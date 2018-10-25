AktueltBransjen

MFO bytter navn til Creo

Publisert
25.10.2018
Skrevet av
Aslaug Olette Klausen

Navneendringen ble vedtatt på organisasjonens landsmøte onsdag.

Musikernes fellesorganisasjon vedtok på landsmøtet onsdag å bytte navn til Creo. Forbundsleder Hans Ole Rian sier til Ballade at endringen ble enstemmig vedtatt.

Navneendringen kom etter en lengre prosess. Og har bakgrunn i at navnet Musikernes fellesorganisasjon – Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger i følge innstillingen til landsmøte er et beskrivende navn som ikke henger sammen hverken med vedtektene eller virkeligheten.

I vedtektenes §2.1 heter det at «enhver yrkesutøver som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogisk yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan tas opp som medlem i MFO.» I innstillingen sto det videre:

– Denne bredden er ikke en fremtidig teoretisk mulighet, men en realitet og endring som allerede er vedtatt og utført. Vi er i dag et mangfoldig fellesskap bestående av en lang rekke ulike medlemmer og yrkesgrupper – et sammensatt samhold. Vår største utfordring er derfor at vi har et beskrivende navn som ikke beskriver verken dagens, fremtidens – eller for den slags skyld; fortidens – organisasjon. Derfor er ett nytt navn nødvendig for å synliggjøre en allerede utført endring og ta igjen et etterslep.

Blant organisasjonens 8700 medlemmer er det både musikere, scenekunstnere, artister, produsenter, sufflører, inspisienter, ballettdansere, scenografer, kostymedesignere, operasangere, musikkterapeuter, lyd/lys teknikere og pedagoger.

Det ble etter et styrevedtak så langt tilbake som i 2016 satt ned en arbeidsgruppe, som i samarbeid med byrået Dinamo i september i år la frem to mulige navn for Forbundsstyret å vurdere, både ut fra et strategisk perspektiv, og i kraft av sitt overordnet ansvar for utvikling av organisasjonen. Det ene navnet var beskrivende, det andre et assosiativt navn. Forbundsstyret gikk enstemmig inn for Creo.

Om navnet skriver de: «Creo er et navn som tar sine assosiasjoner fra å skape. På bakgrunn av en arbeidsprosess rundt kampanjesetningen MFO – for alle som skaper har ordet «skape» blitt definert som en fellesnevner, et ord som på en god måte kan beskrive alle våre medlemmer i dag og i fremtiden. For samtlige av våre medlemmer skaper; om man utøver, komponerer, designer, utdanner, administrerer, koreograferer, rigger eller på ulike måter bidrar til å skape opplevelser. Vi skaper, står det i innstillingen.»

Forbundet har i tillegg med en en beskrivende undertittel som gjør organisasjonens arbeid tydeligere. Det fulle navnet er dermed: Creo – forbundet for kunst og kultur.

Overgangsperiode
Kommunikasjonsrådgiver Linda Ringstad forteller at ukene fremover blir en overgang.

– Logoer skal videreutvikles, nettsider skal endres, medlemmer og samarbeidspartnere skal informeres. Vi starter prosessen på mandag, sier Ringstad.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

creoHans Ole Rianlinda ringstadMFOMusikernes fellesorganisasjon

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

NKFs representater under Høring i familie og kulturkomiteen på Stortinget Foto: NKF

Kutt i kompensasjon for privatkopiering?

Flere musikkorganisasjoner frykter at endringer i åndsverkloven ikke kompenseres over statsbudsjettet.

Orgelet i Bodø domkirke

Kulturrådet legger ned støtteordning for kirkemusikk

Mener endringen vil åpne for støtte fra flere andre støtteordninger.

Penger

Foreslår at Kulturdepartementet kompenserer Fond for utøvende kunstnere

Gramos overføringer til fondet ble diskutert denne uken.

Christine Thomassen, Anders Hovind og Hans Ole Rian Foto: Linda Ringstad

Hele Creo-ledelsen gjenvalgt

Fire nye år for Christine Thomassen, Anders Hovind og Hans Ole Rian. Nytt forbundsstyre valgt torsdag.

Bladhode Musikkultur

– Det er ikke ulogisk at vi skjeler til det Creo har gjort

Etter at MFO byttet navn til Creo vil nettstedet Musikkultur se på om de må gjøre endringer for å speile...

Glenn Erik Haugland i TronTalks

– Akkurat nå føles det som om jeg lager verdens viktigste festival

Festivalsjef Glenn Erik Haugland mener vi er inne i en brytningstid, og at TronTalks i Alvdal akkurat nå tar opp...

Spellemannprisen er et samarbeid mellom flere av musikkbransjens selskap og sammenslåinger. I år sponses prisutdelinga av TikTok.

Spellemann: 50-åringen på TikTok

I sitt jubileumsår velger Spellemann å samarbeide med personvern-verstingen.

Kubbkveld på Jæger, her med den norske DJen/artisten Telephones

Houseklubben Sunkissed fikk medhold på klage

– Det tyder på at vi behandlet liknende prosjekter ulikt, sier Kulturrådet om avslaget til houseklubben. Arrangørene skjønte ikke hvorfor de...