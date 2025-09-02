Ole Edvard Antonsen

(Foto: Knut Utler / Lindemans legat)

Lindemanprisen 2025 til Ole Edvard Antonsen

02.09.2025
- Red.

Antonsen er en de fremste solistene i norsk musikkliv, og en klassisk trompetist med et internasjonalt ry som en av de aller beste, sier juryleder Solbu.

Lindemanprisen er på 200 000 kroner, og regnes som en av Norges mest prestisjefylte musikkpriser.

– Jeg ble veldig overrasket, og veldig glad. Det er en stor ære for meg å få denne prisen, sier Antonsen.

Siden Lindemanprisen ble delt ut første gang i 1978 har en rekke av Norges fremste musikere, komponister og musikkpedagoger fått den. Ole Edvard Antonsen er den 83. mottakeren av prisen, og årets tildeling er høyst fortjent, sier styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu.

– Ole Edvard Antonsen har i flere tiår tilhørt de fremste solistene i norsk musikkliv, og som klassisk trompetist har han opparbeidet et internasjonalt ry, som en av de aller beste.

Les også: Ole Edvard Antonsen gir De Unges Lindeman til tubaist August Schieldrop

– Hans trompetspill preges av et høyt kunstnerisk nivå, en suveren beherskelse av instrumentet, og en høy grad av musikalsk integritet. Dette kommer til uttrykk også når han beveger seg utenfor det rent klassiske, ofte i retning av rock, pop, jazz og folkemusikk. Som musikkformidler har denne sjangerbredden gitt han et stort publikum, han har vært en musikalsk døråpner for mange, og ikke minst har han vært et forbilde for mer enn én generasjon trompetister her til lands, fortsetter Solbu.

Antonsen har vært solist med en rekke av verdens ledende orkestre, hans prisbelønte innspillinger av trompetkonserter av Haydn, Hummel, Telemann, Tartini og Neruda med English Chamber Orchestra blir betegnet som referanseversjoner. Det samme gjelder hans tolkning av Konsert for klaver, trompet og orkester av Sjostakovitsj med Berlin- filharmonikerne, Mariss Jansons og pianisten Michael Rudy, og franske trompetkonserter sammen med Sao Paolo Symfoniorkester.

Han har spilt som solist på de store musikkscenene i mer enn 40 land rundt om i verden, blant annet Carnegie Hall i New York, Musikverein i Wien, Suntory Hall Tokyo, Sydney Opera House, Barbican Hall London, Philharmonie og Konzerthaus Berlin.

Antonsen har urfremført 60 verker som er skrevet til ham, og er en svært allsidig musiker med stor suksess også innenfor populærmusikken. Albumene Tour de Force (1992) og Landscapes (2007), med mange av hans egne komposisjoner, har nådd ut til et stort publikum.

Lindemanprisen og De Unges Lindemanpris deles ut under en festkonsert på Norges musikkhøgskole 17. oktober. Arrangementet er åpent for alle.

Feiring NMH 1984 Einar solbu i front med Harald Jørgensen, daværende rektor ved NMH

Lindemans Legat: For musikkfaglig utvikling, tradisjon og verdibygging i musikklivet

I hvilken grad har Lindemans Legat maktet å fremme stiftelsens formål? Les utdrag av Einar Solbus bok om stiftelsen, om...

Ludvig Mathias Lindeman

Seks ting du ikke visste om LM Lindeman

I dag ville Musikkhøgskolens grunnlegger fylt 200 år. Men hvem var han egentlig?

En gruppe mennesker i ulikt yttertøy er samlet rundt en nyåpnet sjampagneflaske til feiring, i en bygate. Sort-hvitt.

Musikkhøgskolen feirer 50 år med «noter, unoter og fotnoter»

Landets største musikkutdanningsinstitusjon fyller et halvt århundre, og inviterer til storslått feiring på selve dagen 3. september og studieåret gjennom.

Komponist Knut Vaage

Lindemanprisen 2024 til komponist Knut Vaage: En særpreget kunstnerpersonlighet i norsk musikk

Er nok mer en maksimalist enn en minimalist, sier komponisten og prisvinneren om seg selv.

August Schieldrop

De Unges Lindemanpris til August Schieldrop: – Et ekstraordinært talent på et ekstraordinært soloinstrument

Tubaisten August Schieldrop er håndplukket av Ole Edvard Antonsen til å motta De Unges Lindemanpris for 2025. Prisen er på...

Harpreet Bansal og far guru Harbhajan Singh Bansal

Harbhajan Singh Bansal feires for femti år som guru: — For pappa var det viktigste å lære oss alt han kunne

Fiolinist Harpreet Bansal og et stjernelag av musikere feirer faren hennes, læremesteren Harbhajan Singh Bansal, i en stor festkonsert på...

Cd rack i Lawo Store

En av landets siste sjangerspesialistbutikker legger ned

Platebutikken Lawo Store har spesialisert seg på klassisk musikk og opera. Nå legger den ned.

Anders Odden 2025 Tomb Studio

AI-musikk etter ett år med Suno: Slik rydder verktøyet i min egen musikkforståelse

KRONIKK: Det eneste som betyr noe i musikk nå er ditt unike ståsted og uttrykk, skriver musiker Anders Odden. Her...