Freddy Øvstegård, kulturpolitiker i SV (t.h.) og Kristin Ørmen Johnsen (H, fra venstre), debattleder Håkon Haugsbø, og Anette Trettebergstuen (Ap)

(Foto: Guro Kleveland)

SV kritisk til det nye Kulturrådet: Vil dele det i to

17.03.2021
Siri Narverud Moen

En debatt om omorganisering og flere forvaltningsoppgaver til Kulturrådet har vokst under pandemien. SV foreslår nå å splitte Kulturrådet i to atskilte organer, skriver Klassekampen.

Avisa Klassekampen skriver at Freddy André Øvstegård i SV vil splitte Kulturrådet i to atskilte organer. De første signalene fra kulturfeltet de skriver om er positive.

– Skillet mellom armlengdeprinsippet i de kollegiale organene og den politiske styringen som ligger i et direktorat, må tydeliggjøres, mener Tine Valavuo Tyldum, daglig leder i nyMusikk til Klassekampen.

En pågående omorganisering av Norsk kulturråd får kritikk for å mangle forankring både i Stortinget og i kulturlivet, skriver avisa.

Tine V. Tyldum i NyMusikk (Foto: NyMusikk)

Ballade.no har tidligere skrevet om en følge av omorganiseringa, da Music Norway – som i dag styres av representanter fra norsk musikkbransje – ble lagt under rådet. Omorganiseringa er dessuten blitt kalt en «direktoratisering» – som innebærer at både definisjonsmakt og makt til å forvalte midlene som når den skapende kulturen – samles i ett organ.

I en debatt om kulturen på statsbudsjettet sist høst kom SV og AP med krass kritikk: Av det de mente var regjeringas manglende forståelse for hva omorganiseringa kan føre til. Den gang sa Kristin Ørmen Johnsen (H) til Ballade.no at opposisjonspartiene ikke hadde fått med seg hva som var målet til Høyre og Venstre:
– Jeg mener Ap og SV oppkonstruerer en problemstilling, sa Ørmen Johnsen.

I dag skal Kulturrådet på den ene siden forvalte Kulturfondet, en årlig «støttepott» på rundt én milliard kroner som fordeles av ulike råd, komiteer og fagutvalg. På den andre siden skal Kulturrådet iverksette en rekke politiske beslutninger på oppdrag fra Kulturdepartementet – såkalte direktoratsoppgaver.

– Kulturrådets faglige administrasjon jobber i dag for å tilrettelegge begge deler. Det er prinsipielt betenkelig, mener Øvstegård. Snarere vil han ha: – et sterkt og uavhengig Kulturråd med en tydelig armlengdes avstand til politikerne, samtidig som vi får et sterkere direktorat som kan gi kulturpolitikken mer kraft i møte med andre felt, sier han til avisa.

Øsvtegård mener Stortinget ikke er involvert i omorganiseringen, og at den har skjedd uten offentlig debatt.

Freddy Andre Øvstegård og Kristin Ørmen Johnsen sitter for sine respektive partier i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Relaterte saker

Kulturminister Abid Raja koronahilser Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på en samling om koronaens effekter på kulturøkonomi sommeren

– Kulturrådet uten nok kunnskap om feltet vårt

Ei ny koronakrisepakke er på vei – i høringa sier store grupper i kulturnæringene at Kulturrådet utviser tilfeldig og mangelfullt...

Ff

Music Norway: Frykter de slukes av Kulturrådet

Musikkeksportkontoret skal legges under Kulturrådet, sier regjeringa. Men eksportkontoret vil foreløpig stå fritt – og vil helst ha et ord med...

Dansegulv i kjelleren på Jaeger med internasjonal DJ

Kulturrådet: – Vi må se på hvordan vi kan nå miljøene

Blir elektronisk musikk regnet som like støtteverdig som annen musikk? Debatten er i gang. Rådsleder i Kulturrådet ville svare, men...

Fra kulturdebatten fredag 9. oktober. Fra venstre: Himanshu Gulati fra Frp, Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre, moderator Håkon Haugsbø, Anette Trettebergstuen fra Ap, Freddy André Øvstegård fra SV

Kulturbudsjettet: – Et angrep på kunstens frihet

Kulturbudsjettdebatten ble avsluttet med det mange omtaler som en bombe: Høyres Kristin Ørmen Johnsen vil sikre spesifikke kunstnergrupper i statsbudsjettet....

Fiolin Foto: Wikimedia Commons

Solist eller ingenting?

Er dagens tilbud til unge musikertalenter i tråd med yrkesrealiteten som venter? Ellen M. Stabell har forsket på talentutviklingsprogrammer for...

Wyclef Jean under Mela

Melafestivalen med store stjerner og lokale stjerneskudd

Somalias superstjerne, afrofunkens pioner, fornyeren av joik og framtiden av skandinavisk hiphop blir å se på Melafestivalen i august.

Dutty Dior på scenen foran publikum på Sentrum Scene i 2020.

Prisene stiger, men konsertsteder kvier seg for å sende regninga til publikum

Konserthøsten produseres med samme prisstigning som på korn, strøm og lønninger ellers i samfunnet. Noen spillesteder synes det er vanskelig...