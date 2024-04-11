Ballade er første musikkmagasin i punktskrift: – En drøm som går i oppfyllelse

Kurt Ove Mæland er musiker, musikkelsker og punktleser. Han har nettopp lest den aller første utgaven av Ballade i punktskrift.

– Det er rett og slett kjempemessig endelig å kunne lese om musikk, sier en engasjert og begeistret Kurt Ove Mæland til Ballade når vi spør om han har fått kikket – eller kjent – på den første punktskriftutgaven av musikktidsskriftet Ballade.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg har i oppveksten fått venner og familie til å lese magasiner som Puls og Beat høyt for meg. Det er veldig energikrevende for meg å søke informasjon på nettet, så det betyr mye å få et fysisk tidsskrift som jeg kan kose meg med, forteller han.

Dette er også den første fysiske utgaven av Ballade siden papirtidsskriftet gikk inn på 1990-tallet (se de skannede utgavene hos Nasjonalbiblioteket, red.mrk.). Ballade gjenoppstod som heldigitalt musikkmagasin i år 2000.

Et nytt samarbeid mellom Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen, Norges Blindeforbund og norske tidsskrifter skal gi blinde og synshemmede lesere i hele landet mulighet til å bestille abonnement på flere ulike tidsskrifter. Først ut er Ballade og Syn & Segn.

– Samarbeidet er et viktig og inspirerende tiltak for økt likestilling og mangfold i den offentlige samtalen, sier Inga Moen Danielsen, daglig leder i Tekstallmenningen.

Espen Pedersen, daglig leder i trykkeriet til Norges Blindeforbund, forteller at det er mange som i likhet med Kurt Ove Mæland er glade for å få et punktblad som handler om musikk.

– Dette har manglet, sier Pedersen til Ballade. – Utfordringen med å utgi nisjespesifikke blader er blant annet at det ikke er så mange punktlesere, og at det dermed ikke treffer så bredt som man ellers i samfunnet ville tenkt var viktig. Men dette er på mange måter feil om man skal ha samfunnsmessig likestilling i fokus. Vi prøver derfor å bidra med en portefølje med størst mulig bredde, selvsagt innenfor de rammene vi er tildelt, og her har Ballade og Syn og Segn passet veldig bra.

Musikk man husker igjen, og musikk å bli kjent med

Kurt Ove Mæland forteller at han blant annet har lest om Radka Toneff, Åse Kleveland, Benedicte Adrian og Ole Paus, for å nevne noe av stoffet den aller første utgaven rommet. Utgave nummer to kom nylig til punktskrift-abonnentene rundt om i landet, og nummer tre sendes ut i midten av mai.

– Jeg har jo vært misunnelig på de andre, alle som kunne lese seg opp til musikk som var bra, få gode tips, lese anmeldelser.

Etter å ha lest punktskrift-Ballade satte bergenseren seg til med platebunken og hørte gjennom noe av musikken han ikke hadde lyttet til på lenge, musikk han nå husket på igjen. Radka Toneffs Fairytales. Ole Paus og Motorpsycho, Så nær, så nær. Men han fant også fram helt ny og hittil ukjent musikk, som det noe uvanlige duo- og Melodi Grand Prix-prosjektet til sanger Benedicte Adrian og metalmusiker Anders Odden, Mistra – et band og prosjekt han for øvrig kunne like veldig godt.

Det første musikkbladet i punktskrift

– Musikk er så viktig.

Mæland er tydelig på at musikken er helt essensiell i livet hans. Så er han selv aktiv musiker, og har vært det i mange år, med tre albumutgivelser bak seg – I mitt hus (2023), Kom helt inn (2016), Takk (2014) – i tillegg til en lang rekke konserter og andre musikkprosjekt.

Han forteller om den gledelige oppmerksomheten fra Vårt Lands musikkjournalist Olav Solvang i august i fjor, da I mitt hus var på journalistens tre-på-topp-liste over de beste utgivelsene, ved siden av Tom Roger Aadland og Tove Bøygards nye plater.

Det å kunne følge med på et lite tverrsnitt av musikklivet i Norge via skrift betyr mye for ham.

– Ballade er rett og slett det første musikkbladet i punktskrift! påpeker Mæland engasjert.

– Jeg husker et barneblad i punktskrift på 80-tallet, der det var en bitteliten musikkspalte i hvert nummer. Jeg husker jeg leste om a-ha. Og Glenn Medeiros. Så det er en stund siden.

Så kan det godt hende, nå, at Kurt Ove Mæland for første gang kan lese om seg selv – i punktskrift, i et ordentlig musikkmagasin.