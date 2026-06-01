Plateselskapet født ut av en kritisk feiring av Norge

To metalmusikere ville si hva de mente om Olav den hellige. 12 år seinere har de plateselskap og en internasjonal roster sammen. Oppskrift: Kveik og fans med historiedilla?

– Vi har hatt en utvikling der vi både jobber med veldig erfarne artister, det har vært spennende, men også helt nye som har vokst og blitt kjempestore. Andre igjen som vi er veldig stolte av å jobbe med, føler vi at vi gjør det beste mulige for. Målsetningen vår er å skape en slags familiefeeling på det hele.

Ivar Bjørnson er, som alle Ballade snakker med hittil i serien med Folk som gir ut folk, en musiker som gir ut andre musikere. Ivars eget Enslaved er en viktig del av norsk ekstremmetal-suksess.

For litt over ti år sida starta han selskapet for musikk «frå dei norrøne» sammen med Einar Selvik. Selviks gruppe Wardruna og deres posisjon både i kultkretser og blant fans av veldig populær kultur og underholdning er et krøss-i-taket-øyeblikk i norsk sammenheng. Hvem kunne liksom spå suksessen at store internasjonale TV-serier om vikingers levnad skulle følges av nybygde, autentiske middelalderinstrument fra norske fjorder? Det er mange som knytter Wardruna til HBO-serien Vikings.

– En litt utypisk kandidat til å gjøre kommersiell suksess, beskrev Selvik gruppa si som da de lå på toppen av listene i 2021.

Slik oppsummerer Ivar Bjørnson suksessen til både Wardruna og de andre de har bygget stallen med:

– Spennende å se hvor svært det har blitt. Kalandra fra Oslo har også blitt kjempesvære. Og så er jo Mari Boine kjempesvært for oss, naive entreprenører.

Etterhvert «kapret» de nemlig Mari Boine, pioneren som i kraft av alt hun har gjort er et av nordkalottens mest sentrale navn når man snakker om nykoblinger mellom tradisjonene og moderne strukturer.

Eksempler på andre de gir ut plater med er Emil Kárlsen, (Lindy Fay-Hella, også fra Wardruna), Afargang og Einherjer.

Det Andre Norge

Starten kom da de fikk spørsmål om å framføre noe til 200-årsfeiringa av Eidsvoll, grunnloven, 17. mai … Men med et helt annet utgangspunkt enn fanfarer i klare farger, og slikt.

– Vi skulle representere «det andre Norge», eller noe sånt? Enslaved og Wardruna ble spurt om et bestillingsverk. Vi grep sjansen, tok det fryktelig seriøst og ville fortelle hva vi synes om Olav den hellige, i verket Skuggsjá, forteller Ivar.

Ulike musikalske uttrykk som alle også er dypt forankret i samtiden

Sjølve den konserten fikk navn Eidsivablot og ble til Midgardsblot da konseptet seinere flyttta fra Eidsvold til Borre i Vestfold.

– Mens vi tok med oss musikken til London. Samt 250 år gammel kveik fra et bryggeri på Voss, flere band, og et ordspill på «London by Night», navnlig London … By Norse!

Så kunne de gi det ut på sitt nyoppstarta plateselskap. De aller første platene var musikk de to sjøl var med og lagde.

Skuggsjá fikk følge av musikken Hugsjá, et av plateselskapets første album:

Søken etter varig best practice

– Vi starta da begynnelsen på det digitale var godt i gang. Det viktigste i den skrullete verdenen som har oppstått er å jobbe på lag, understreker Ivar.

Som i denne sammenhengen er plateutgiver, og for mange i den rollen, kan gjennomsiktighet og oversikt over pengestrømmene påvirkes av de største digitale plattformene.

– Hvordan skal dette beskrives? Det er så mange folk i den «blackbox-økonomien» rundt plattformer som Spotify, og ellers er musikkfeltet fullt av sirkler og punkter av folk.

– Fragmentert økonomi, kanskje? Har dere noen nye metoder inn i denne, hva har lykkes?

– Det er viktig å jobbe nært med distributør. Ikke alltid like lett nå, siden de også klumper seg sammen, på samme måte som det skjer i livebransjen. Men vi prøver å være fleksible, og vil gjerne at ting skal presenteres redaksjonelt, eller i en utvalgt setting. Knytta til gode liveopplevelser, for eksempel. Gjøre musikken synlig uten at vi tvinger ting ned i halsen på folk, for vi har ikke lyst til å være med på å dynke folk som allerede sliter ut hjernene sine mer enn nok på sosiale medier som det er!

Jevn bygging av trofast publikum er en annen «løsning», mener Ivar. For trender kommer jo og går, og raskere og raskere.

– Vi kan hjelpe folk ut på veien, koble dem på nettverkene våre, i tillegg til fysisk distribusjon gjennom smådistributører som vi kjenner godt … Slike gode, gammeldage modeller viser seg å funke! mener Bjørnson.

I spenningsfeltet tradisjon + progresjon

Einar Selvik er i studio mens vi snakker, og snart står han for programmet på By Norse sin livesatsing på Grefsenkollen i Oslo. Samme helga holder han tradisjons-verksted på Riksscenen for andre musikere og interesserte. I en pause beskriver han forholdet til tradisjonene:

– Vårt fokus i By Norse har aldri vært spesifikt på tradisjonsmusikk, men heller på musikk som på en eller annen måte bærer med seg elementer av tradisjon eller tradisjonsmusikk, kulturistorie, natur og så videre – men inn i et nytt format, uavhengig av hvilken merkelapp det gitte prosjektet har. Vi har i det store og hele veldig lite fokus på spesifikke sjangre. Når det er sagt, så er det jo likevel en tydelig tråd [av] tradisjonelle elementer i musikken vi forvalter. Men enten det er Afargang sin kombinasjon av norsk tradisjonsmusikk og svartmetall, Wardruna med sin bruk av historiske tradisjoner og instrumenter eller Mari Boine og Emil Kárlsens røtter i samisk tradisjonsmusikk, så er fellesnevnerne at de alle opererer i svært ulike musikalske uttrykk som alle også er dypt forankret i samtiden.

– Ja, er det autentisk gamalt eller nymotens? Folk klarer ikke helt å bestemme seg for det, spør Ivar seg.

– Einar har sine tradisjonelle instrumenter og replikaer fra bronsealderen som han støper og snekrer … Vi er i spenningsfeltet mellom tradisjon og progresjon. Det er der det er spennende! Da blir det mye bastarder, med en fot i hver leir.

