Musikkvalget 2021: Sandra Márjá West krever satsing på joik

– Vi har en stor gruppe arbeidsfolk i samfunnet med dårligere rettigheter enn dem med AS eller fast ansettelse. Festivalsjefen i Riddu Riđđu er blant flere som tar opp sosiale rettigheter i vår serie Musikkvalget – og minner om at joik må sates på for å leve.

Sandra Márjá West er festivalsjef i urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Hun var også med blant arrangørene i den såkalte sommergruppa, som rådga regjeringa om gjenåpning. Hun svarer på Ballades valg-enquete med engasjement for egen musikktradisjon og alle frilanserne i kultur-Norge:

– Fortsatt Venstre-styrt Kulturdepartement, eller vil du ha regjeringsskifte?

– Jeg ønsker at posten som kulturminister ikke blir sett på som en lettvekterpost. Krisen som bransjen fortsatt står i har vist at vi trenger at Kulturdepartementet blir ledet på en god måte. Først og fremst ønsker jeg meg en kulturminister som anerkjenner at kultur er arbeid og som lytter til bransjen. Personlig ønsker jeg meg en kulturminister som har god kjennskap til samisk kunst og kultur.

– Hva er det viktigste å beholde eller rydde vekk av statlige tiltak for å komme opp og stå etter koronakrisen? Husk at alle kan dele ut mere penger i valgkampen, da, når hverdagen kommer vil vi først og fremst ha gode løsninger.

– Det er viktig at det finnes støtteordninger for smitteverntiltak som vi fortsatt må leve en stund med. Aktører som har stor grad av offentlig støtte har også behov for slike søknadsordninger. Riddu Riđđu har prioritert kunstnerisk aktivitet gjennom hele pandemien, men kostnadene for hurtigtester, munnbind, ekstra transport har vi så langt blitt stående med selv. Avhengig av hvor lenge kulturlivet skal tvinges til å spille for halvtomme saler, så trengs det stimuleringsmidler. Men jeg vil gjerne bort fra tiltak der enkeltaktører kunne ta ut millionutbytte.

– Hvordan vil du beskrive kulturpolitikken i 2020 og 2021?

– Jeg vil beskrive kulturpolitikken i 2020 og 2021 som «prøv og feil». Det har vært utfordrende at vi som har arrangørkompetanse ikke har fått gi innspill til smittevernregler, ikke før sommergruppa ble opprettet. Bransjen har mye kunnskap om hvordan publikum oppfører seg på en festival eller en utstilling, og vet hvor det kan bli flaskehalser. Vi er dessuten godt drillet på beredskapsplaner fra før, og vi har et tett samarbeid med nødetatene og kommunen.

– Hvem har talt musikkens sak best i opptakten til valget?

– Jeg syns at Norske konsertarrangører og Creo har gjort en god jobb for musikken.

– Hvilken enkeltsak er viktigst i valget 2021 – hvis du tenker på musikkens plass i samfunnet?

– Det viktigste er gjenåpning av samfunnet. Det andre er et bedre sikkerhetsnett for personer med enkeltpersonforetak er viktig. Vi har en stor gruppe med arbeidsfolk i samfunnet som har dårligere rettigheter enn personer med AS eller i fast ansettelse.

– Trengs det en egen stortingsmelding om musikk?

– Musikkfeltet er komplekst, så en egen stortingsmelding hadde vært på sin plass. Da vil jeg bare minne på å huske å ta med samisk musikk! Det trengs en større innsats for joik, dersom denne musikktradisjonen skal videreføres og utvikles.