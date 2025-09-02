Lindemanprisen 2025 til Ole Edvard Antonsen

Antonsen er en de fremste solistene i norsk musikkliv, og en klassisk trompetist med et internasjonalt ry som en av de aller beste, sier juryleder Solbu.

Lindemanprisen er på 200 000 kroner, og regnes som en av Norges mest prestisjefylte musikkpriser.

– Jeg ble veldig overrasket, og veldig glad. Det er en stor ære for meg å få denne prisen, sier Antonsen.

Siden Lindemanprisen ble delt ut første gang i 1978 har en rekke av Norges fremste musikere, komponister og musikkpedagoger fått den. Ole Edvard Antonsen er den 83. mottakeren av prisen, og årets tildeling er høyst fortjent, sier styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu.

– Ole Edvard Antonsen har i flere tiår tilhørt de fremste solistene i norsk musikkliv, og som klassisk trompetist har han opparbeidet et internasjonalt ry, som en av de aller beste.

– Hans trompetspill preges av et høyt kunstnerisk nivå, en suveren beherskelse av instrumentet, og en høy grad av musikalsk integritet. Dette kommer til uttrykk også når han beveger seg utenfor det rent klassiske, ofte i retning av rock, pop, jazz og folkemusikk. Som musikkformidler har denne sjangerbredden gitt han et stort publikum, han har vært en musikalsk døråpner for mange, og ikke minst har han vært et forbilde for mer enn én generasjon trompetister her til lands, fortsetter Solbu.

Antonsen har vært solist med en rekke av verdens ledende orkestre, hans prisbelønte innspillinger av trompetkonserter av Haydn, Hummel, Telemann, Tartini og Neruda med English Chamber Orchestra blir betegnet som referanseversjoner. Det samme gjelder hans tolkning av Konsert for klaver, trompet og orkester av Sjostakovitsj med Berlin- filharmonikerne, Mariss Jansons og pianisten Michael Rudy, og franske trompetkonserter sammen med Sao Paolo Symfoniorkester.

Han har spilt som solist på de store musikkscenene i mer enn 40 land rundt om i verden, blant annet Carnegie Hall i New York, Musikverein i Wien, Suntory Hall Tokyo, Sydney Opera House, Barbican Hall London, Philharmonie og Konzerthaus Berlin.

Antonsen har urfremført 60 verker som er skrevet til ham, og er en svært allsidig musiker med stor suksess også innenfor populærmusikken. Albumene Tour de Force (1992) og Landscapes (2007), med mange av hans egne komposisjoner, har nådd ut til et stort publikum.

Lindemanprisen og De Unges Lindemanpris deles ut under en festkonsert på Norges musikkhøgskole 17. oktober. Arrangementet er åpent for alle.