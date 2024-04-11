Kurt Ove Mæland

DET FØRSTE MUSIKKBLADET I PUNKT: Kurt Ove Mæland er musiker, musikkelsker og punktleser. Han er født blind, og har nettopp lest den aller første utgaven av Ballade i punktskrift. – Ballade er det første musikkbladet i punktskrift! Jeg husker et barneblad i punktskrift på 80-tallet, der det var en bitteliten musikkspalte i hvert nummer. Jeg husker jeg leste om a-ha. Og Glenn Medeiros. Så det er en stund siden.(Foto: Marius Mathisen)

IntervjuMedia

Ballade er første musikkmagasin i punktskrift: – En drøm som går i oppfyllelse

Publisert
11.04.2024
Skrevet av
Guro Kleveland

Sist Kurt Ove Mæland kunne lese om musikk i et blad handlet det om Glenn Medeiros. Nå har han Ballade i fysisk format med punktskrift.

Kurt Ove Mæland er musiker, musikkelsker og punktleser. Han har nettopp lest den aller første utgaven av Ballade i punktskrift.

– Det er rett og slett kjempemessig endelig å kunne lese om musikk, sier en engasjert og begeistret Kurt Ove Mæland til Ballade når vi spør om han har fått kikket – eller kjent – på den første punktskriftutgaven av musikktidsskriftet Ballade.

PUNKT: Ballade i fysisk format for første gang på 24 år. Denne gang i punktskrift. (Foto: Inga Moen Danielsen / Tekstallmenningen)

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg har i oppveksten fått venner og familie til å lese magasiner som Puls og Beat høyt for meg. Det er veldig energikrevende for meg å søke informasjon på nettet, så det betyr mye å få et fysisk tidsskrift som jeg kan kose meg med, forteller han.

Dette er også den første fysiske utgaven av Ballade siden papirtidsskriftet gikk inn på 1990-tallet (se de skannede utgavene hos Nasjonalbiblioteket, red.mrk.). Ballade gjenoppstod som heldigitalt musikkmagasin i år 2000.

Et nytt samarbeid mellom Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen, Norges Blindeforbund og norske tidsskrifter skal gi blinde og synshemmede lesere i hele landet mulighet til å bestille abonnement på flere ulike tidsskrifter. Først ut er Ballade og Syn & Segn.

– Samarbeidet er et viktig og inspirerende tiltak for økt likestilling og mangfold i den offentlige samtalen, sier Inga Moen Danielsen, daglig leder i Tekstallmenningen.

Espen Pedersen, daglig leder i trykkeriet til Norges Blindeforbund, forteller at det er mange som i likhet med Kurt Ove Mæland er glade for å få et punktblad som handler om musikk.
– Dette har manglet, sier Pedersen til Ballade. – Utfordringen med å utgi nisjespesifikke blader er blant annet at det ikke er så mange punktlesere, og at det dermed ikke treffer så bredt som man ellers i samfunnet ville tenkt var viktig. Men dette er på mange måter feil om man skal ha samfunnsmessig likestilling i fokus. Vi prøver derfor å bidra med en portefølje med størst mulig bredde, selvsagt innenfor de rammene vi er tildelt, og her har Ballade og Syn og Segn passet veldig bra.

Musikk man husker igjen, og musikk å bli kjent med
Kurt Ove Mæland forteller at han blant annet har lest om Radka Toneff, Åse Kleveland, Benedicte Adrian og Ole Paus, for å nevne noe av stoffet den aller første utgaven rommet. Utgave nummer to kom nylig til punktskrift-abonnentene rundt om i landet, og nummer tre sendes ut i midten av mai.

HØY BULK: Punktskrift krever godt og kraftig papir. Her i historiens første punktskrift-Ballade. (Foto: Inga Moen Danielsen / Tekstallmenningen)

– Jeg har jo vært misunnelig på de andre, alle som kunne lese seg opp til musikk som var bra, få gode tips, lese anmeldelser.

Etter å ha lest punktskrift-Ballade satte bergenseren seg til med platebunken og hørte gjennom noe av musikken han ikke hadde lyttet til på lenge, musikk han nå husket på igjen. Radka Toneffs Fairytales. Ole Paus og Motorpsycho, Så nær, så nær. Men han fant også fram helt ny og hittil ukjent musikk, som det noe uvanlige duo- og Melodi Grand Prix-prosjektet til sanger Benedicte Adrian og metalmusiker Anders Odden, Mistra – et band og prosjekt han for øvrig kunne like veldig godt.

Det første musikkbladet i punktskrift
– Musikk er så viktig.
Mæland er tydelig på at musikken er helt essensiell i livet hans. Så er han selv aktiv musiker, og har vært det i mange år, med tre albumutgivelser bak seg – I mitt hus (2023), Kom helt inn (2016), Takk (2014) – i tillegg til en lang rekke konserter og andre musikkprosjekt.

Han forteller om den gledelige oppmerksomheten fra Vårt Lands musikkjournalist Olav Solvang i august i fjor, da I mitt hus var på journalistens tre-på-topp-liste over de beste utgivelsene, ved siden av Tom Roger Aadland og Tove Bøygards nye plater.

Å LESE SELV: Det betyr svært mye for Kurt Ove Mæland å kunne lese saker fra musikklivet selv, som punktskrift-utgaven av Ballade gir ham mulighet til. (Foto: Marius Mathisen)

Det å kunne følge med på et lite tverrsnitt av musikklivet i Norge via skrift betyr mye for ham.

– Ballade er rett og slett det første musikkbladet i punktskrift! påpeker Mæland engasjert.
– Jeg husker et barneblad i punktskrift på 80-tallet, der det var en bitteliten musikkspalte i hvert nummer. Jeg husker jeg leste om a-ha. Og Glenn Medeiros. Så det er en stund siden.

Så kan det godt hende, nå, at Kurt Ove Mæland for første gang kan lese om seg selv – i punktskrift, i et ordentlig musikkmagasin.

Kurt Ove MælandNorges blindeforbundOlav SolvangOle Paus og MotorpsychopunktskriftRadka ToneffTekstallmenningenVårt Land

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

