Lindemanprisen 2024 til komponist Knut Vaage: En særpreget kunstnerpersonlighet i norsk musikk

Er nok mer en maksimalist enn en minimalist, sier komponisten og prisvinneren om seg selv.

– I den grad det finns en rød tråd i det jeg driver med, så er det å opprettholde min kunstneriske frihet, og å få lov til å bruke hele paletten. Det gjør meg nok mer til en maksimalist enn en minimalist.

Det sier komponisten Knut Vaage, som med Lindemanprisen 2024 får stor anerkjennelse av musikken han står for, som den glade prisvinneren uttrykker det, og en utmerkelse som medfølger 200 000 kroner.

Vaage er bosatt i Bergen, der han også fikk sin musikalske utdannelse. Han har hatt stor betydning for kunstmusikken og kunstmusikkmiljøet på Vestlandet, men han har også vært en markant skikkelse i nasjonal og internasjonal sammenheng. I 2022 ble han nominert til Nordisk Råds musikkpris.

– Knut Vaage er en særpreget kunstnerpersonlighet i norsk musikkmiljø. Han er en svært aktiv og allsidig kunstner med en egenartet musikalsk stemme. Han har gjennom mange år hatt et sterkt engasjement og et tydelig nærvær i norsk musikkliv. Han er en verdig prisvinner, sier styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu.

I begrunnelsen for å gi prisen til Vaage heter det at komponistens «musikalske prosjekter evner å treffe lytteren på en direkte og umiddelbar måte, samtidig som de aldri går opptråkkede stier. Som del av denne metoden har Vaage viet stor plass til arbeidet med improvisasjon. Utvikling av et hybrid akustisk/elektronisk lydbilde er et sentralt tema i Vaages kompositoriske arbeid. Denne spenningen mellom akustiske instrumenter og elektronikk har preget utviklingen av hans egenart og stil».

Vaage har en stor og mangfoldig produksjon bak seg. Den omfatter vokalverk, teatermusikk, opera og musikk for kammerensembler og orkester. I tillegg har Vaage også utmerket seg innen musikkdramatikken. Hans første opera, Nokon kjem til å komme, basert på Nobelprisvinner Jon Fosses tekst, fikk både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Lindemanprisen deles ut under en festkonsert på Norges musikkhøgskole 18. oktober.

