Komponist Knut Vaage

– Knut Vaage har gjennom mange år hatt et sterkt engasjement og et tydelig nærvær i norsk musikkliv, sier styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu.(Foto: Lindemanprisen / Knut Utler)

Lindemanprisen 2024 til komponist Knut Vaage: En særpreget kunstnerpersonlighet i norsk musikk

Publisert
03.09.2024
Skrevet av
- Red.

Er nok mer en maksimalist enn en minimalist, sier komponisten og prisvinneren om seg selv.

– I den grad det finns en rød tråd i det jeg driver med, så er det å opprettholde min kunstneriske frihet, og å få lov til å bruke hele paletten. Det gjør meg nok mer til en maksimalist enn en minimalist.

Det sier komponisten Knut Vaage, som med Lindemanprisen 2024 får stor anerkjennelse av musikken han står for, som den glade prisvinneren uttrykker det, og en utmerkelse som medfølger 200 000 kroner.

Vaage er bosatt i Bergen, der han også fikk sin musikalske utdannelse. Han har hatt stor betydning for kunstmusikken og kunstmusikkmiljøet på Vestlandet, men han har også vært en markant skikkelse i nasjonal og internasjonal sammenheng. I 2022 ble han nominert til Nordisk Råds musikkpris.

– Knut Vaage er en særpreget kunstnerpersonlighet i norsk musikkmiljø. Han er en svært aktiv og allsidig kunstner med en egenartet musikalsk stemme. Han har gjennom mange år hatt et sterkt engasjement og et tydelig nærvær i norsk musikkliv. Han er en verdig prisvinner, sier styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu.

I begrunnelsen for å gi prisen til Vaage heter det at komponistens «musikalske prosjekter evner å treffe lytteren på en direkte og umiddelbar måte, samtidig som de aldri går opptråkkede stier. Som del av denne metoden har Vaage viet stor plass til arbeidet med improvisasjon. Utvikling av et hybrid akustisk/elektronisk lydbilde er et sentralt tema i Vaages kompositoriske arbeid. Denne spenningen mellom akustiske instrumenter og elektronikk har preget utviklingen av hans egenart og stil».

Vaage har en stor og mangfoldig produksjon bak seg. Den omfatter vokalverk, teatermusikk, opera og musikk for kammerensembler og orkester. I tillegg har Vaage også utmerket seg innen musikkdramatikken. Hans første opera, Nokon kjem til å komme, basert på Nobelprisvinner Jon Fosses tekst, fikk både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Lindemanprisen deles ut under en festkonsert på Norges musikkhøgskole 18. oktober.

Les flere saker Ballade har skrevet om komponisten og hans verk her:

«BrassWind-festivalen: Musikk med en tyfon i lungene», oktober 2023
«Urpremiere på nytt Knut Vaage-stykke», mars 2023
– «– Eg tente på samtidsmusikken som eit fly«, september 2021


Les mer om komponisten Knut Vaage på hans hjemmeside.

Relaterte saker

Medusa04

Urpremiere på nytt Knut Vaage-stykke

Applausen etterpå stilnet ikke før etter to minutter da Ingela Øien sist lørdag spilte fire verker av bergenskomponisten Knut Vaage...

Ballade RB Knut Vaage 290120

Komponist Knut Vaage: – Eg tente på samtidsmusikken som eit fly

– Eg kjenner meg heldig, seier samtidskomponisten Knut Vaage. Sidan tidleg 90-tal har han skapt fantasifull musikk, frå rein støy...

Feiring NMH 1984 Einar solbu i front med Harald Jørgensen, daværende rektor ved NMH

Lindemans Legat: For musikkfaglig utvikling, tradisjon og verdibygging i musikklivet

I hvilken grad har Lindemans Legat maktet å fremme stiftelsens formål? Les utdrag av Einar Solbus bok om stiftelsen, om...

De nominerte nordiske komponistene

Øyvind Torvund og Knut Vaage nominert til Nordisk råds musikkpris

Blant tolv nominerte nordiske komponister.

Knut Vaage

Vaage-opera til Luxembourg

17. og 18. mars vises «Nokon kjem til å komme» i Luxembourg.

Flere saker

Berit Opheim fikk Hilmarprisen

Hilmarprisen til folkesanger Berit Opheim

Berit Opheim er en av landets aller fremste folkesangere, og en viktig inspirasjonskilde og pioner i musikklivet, sier juryen.

Noter

Musikkvitenskap uten noter?

INNLEGG: Trenger man å kunne noter når man studerer musikk? Universitetet i Oslo tenker nytt rundt musikkvitenskapelig utdanning, skriver Alexander...

Roger johansen privat

Roger Johansen ny direktør i Stormen

Musikeren, produsenten og kulturbyråkraten skal lede konserthuset mot en bærekraftig fremtid.