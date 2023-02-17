Ballade video: Kjære framtid

Sju videoer, fire premierer. Darling West, Bellman, Vegard Skrede, LULI, Kine Nesheim, Sleep Kicks og White Trash Blues Band.

Disse linjene er skrevet under Halden internasjonale musikkfilmfestival (HIMF), som går av stabelen i Halden akkurat nå. Her er vi i Ballade godt representert, og presenterer nye og eldre norske musikkvideoer hver dag. Der fant blant annet en workshop under ledelse av Anders Lindstad, med unge mennesker som skal lage en musikkvideo for Halden-bandet Norma, sted.

Denne utgaven av Ballade video byr på hele fire premierer. Det er vi ganske stolte av, så da gjenstår bare å si: – God fornøyelse!

DARLING WEST: Still Here

– Vi er så glade for at vi endelig kan vise dere denne videoen til sangen «Still Here», som er fra vårt kommende album, sier Darling West i en kommentar til denne nye musikkfilmen. – Og hvem ante at Chris kunne danse?

Duoen Darling West består av Mari Kreken og Tor Egil Kreken, som har med seg Christer Slaaen og Thomas Gallatin både på scenen og studio. Koreografien er ved Chris’ lillesøster Josephine Gracia, mens det nok en gang er Nikolai Grasaasen som står bak videoen. Den er filmet i Lageret Studio på Tofte.

– Å være i et langvarig forhold er ikke alltid lett, noe du kan høre om i mange sanger i nær sagt alle sjangere. «Still Here» utforsker øyeblikket når du innser at du må forholde deg til noe – og ikke kan sette det på vent lenger, sier Darling West om temaet for sangen.

– De fleste av oss har vært i slike situasjoner. Det kan gå begge veier, men du må velge. Du må enten jobbe med det – eller bare la det fare.

Det kommende albumet har tittelen Cosmos, og slippes på Jansen Records 24. mars. Det kommer ut både på CD og vinyl, og er produsert av Darling West selv.

Dette er deres femte album – og den første studio-utgivelsen siden We’ll Never Know Unless We Try, som ble spilt inn i 2020.

BELLMAN: Tapte da jeg ble stor

Premiere igjen!

Bellman, aka Arne-Johan Rauan fra Larvik, slipper i dag sin andre norskspråklige single. Den heter «Tapte da jeg ble stor», og beskrives som «en melankolsk liten sak som tar opp hvor vanskelig det kan være å se på utsiden at noen mennesker har det vondt inne i seg».

Bellman, som ellers kanskje særlig er kjent for låter som «Spaceship, Move Slow!», «Celestine» og «Just Like A Dream», har både nådd ut til publikum i og utenfor Norge. Her fortsetter han altså med norske tekster, og forteller:

– Det å skrive på norsk er for meg bare en annen måte å holde blyanten på. Kilden er den samme, men det krever et noe mer skjerpet og fokusert hode.

– Å skrive på morsmålet er nakent og blottstilt, da det ikke er noen språklige tepper å gjemme seg under. Dette gjør det mer utfordrende, men også mer befriende, sier Rauan til Ballade video.

Låten er spilt inn i Larvik og mastret hos Jeløy Sound Mastering. Den utgis som vanlig på Another Jilted Rebel Records, og distribueres av Musikkoperatørene/The Orchard.

VEGARD SKREDE: Dager

Premiere!

Vegard Skrede gir ut første smakebit fra det kommende albumet Kjære Framtid, som skal slippes 5. mai. «Dager». Sangen omtales som en personlig sang om såkalte «uværsdager»; om det å holde ut, om det å faktisk være tilstede i øyeblikket når man opplever one of those days.

– Man kommer ikke utenom at noen dager er skikkelig dritt. Man våkner og kjenner allerede etter et millisekund at noe er off. Eller at dagen starter supert og plutselig hamrer deg i trynet med en curve ball av vanskeligheter underveis, sier han.

Videoen har også en spesiell forhistorie.

– I 30 dager filma jeg meg selv synge fire ganger om dagen. Morgen, formiddag, ettermiddag, kveld. Uansett humør, uansett tilstand, skulle jeg få til et klipp slik at denne musikkvideoen kunne bli til. En slags samling av gode dager, dårlige dager, bilturer, tøffe tak, turer. Det har blitt en slags dagbok på litt over 5 minutter. Enjoy.

– Kjære framtid er en oppfølger til Kjære Fortid fra 2021, som i følge artisten satte ord på seksuelle overgrep.

– Å åpne seg opp for en fremtid med nye relasjoner og ny tillit er en vei med fallgruver og tilbakeslag. Men man må tvinge seg selv fremover, ett skritt om gangen. Plutselig kan det finnes helt nye ting i den andre enden.

Tekst og melodi på «Dager» er skrevet av Vegard Skrede. Produsenter er Peter Michelsen (Donkeyboy), Christoffer Simpson (Dagny, Chris Holsten) og Vegard Skrede, mens Peter Michelsen står for miks og master.

LULI: Ikkje sant

Dette er fengende pop på norsk – fremført av LULI, aka Julie Enger Børresen. Hun beskrives som en artist «som lager melodiøs pop med ærlige tekster på stavangersk, fylt med dansbare rytmer». Hun har også 10 års erfaring fra musikkbransjen som låtskriver og trommeslager i Frk. Fryd.

