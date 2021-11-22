Fagbladet Musikkultur har blitt kulturtidsskriftet Kontekst

Creos nye medlemsblad på nett vil sette kulturlivet i sammenheng med næring, samfunn og politikk.

Helt siden musikerorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon (MFO) ble kunstnerorganisasjon og skiftet navn til Creo i 2018 har medlemsbladet Musikk-Kultur, senere Musikkultur, vært i spill for både navneendring og omlegging.

Papirmagasinet som hadde gått til medlemmers postkasser over hele landet siden 1997 ble fra desember 2020 en ren nettpublikasjon. Bladet Musikkultur gikk på samme tid fra å være et eget aksjeselskap til å bli en avdeling av forbundet Creo. Det var mange kritiske røster rundt omleggingen, ikke minst fra den daværende redaksjonen selv. Noen av spørsmålene rundt omleggingen handlet om hvordan den redaksjonelle uavhengigheten skulle holde i daglig praksis, når publikasjonen er både eid av fagforbundet og inkorporert i organisasjonens organisatoriske og strategiske virke.

Siden omleggingen startet i 2018/19 har Musikkultur fått ny redaktør i journalist og redaksjonsarbeider Brand Barstein, som har jobbet sammen med en arbeidsgruppe om utviklingen av den heldigitale publikasjonen siden mai i år.

I forrige uke ble det avslørt at det nye navnet til nettpublikasjonen er Kontekst, og nye nettsider for det digitale tidsskriftet fra forbundet Creo, som publikasjonen omtales om på nettsidene, ble lansert.

– Gratulerer med lanseringen av Kontekst, redaktør Barstein! Kan du fortelle litt om hvordan dere landet på navnet Kontekst?

– Vi hadde en nokså omfattende navneprosess for å finne et navn som reflekterer det konseptet som vi hadde i tankene, og som jeg «gikk til valg på» (oppbyggingen av konseptet var en vesentlig del av prosessen da jeg ble ansatt), forteller Barstein i en e-post til Ballade.

– Vi hadde veldig mange navn på arket, hvor en god del var ganske gode, noen ganske dårlige. Et av forslagene var «Paragraf 2» etter inspirasjon fra åndsverksloven, som vi tenkte var ganske snasent. Men så fant vi ut at det også er en betegnelse for det som ble kalt «jødeparagrafen» i Norges opprinnelige grunnlov, som forbød jøder adgang til Norge. Det går jo ikke!

– Selve navnet Kontekst kom ganske sent i prosessen, forteller redaktøren. – Det var kommunikasjonssjef Linda (markeds- og kommunikasjonsansvarlig Linda Karoline Ringstad, red. mrk.) som hadde tenkt på det en kveld og la forslaget på bordet under et møte vi hadde. Og det satt, gitt.

– Navnet rommer det vi ønsker å gjøre; sette kulturlivet i sammenheng med andre næringer, samfunnsendringer og politiske prosesser.

– Hva ønsker dere å være, for hvem?

– Vi ønsker å være kulturlivets stemme: å reflektere hva Creos medlemmer og andre kulturinteresserte bryr seg om, og hvem de ønsker et kritisk fokus på, forteller Barstein, og utdyper:

– Formålet til Kontekst er sådan det samme som hva Musikkultur hadde, men vi gjør nok noen andre prioriteringer i både form og innhold. Vi håper å informere og berike både topp-politikere, musikere, dansere, sceneteknikere, klesdesignere og pedagoger. Og det skal først og fremst konstituert redaktør Aslaug Olette Klausen få lov til å gjøre, mens jeg er i foreldrepermisjon i vinter. Ha-ha.

– Hvordan vil dere løse det å være en redaksjonelt uavhengig publikasjon samtidig som dere er heleid av forbundet Creo, til og med del av Creos informasjonsstrategi overfor medlemmene?

– Godt spørsmål. Jeg leste et par av sakene som kom da den forrige redaktøren sluttet og bekymringsmeldingene som fulgte med. Jeg har fått frie tøyler til å utvikle et tidsskrift som står like fritt som det Musikkultur gjorde – det er ingen i forbundet som legger føringer for hva vi skal skrive om eller hvordan ting skrives. Det er klart at mye av tematikken til Kontekst vil dreie seg rundt feltene hvor Creo er innblandet, men vi følger som før Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten, og gjør våre egne prioriteringer. Jeg har gjort det klart for forbundsledelsen at redaksjonen står fritt til å publisere kritikk av Creo dersom vi finner at det er på sin plass. Det er noe ledelsen anerkjenner – og det står også i Creos vedtekter. Jeg har en god tone med forbundsledelsen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Redaksjonell uavhengighet er essensielt, understreker Kontekst-redaktøren. – Og jeg tror at mye av kritikken som tidligere dukket opp var basert på en litt annen redaksjonell kultur enn hva jeg er vant med. En liten redaksjon har behov for avlasting når det kommer til datateknikk og andre praktiske problemer (noe Musikkultur hadde ikke rent lite av), og sånn sett er det en stor tidsbesparelse for oss at dette samkjøres med Creo. Utover det har ikke forbundet noen innblanding i det redaksjonelle, og de har naturligvis heller ikke tilgang til vårt digitale arbeidsområde, forteller Barstein.

