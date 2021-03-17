SV kritisk til det nye Kulturrådet: Vil dele det i to

En debatt om omorganisering og flere forvaltningsoppgaver til Kulturrådet har vokst under pandemien. SV foreslår nå å splitte Kulturrådet i to atskilte organer, skriver Klassekampen.

Avisa Klassekampen skriver at Freddy André Øvstegård i SV vil splitte Kulturrådet i to atskilte organer. De første signalene fra kulturfeltet de skriver om er positive.

– Skillet mellom armlengdeprinsippet i de kollegiale organene og den politiske styringen som ligger i et direktorat, må tydeliggjøres, mener Tine Valavuo Tyldum, daglig leder i nyMusikk til Klassekampen.

En pågående omorganisering av Norsk kulturråd får kritikk for å mangle forankring både i Stortinget og i kulturlivet, skriver avisa.

Ballade.no har tidligere skrevet om en følge av omorganiseringa, da Music Norway – som i dag styres av representanter fra norsk musikkbransje – ble lagt under rådet. Omorganiseringa er dessuten blitt kalt en «direktoratisering» – som innebærer at både definisjonsmakt og makt til å forvalte midlene som når den skapende kulturen – samles i ett organ.

I en debatt om kulturen på statsbudsjettet sist høst kom SV og AP med krass kritikk: Av det de mente var regjeringas manglende forståelse for hva omorganiseringa kan føre til. Den gang sa Kristin Ørmen Johnsen (H) til Ballade.no at opposisjonspartiene ikke hadde fått med seg hva som var målet til Høyre og Venstre:

– Jeg mener Ap og SV oppkonstruerer en problemstilling, sa Ørmen Johnsen.

I dag skal Kulturrådet på den ene siden forvalte Kulturfondet, en årlig «støttepott» på rundt én milliard kroner som fordeles av ulike råd, komiteer og fagutvalg. På den andre siden skal Kulturrådet iverksette en rekke politiske beslutninger på oppdrag fra Kulturdepartementet – såkalte direktoratsoppgaver.

– Kulturrådets faglige administrasjon jobber i dag for å tilrettelegge begge deler. Det er prinsipielt betenkelig, mener Øvstegård. Snarere vil han ha: – et sterkt og uavhengig Kulturråd med en tydelig armlengdes avstand til politikerne, samtidig som vi får et sterkere direktorat som kan gi kulturpolitikken mer kraft i møte med andre felt, sier han til avisa.

Øsvtegård mener Stortinget ikke er involvert i omorganiseringen, og at den har skjedd uten offentlig debatt.

Freddy Andre Øvstegård og Kristin Ørmen Johnsen sitter for sine respektive partier i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.