Ballade på nett i 20 år

1. september 2000 ble musikkmagasinet Ballade lansert på nett. 20 år etter er Ballade.no fortsatt et av landets mest leste nettmagasin for norsk musikkliv. Ballade skal ta pulsen på musikklivet, og være det som får den til å slå hardere.

Hjertelig velkommen til denne premiereutgaven av Ballade.no. Vi håper du vil like deg her hos oss, og finne interessant lesestoff – uansett hvilke stilarter og musikksjangere du foretrekker.

Slik hilste Ballade.no leserne velkommen da «den elektroniske veggavisen» åpnet for publikum 1. september 2000. I dag er Ballade et nettidsskrift om og for musikklivet i Norge, men fortsetter tradisjonen med å tilby stoff fra hele musikklivet, fra det kunstneriske til det politiske.

«Vi ønsker å artikulere et korrektiv til den tilsynelatende ro og orden som preger programbladene i det etablerte kulturliv», sa Ballades første redaktør, Synne Skouen, ved oppstarten av papirtidsskriftet Ballade i 1977. Og det er slik det skal være: Ballade tar pulsen på musikklivet, og får den til å slå hardere.

Ballade for alle musikkinteresserte

Målet vårt er å nå bredt ut, fra kunstnerne og opphaverne til bransje og organisasjonsliv, og ikke minst til landets musikkinteresserte publikum – hvor enn de befinner seg.

Gjennom vår faste musikkvideospalte, Ballade video, har vi vist 350 norske videoer de siste 18 månedene. I Ballade radio kan du høre den siste offentlige samtalen med Anne Grete Preus og reportasje med Kari Bremnes, i serien Bak ordene kan du dypdykke i lyrikken i musikken. Intervju med Mayhem, konsertanmeldelse fra Festspillene i Bergen eller Nordic Music Days i Bodø, samtale med Little Steven om Den kulturelle skolesekken, kritiske artikler og kommentarer om blodpenger i kultursponsing eller om kulturministerens krisepakker og stimuleringsordning under verdens største pandemi i moderne tid – her finner du det.

Vi går for 20 nye!

Styreleder i Ballade, Sindre Hovdenakk, er litteraturkritiker i VG, forfatter og tidligere redaktør av tidsskriftet Prosa.

– Ballade representerer noe helt unikt ikke bare i norsk, men også i europeisk sammenheng: Et høykvalitets nettidsskrift som kan tilby journalistikk, kritikk og analyser om musikk over hele skalaen. Skrevet av de mest kvalifiserte musikkjournalistene, og uten kommersielle bindinger til musikkindustrien for øvrig. Alt Ballade skriver er gratis tilgjengelig for alle som er interessert, og leseren kan til enhver tid stole på tidsskriftets uavhengighet og høye krav til integritet. Det er all grunn til å feire Ballades første 20 år på nett. Nå går vi for 40!, sier han.

Vi kommer til å feire Ballades jubileum med å publisere korte intervjuer med folk både foran og bak Ballade.no, saker fra arkivet og annet som gir deg et innblikk i

historien og hva som gjør at Ballade er et medium med stor leserskare og betydning i musikk- og kulturlivet.

Redaksjonen

Ballades redaksjon består i dag av redaktør Guro Kleveland og journalist Siri Narverud Moen, som holder til på et kontor i Oslo. I Bergen sitter annonseansvarlig Sture Bjørseth. Rundt om i landet sitter et tredvetalls frilansjournalister og kritikere som leverer saker til Ballade: Intervjuer, anmeldelser, reportasjer fra festivaler og andre arrangement, kulturpolitiske artikler og saker som tar for deg musikkens, musikernes og opphavernes kår. Ballade er alltid opptatt av å rekruttere nye skribenter og å bidra til å utvikle musikkjournalistikken og -kritikken i Norge. Ta kontakt eller tips noen du kjenner om oss!