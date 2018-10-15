Fra forgubbing til bachelor

Med Steven van Zandt, Morten Omlid, Amund Maarud og Knut Reiersrud på laget har det nye bluesstudiet på Universitetet i Sørøst-Norge gått i gang.

Europas Blues Senter på Notodden har inngått en samarbeidsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge og utdanning innen blues-sjangeren er i gang. Studiet er også et trinn på veien til en bachelor i kulturledelse.

Kjente norske artister er mentorer. Tidligere bluesprisvinner Morten Omlid er faglærer, mens Amund Maarud og Knut Reiersrud holder mesterklasse for studiet som startet under Notodden Blues Festival i august. Der fikk studentene treffe hverandre og forbildene sine.

Universitetet i Sørøst-Norge er først i landet til å ta blues inn i akademia.

-Vi håper at et bluesstudium innenfor høyere utdanning vil styrke blues som fagområde og på den måten gi bluesmusikken et større fokus innen utdanning og forskning, sier Geir Salvesen, instituttleder ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Studentene på campus Notodden er så nær bluesmiljøet i byen at mulighetene for å utvikle sjangeren i nær kontakt med Notodden Blues Festival (NBU), er gode. Det er i tillegg mulighet for å fortsette studiet med bachelor i kulturledelse i Bø.

Hvorfor satser skolen på dette?

-Universitetet har regional forankring og er i tett dialog med fagmiljøer i regionen. Med Notoddens lange tradisjon for blues er det etablert et faglig sterkt miljø med internasjonale nettverk. Universitetet samarbeider tett både med bluesfestivalen, Europas Blues Senter og andre nasjonale aktører.

Jostein Forsberg, festivalleder og utøvende musiker gleder seg over utviklingen av en sjanger som ikke har oppnådd den status for eksempel jazz har, blant annet vist i rapporten «Blues i det blå» fra Telemarksforskning.

-Vi er stolte av hva vi får til med blues på Notodden. Det blir veldig spennende å se hva dette kan føre til i fremtiden.

Samarbeid med Steven van Zandt

Det var på høsten 2017 Universitetet i Sørøst-Norge og The Rock and Roll Forever Foundation, stiftet av Steven Van Zandt, og med kjente medlemmer som Bono og Martin Scorsese, inngikk en avtale om samarbeid.

-Ja, Universitet har inngått en samarbeidsavtale med Rock and Roll Foundation Forever. Stiftelsen arbeider mot skole, barn og ungdom. Det er et sterkt faglig musikkmiljø knyttet til organisasjonen. Gjennom denne avtalen legges det til rette for samarbeid på ulike vis, faglig utviklingsarbeid, gjesteforelesninger og forskning, forteller Salvesen.

«Lilyhammer»-stjernen forklarer at han falt for nok en norsk by slik:

-Jeg er en «working class celebrity», fleiper Van Zandt for å utdype forholdet til den tidligere industribyen, der han allerede er involvert i flere prosjekter; seminarer, film og bluesskole.

I 2016 ble bandseminaret, som Notodden Blues Festival (NBF) arrangerer for unge talenter i forkant av bluesfestivalen, døpt om til Little Steven’s Blues School. Det ble satt opp to parallelle kurs, ett for aldersgruppen 13-18 år og ett for 19-26 år. Studieveiledning kommer altså fra Little Stevens Blues Schools lærerteam og norske krefter med god erfaring.

«Little Steven’s Blues School», med sommercampus på Heddal Ungdomsskole, har også sagt ja til å bidra på bluesens vei mot en bachelor.

– Arbeidet med undervisning og talentutvikling innenfor blues har bestått i å bygge stein for stein siden det første bluesseminaret for ungdom i regi av Notodden Blues Festival i 1989. Dette utviklet seg til Little Steven’s Blues School og nå til universitetsstudium med 30 studiepoeng, forteller Jostein Forsberg, som har vært med siden bluesfestivalen startet opp som en idé over et cafébord for over 30 år siden.

Fortiden

Notodden var byen der jernverkene sikret jobber for tusener, framtida så lys ut, før flere tusen ble kastet ut i arbeidsløshet i 1987. Norsk Hydro ble nedlagt og byens yngre krefter samlet seg over et cafébord for å finne ut hva de skulle gjøre med livene sine. Bluesindustriens første spire var sådd. Fra å være Norges første industriby, ble Notodden selve bluesbyen. Med Bok og Blueshus til 140 millioner ble byen et senter med bluesarkiv og Blueseum (bluesmuseum), innviet av kulturministeren i januar 2014. I 2018 var byen vertskap for seminar om Blues og business og med høyere utdanning innen blues.

En del av studiet handler om å lage og spille inn egen og andres musikk i studio, dermed blir innspilling på legendariske Juke Joint Studio, hentet fra USA, beliggende i Bok og Blueshuset, en del av utdanningen.

-Dette vil være en viktig nyskaping for hele det norske rytmiske musikkmiljøet, og det kan fort bli det aller viktigste som har skjedd det norske bluesmiljøet noensinne, sier Espen Fjelle, daglig leder på Europas Blues Senter (EBS).

I følge skolens nettside lærer studentene om ulike tradisjoner og stilarter som utøvere, ikke minst i band. De får utvikle ferdigheter på sitt hovedinstrument og de får mulighet til å finne og styrke sitt eget personlige uttrykk i tillegg til å dyrke sine egne musikalske interesser. Studiet skal også føre frem til kunnskap og refleksjon om bluesens bakgrunn og funksjon i populær- og samtidskulturen.

-Universitetet i Sørøst-Norge er en regionalt forankret institusjon og vil med dette tilbudet styrke Notodden som studiested og bidra til en positiv utvikling for byen, mener Salvesen.

Studiet skal utvides til bachelornivå fra 2019.