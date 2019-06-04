Norge første land utenfor USA i Little Stevens rockeskole

Mandag ettermiddag skrev Steven Van Zandt, Den kulturelle skolesekken Telemark og Edvard Munch videregående i Oslo under intensjonsavtalen om å bruke TeachRock-prosjektet til Van Zandt i sine pensum.

– Vi ønsker at de unge skal lære bedre, innledet Steven Van Zandt (også kjent som Little Steven) med under pressekonferansen på The Thief i Oslo. – Vi vil sørge for at kunsten forblir del av utdanningssystemets DNA. Kunst er ikke luksus, det er en helt nødvendig del av livet.

Prosjektet TeachRock har gjennom samarbeid med erfarne lærere og annen ekspertise i feltet brukt populærmusikk som bakgrunn for å engasjere elever på tvers av fagområder i opplæringen. Grunnleggeren av TeachRock er Steven Van Zandt, og styremedlemmene er størrelser som Jackson Browne, Martin Scorsese, Bono og Bruce Springsteen. Gjennom prosjektet får lærere tilgang på ulike digitale ressurser til bruk i undervisningen, på tvers av fag.

Thorild L. Osdalen fra Den kulturelle skolesekken (DKS) Telemark og Stein Kristian Dillevig, rektor ved Edvard Munch videregående i Oslo, skrev under avtalen om å integrere læringsmodellen og -initiativet TeachRock i sine pensum.

Dette er de første prosjektene innen TeachRock-modellen som skjer utenfor USA, der alle statene i dag er del av prosjektet. – Dette er et viktig skritt for oss. Vi vil gjøre en forskjell for utdanningen i Norge, sier Van Zandt.

Kommunikasjon og relevans

I TeachRock er kommunikasjon et nøkkelbegrep, og kjernen i metoden som skal bidra til at unge står utdanningsløpet ut.

– Jeg ønsker å skape en fellesarena for kommunikasjon mellom lærere og elever, forteller Van Zandt. – I dette prosjektet spør man de unge om hva slags musikk de hører på. Musikkinteressen blir så brukt til å styrke interessen for å lære om og diskutere andre fag og andre temaer som er viktige i samfunnet, som sosiale forhold, historie, politikk, rettigheter og urettferdighet. I USA har vi et enormt drop-out-problem i skolen. Nesten 50 % av fattige unge dropper ut. Og nesten 50 % av dem igjen havner i fengsel.

Thorild L. Osdalen har lang fartstid i DKS Telemark. Hun er opptatt av at dette arbeidet må skje nedenfra og opp, slik at behov og ønsker fra lærerne og elevene selv kan være med på å bygge eierskap, relevans, kunnskap og interesse for kunsten som del av utdanningen.

– Dette samarbeidet vil bety mye for DKS, sier hun. – Med disse læreplanene og verktøyene fra TeachRock-prosjektet har vi muligheten til å kommunisere bedre med skolene, med lærerne og elevene. Vi har det samme målet. Vi vet at kunst kan og vil være en viktig del av skolegangen. I USA har Steven van Zandt tatt ansvar for å bruke kunsten i skolen. Her har myndighetene, ved kultur- og kunnskapsdepartementene på topp, ansvaret. Men det er på overordnet nivå. Vi må trenge dypere ned, vi må nå lærerne og elevene, være på skolene og sørge for god kontakt og samarbeid. Dette er bare begynnelsen. Jeg er veldig spent, og gleder meg til fortsettelsen.

Stein Kristian Dillevig er rektor ved fireåringen Edvard Munch videregående i Oslo.

– Vi er en ung skole som foreløpig ikke har så mange tradisjoner, forteller han.

– Men hvert år prøver vi å skape et større prosjekt og arrangement for alle studentene. I fjor var det John Cage og modernismen, i år blir det rockens historie. Vi har over 1000 elever og 140 lærere, som er ganske mye i norsk målestokk. Fra neste skoleår, i august, vil vi jobbe med å implementere leksjonene fra TeachRock-prosjektet inn i vårt pensum. I februar/mars neste år planlegger vi å gjennomføre et stort prosjekt og arrangement for hele skolen. Dette er i grunnen et perfekt prosjekt for oss å prøve ut: Vår skoleprofil og verdier matcher verdiene og idealene i TeachRock, så jeg tenkte med en gang let’s go for it.

Norge som modell

Hvorfor er TeachRock-prosjektet så viktig for deg?, spør Ballade den amerikanske rockemusikeren med 50 år bak seg som internasjonal artist.

– Jeg vil gjerne gi noe tilbake. Vi var så heldige i min generasjon. Vi var virkelig den heldigste generasjonen, vi vokste opp i renessansen. 50- og 60-tallet tror jeg kommer til å bli studert i hundrevis av år framover. Vi var midt oppi det. Og en kan føle seg litt skyldig når en ser hva unge i dag har. Det virker ikke rettferdig. Jeg føler at vi må gi dagens unge tilgang til denne renessanseperioden, på en måte. Dagens unge skal ha tilgang til den beste musikken som noensinne er laget, og det er det jeg prøver å bidra til. Det er også en fin måte å lære historie på. Jeg vet ikke, jeg bare føler at dette er noe vår generasjon er forpliktet til å gjøre; vi må gi noe tilbake til de unge.

Van Zandt har lenge snakket om Norge som rollemodell og forbilde når det gjelder statlig støtte til kunsten.

– Jeg pleier å skryte til hele verden av norske myndigheter og hvordan de satset på og støttet Lilyhammer. Skuespillerne kom fra offentlig støttede utdanningsinstitusjoner, dere har statlig finansierte teaterkompanier, og jeg har sagt til alle at det er slik det skulle være, alle bør gjøre som Norge.

Så jeg er litt skuffet når jeg hører at Norge nå kutter ned på kunsten i skolen. Myndighetene bør være klar over at de gjorde det rette ved å støtte kunsten slik de har gjort. Det er en modell for resten av verden å se til.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Han har blitt kjent med det nasjonale kunst- og kulturprogrammet Den kulturelle skolesekken, som er et av de norske offentlige tilbudene han framhever.

– Den kulturelle skolesekken er vidunderlig. Igjen, dette er en universell ting: Kunst påvirker andre deler av hjernen. Unge i dag er nok litt skremt av vitenskap og matematikk. De er ikke vant til å tenke gjennom ting, det er ikke tid nok å sette av til det, mens kunsten kan appellere til dem med en gang. Den energien der, og den komfortsonen, vil bidra til mestring i andre fag. Ved å kutte ned på kunstfagene skader du de andre disiplinene, de som en ofte prioriterer høyere, som vitenskap, naturfag, teknologi og matematikk. I USA har vi STEM – Science, Technology, Engineering, Math. Vårt mål er å gjøre det om til STEAM, der ‘A’-en står for «Arts». New Jersey har gjort det. Just 49 to go, sier Steven van Zandt.

Les mer om TeachRock-prosjektet her.