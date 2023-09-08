Hvit mann i 60-årene, mørk blå pikéskjorte, smiler, ser i kameraet, holder et valthorn under armen

– Dette kom jo som lyn fra klar himmel, sa en glad Runar Tafjord da det ble klart at han skulle motta Lindemanprisen 2023. Han gir De Unges Lindemanpris til fløytist, komponist og produsent Mira Thiruchelvam fra 9 grader nord og Karpes utvidede band. (Foto: Knut Utler)

Lindemanprisen til Runar Tafjord fra Brazz Bros – ga de unges Lindeman til Mira Thiruchelvam

08.09.2023
Guro Kleveland

Pedagogen, skaperen og tilretteleggeren Tafjord velger seg det unge talentet Thiruchelvam. Prisene deles ut under en åpen festkonsert i oktober.

Lindemanprisen 2023 ble offentliggjort tidligere denne uken. Hornist Runar Tafjord (65) fikk den «for sitt banebrytende arbeid både som utøver, hornpedagog, dirigent, instruktør, musikkskaper og tilrettelegger», erklærte styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu.

– Dette kom jo som lyn fra klar himmel. Det var absolutt ikke noe jeg hadde sett for meg. Men det er naturligvis en stor ære å få prisen, sa prisvinneren selv.

Runar Tafjord er kanskje mest kjent fra gruppa The Brazz Brothers, men har en lang karriere bak seg som utøver på valthorn, både solistisk og i ensembler. Som student på Norges musikkhøgskole i 1980-årene videreutviklet han gehørspill som hovedprinsipp i musikkopplæringa, både som metode for egenutvikling og for samspill, forteller prisarrangøren om Tafjords virke.

– Å spille med barn, å ha en utøvende rolle sammen med dem, å se at jeg kan tenne en gnist eller få fram en lyst hos dem til å spille og til å fortsette – ja, det er helt essensielt, sier Runar Tafjord, vinner av Lindemanprisen 2023. (Foto: Knut Utler)

Og de siste årene har Tafjord undervist og utviklet nytt materiale for deltakerne i prosjektet Fargespill i Ålesund, der gehørspill blir brukt i arbeidet med å integrere norsk ungdom, flyktninger og innvandrere. I denne sammenhengen har Tafjords undervisning en tilnærming som inkluderer alle deltakerne, uansett nivå, alder og etnisk eller religiøs tilknytning.

– Akkurat nå er dette det viktigste jeg gjør, forteller Runar Tafjord. – Å spille med barn, å ha en utøvende rolle sammen med dem, å se at jeg kan tenne en gnist eller få fram en lyst hos dem til å spille og til å fortsette – ja, det er helt essensielt.

Mottakeren av Lindemanprisen velger hvem som skal få de unges pris, og Runar Tafjord valgte fløytist, komponist og produsent Mira Thiruchelvam (f. 1994) fra Bergen:

– Mira spiller bansurifløyte på høyt kunstnerisk nivå, og hun har et sjangerløst uttrykk som inkluderer flere stilretninger som jazz, hip-hop, Bollywood og klassisk sør-indisk musikk, sa Tafjord i sin begrunnelse for prisen. Han møtte henne første gang i 2017, gjennom Fargespill Bergen og konsert med KORK i Grieghallen.

– Spillet hennes ga et sterkt inntrykk av et musikalsk talent. Siden har jeg hørt henne i flere sammenhenger, og hun blir bare bedre og bedre. Mira viser en faglig dyktighet og originalitet jeg sjelden hører. Så jeg gleder meg over Miras fortsatte utvikling i årene som kommer, og at spillet hennes skal pirre vår nysgjerrighet til å skape og dele, utdyper Tafjord.

Mira Thiruchelvam er medlem av det kritikerroste bandet 9 grader nord, som spiller tamilsk folkrock bundet sammen med en rekke andre musikalske stilarter. Hun var et av fire nye medlemmene i Karpes utvidede band på deres store Europa-turné i år, og spilte også med superbandet under deres konsert-dekade i Oslo Spektrum for nøyaktig et år siden.

Mira Thiruchelvam (fløyte, bak til høyre), Magdi fra Karpe, Harpreet Bansal på fiolin. Bilde fra arenaen Elysees Montmartre i Paris under Karpes Omar Sheriff – Diaspora Tour 2023. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

I januar i år vant hun og sangeren Gutu Abera den prestisjefylte afrikanske prisen Best African Jazz of the Year med sangen «Deemi». I mars framførte hun bestillingsverket External Factor sammen med danseren Thanusha Chandrasselan under Borealis i Bergen – les Ballades anmeldelse av framføringen her («På kanten av stupebrettet»).

Mira Thiruchelvam under framføringen av bestillingsverket External Factor på Nordnes Sjøbad i Bergen under Borealis – festivalen for eksperimentell musikk i mars i år. (Foto: Johanne Karlsrud / Borealis)

Thiruchelvam har også urpremiere på Oslo World onsdag 1. november med et splitter nytt prosjekt, Pantone 448C with Cumin, som hun gjør med Vestnorsk Jazzensemble. Ensemblet besøker også Tromsø, Bergen, Molde og Skien i novemberdagene etter Oslo-premieren.

Lindemanprisen har vært delt ut siden 1978, og gis til en komponist, utøver eller pedagog som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats i norsk musikkliv. Prisen er på 200 000 kroner. De Unges Lindemanpris har vært delt ut siden 2001, og beløper seg nå til 75 000 kroner.

Lindemanprisen og De Unges Lindemanpris deles ut under en åpen festkonsert på Norges musikkhøgskole 20. oktober.

Se liste over tidligere mottakere av Lindemanprisen på legatets hjemmesider, og liste over mottakerne av De Unges Lindemanpris hos Store norske leksikon.

Brazz BrosDe unges LindemanprisLindemanprisenMira ThiruchelvamNorges musikkhøgskoleRunar Tafjord

