Øyvind Torvund og Knut Vaage nominert til Nordisk råds musikkpris

Lengst til høyre, midtre rad: Knut Vaage, tredje fra venstre, nederste rad: Øyvind Torvund.(Foto: norden.org)
Blant tolv nominerte nordiske komponister.
Øyvind Torvund og Knut Vaage er de to norske komponistene blant de nominerte til Nordisk råds musikkpris 2022. Det skriver Nordisk Råd i en pressemelding.
Tolv verk er nominert til Nordisk råds musikkpris 2022 for sitt høye kunstneriske nivå. Album med elektronisk musikk, folkemusikk og kunstmusikk – samt nye konsepter som en nonett for fløyter og en bevegelsesopera – av komponister fra de nordiske landene.
Vinneren avsløres 1. november i Helsingfors. I fjor vant Eivør Pálsdóttir fra Færøyene.
De nominerte er:
Danmark
enTmenschT av Line Tjørnhøj
Whyt 030 av SØS Gunver Ryberg
Finland
Alma! Av Minna Leinonen
Uni johon herään av Yona
Færøyene
1902 av Unn Paturson
Grønland
Visualize Happiness av Andachan
Island
VÍDDIR av Bára Gísladóttir
Mother Melancholia av Sóley Stefánsdóttir
Norge
The Exotica Album av Øyvind Torvund
Hybrid Spetakkel av Knut Vaage
Sverige
Diversity av Ebo Krdum
Silent Earth av Karin Rehnqvist
Prisen deles ut annethvert år til et verk av en nålevende komponist, og annethvert år går prisen til et større eller mindre ensemble.
Mer om hver komponist på norden.org – nettsida har lenke til hvert navn. I komiteen for nomineringer sitter blant andre Sigbjørn Apeland og Therese Birkeland Ulvo.