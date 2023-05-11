Tjener ikke penger på Europa-turnéen

Plassmangel, bussparkering og britisk skjemahelvete. Det har vært de største humpene i veien når Karpe nå er ute på sin omfattende Europa-turné. De tjener heller ingen penger. Investering i fremtiden, svarer turnéleder.

Ballade var på plass i Paris da Karpe spilte to kvelder på rad på Elysée Montmartre. Vi sjekket pulsen på turnéleder Sebastian Ekeberg og den franske konsertarrangøren Xavier Darasse.

– Jeg har lært veldig mye, sier Ekeberg og ler.

Vanligvis jobber han og et team med å designe scenen til Karpes show. Nå er han turnéleder.

– Utfordringene med denne produksjonen er at mange av stedene vi kommer til er veldig små. En ting er at det tekniske skal fungere. En annen om vi har et sted å være, og et sted å sette bussene. I Milano sto bussene på en campingplass, og i Madrid sto vi på en truck stop på utsiden av byen, fordi det ikke er mulig å kjøre inn tre busser og en semitrailer, forklarer han.

De små til medium store konsertlokalene får vanligvis ikke besøk av så store produksjoner.

– Med Karpe og Quick Style blir det en del folk. Karpe har også utvidet bandet med fire, og produksjonen er ganske omfangsrik. Det er ni i crewet som bare jobber teknisk, og et knippe egne fotografer. Totalt er vi over 40 mennesker, oppsummerer Ekeberg.

Bandet gjør 21 show, i 12 land. Konsertstedene har kapasitet fra 650 (i Brussel) til 2500 (i Warsawa). ATC i London har ansvaret for bookingen av Europa-turnéen.

Karpe har tidligere gjort noen mindre runder for å spille for norske studenter på ANSA-arrangementer i utlandet. Men det er første gang Ekeberg er på noe av omfanget til Omar Sheriffs Diaspora-turné.

Noe han følte seg litt uforberedt på var alt papirarbeidet.

– Arbeidstillatelser og kjøretillatelser, parkeringstillatelser, ja alle mulige tillatelser, har tatt tid. At UK ikke lenger er i EU har for eksempel skapt veldig mye papirarbeid, og vi har mange folk i sving i England for å hjelpe oss med det.

At økonomien ikke går helt i hop forstår man raskt når man kikker på billettprisene (som ligger på rundt 300 norske kroner i snitt), størrelsen på konsertstedene og størrelsen på produksjonen. Ekeberg vil ikke uttale seg om hva det koster å booke Karpe i utlandet, men bekrefter at de ikke tjener penger på denne turnéen.

– På en vanlig turné håper man kanskje å tjene litt penger, eller i verste fall gå i null. Men for oss er dette en stor investering, så vi bruker ekstremt mye penger på at vi skal få det til.

– Men det er ikke snakk om dugnad, du får betalt, ikke sant?

– Ja, jeg får betalt, haha. Alle får betalt. Vi betaler jo våre folk som om det er en norsk turné. Noe som igjen gjør det kostbart når vi har 40 mann på tur i én måned.

– Og hva er det dere skal få til?

– Målet er at det kommer lokale folk i hver by og oppdager Karpe.

– Gjør det det?

– Det er jo flere nordmenn enn lokale så langt, det har vi jo sett. I de byene hvor det er lett å fly til og fra Norge, og det er en helg, så kommer det mange nordmenn. Men i andre byer, som for eksempel Lausanne, vil jeg tippe at det var 30 prosent som ikke var norske.

Xavier Darasse i det lokale bookingbyrået Persona Grata organiserte de to konsertene i Paris. Han er overbevist om at det billettkjøpende publikumet i den franske hovedstaden er norske.

– Bandet er helt ukjent i Frankrike, men de lykkes med å bringe sitt eget publikum ned hit. Jeg vet de prøver å etablere et nytt publikum i hvert land de besøker, og denne sjangeren, urban, kan være populær, så hvorfor ikke?

– Tror du de har potensial i Frankrike?

– Denne typen låter og beats, og miksen av språk kan absolutt fungere. Men det er jo veldig stor konkurranse, og mange som lager lignende musikk, så de må i så fall jobbe hardt, mener han.

Det var ATC som kontaktet den franske agenten og sa at de hadde «a very big act» fra Norge, som hadde solgt mer enn 110.000 billetter.

– Jeg syns det hørtes interessant ut og takket ja til å organisere en konsert her. Først planla vi konserten i en venue med kapasitet for 500 personer, men da billettene solgte ut på en time tenkte vi at her var et stort potensial.

Konserten ble flyttet til Elysee Montmartre, som har en kapasitet på 1300 personer. Men da de nye billettene var solgt, og det fortsatt sto 2000 personer i kø på ventelisten, bestemte de seg for å sette opp en ekstrakonsert.

Darasse kjente ikke til Karpe fra før, og byrået jobber hovedsakelig med alternativ rock og elektronisk musikk. Når vi spør om hva slags forventinger han hadde til billettsalget, svarer han “ingen” og trekker på skuldrene.

– Jeg mener, jeg visste jo at de hadde teaset showene før de ble lagt ut for salg, og at reaksjonen i forkant hadde vært massiv. Så vi trodde nok ihvertfall at vi skulle selge de 500 opprinnelige billettene.

Siden de ikke hadde noen erfaring med bandet på det franske markedet valgte byrået å prise billettene lavt, til €25 (ca 290 kroner). Etter at de solgte ut første dagen, justerte de prisen opp til €30 (ca 350 kroner) når de flyttet showet til et størrel lokale.

– Det er fortsatt billig i forhold til billettprisene i Norge, så jeg tror fint vi kunne dyttet prisen opp til €40 (ca 460 kroner) uten problemer, mener Darasse.

Han forteller at fransk presse ikke har vist noen interesse for konsertene.

– De har aldri hørt om bandet og forstår ikke hvorfor de skal skrive om dem, er reaksjonen jeg har fått.

– Kommer du til å gjøre flere show med Karpe i Frankrike?

– Jeg tror de vil satse på de største markedene for dem, hvor de er sikre på at publikum kommer, så jeg tror ikke det vil bli lignende konserter her igjen med det første. Men festivaler i Frankrike kan kanskje være aktuelt.

Karpes pressekontakt Trine Jacobsen bekrefter til Ballade at Karpe ikke gjorde noe presse i Frankrike, men at det var franske bookere og bransje i salen, og at de er fornøyde med det.

I forhold til internasjonal presse kan hun også å legge til:

– I forkant av turnéen fikk prosjektet en del oppmerksomhet i forbindelse med Spektrum-konsertene. Blant annet fra Rolling Stone og Variety. I forbindelse med den pågående turneen er det blant annet gjort intervju med italienske Radio Popolare, spanske TV3, som er den største katalanske kanalen, var på plass i Barcelona, irske The Independent har hatt Karpe over en dobbeltside. Vi har en avtale med BBC, det er større magasinsaker på vei og mange spennende dialoger i gang. Vi merker at interessen øker for hver konsert, så det bygges definitivt en grunnmur. Det er veldig bra og som vi håpet.