«Ikkje sant» er en låt fra albumet Bare et menneske, som kom ut i 2021, og var den første singelen som ble sluppet derfra. Låten var listet på både P3 og P13 i over 10 uker. Her befinner LULI seg tilsynelatende i den lykkelige startfasen av et forhold, samtidig som hun tviler på det aller meste.

Videoen til «Ikkje sant» er basert på en strømmekonsert som LULI gjorde i mai 2021. Her får vi se artisten bak trommene i en knallrosa kjole, nesten som en Princess Peach i rockeversjon.

Konserten var en direktesendt musikkvideo-eksperiment regissert av Martin Bremnes, kuratert av Tou scene, og produsert av Vierlive. Anna Leijonhielm har klippet videoen, laget grafikken og lagt på tekst.

Det er Julie Enger Børresen selv som har skrevet sangen. Hun har også co-produsert låten, sammen med Vegard Hurum, Julie Enger Børresen, Nicolay Øverland og Lasse Klemmensen.

KINE NESHEIM: Ingen storm

– Det er så mye som skjer nå man får barn. Man blir mor. Eller far. Ikke bare den man var. Men så er man jo hele seg selv fremdeles. Med alle feil man har gjort. Alle ønsker og drømmer og sår og svik. Hvordan lar disse to delene seg kombinere? Kan jeg være en sånn mamma som denne lille fortjener?

– Så står man der. Man forventer gjerne en storm. Det er for stort. Men så kommer det likevel en slags ro. Nå er det du og meg. Vi fikser det.

«Ingen storm» ble sluppet på morsdagen, 12. februar. Selv var Kine Nesheim fra Haugesund nesten bare barnet da hun først gjorde seg bemerket som låtskriver og formidler. Hun var «Norges nye pop-håp» ifølge VG under By:larm i 2006. Men etter mange år i bransjen gikk lufta ut av ballongen – og hun stoppet debutplaten som skulle ut i 2010.

Siden den gang har hun tatt nye, egne veier, og står godt på egne ben som låtskriver og artist. Debutalbumet Ein aen gong ble produsert av Odin Staveland, og kom ut i 2020. Låten «Bli» fra albumet – og «Då eg såg deg sist» fra 2021 – ble begge listet hos NRK P1, og spilles stadig hyppig.

Videoen er ved Thomas Mortveit.

SLEEP KICKS: Words in Vain

Og premiere igjen!

Oslo-bandet Sleep Kicks slapp singelen «Words in Vain» fredag 3. februar, og lanserer nå musikkvideoen. Dette er den tredje smakebiten fra bandets kommende debutalbum The Afterdrop. Den slippes på vinyl og digitalt den 17. mars, noe som samme kveld feires med konsert på Revolver i Oslo.

«Words in Vain» skal være en av de eldste sangene i bandets repertoar, med spor helt tilbake til 2003.

– Jeg hadde faktisk tittelen og tematikken klar for nesten 20 år siden, forteller låtskriver Terje Kleven.

– Låta har vært gjennom en rekke endringer og blindgater, og vært prøvd ut av 3-4 ulike band, før alle brikkene endelig smatt på plass.

Tematikken dreier seg rundt kommunikasjon – og det å nå gjennom og bli lyttet til. Det er naturligvis enda mer aktuelt i dagens multimediale jungel.

– Problemstillingen gjelder for både analoge og digitale medier. Og for verbal så vel som musikalsk kommunikasjon. Kanskje vi med denne låta klarer å break through the static noise?

Videoen er laget av bandet selv, som kaller den en klassisk band on the road-video.

– Den er krøsskleppa med fraser og uttrykk fra vårt urbane habitat, som et utrykk for ordbombardementet vi alle blir utsatt for hver eneste dag.

Bandet spilte i fjor høst på Øyafestivalens klubbdag.

WHITE TRASH BLUES BAND: Make You Sick

White Trash Blues Band er ute med ny musikk og video i forbindelse med en delt sjutommers vinylplate vinyl med det svenske garasjerock-bandet Dirty Burger. Den er ute nå på selskapet Blues For The Red Sun, som drives av alltid like aktive Robert Dyrnes.

– Vår side inneholder to sanger: «Make You Sick» og «Rock Casual». Sistnevnte er kun tilgjengelig på splitt-singelen og kommer ikke på strømming. «Make You Sick» er vår første single til vårt neste album, forteller bandet til Ballade video.

Sist vi sjekket besto White Trash Blues Band av Jan Magnar Hatlemark (vokal), Svein Andre Røe (bass), Asgaut Bakken (gitar), Erling Zahl Urke (keyboards) og Paul Daniel (trommer). Selv omtaler de seg gjerne som «middelaldrende menn som strekker strikken».

Noen som alt har rukket å la seg begeistre av singelen er Deichmann-bloggen Ferske Spor, som ellers mente at video-skuespiller Niklas Haug «burde vunnet Oscar for beste mannlige hovedrolle».

White Trash Blues Band ga sent i 2021 ut debutalbumet We Got Time to Waste.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 174 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