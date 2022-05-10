De nominerte nordiske komponistene

Lengst til høyre, midtre rad: Knut Vaage, tredje fra venstre, nederste rad: Øyvind Torvund.(Foto: norden.org)

AktueltBransjen

Øyvind Torvund og Knut Vaage nominert til Nordisk råds musikkpris

Publisert
10.05.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen- Red.

Blant tolv nominerte nordiske komponister.

Øyvind Torvund og Knut Vaage er de to norske komponistene blant de nominerte til Nordisk råds musikkpris 2022. Det skriver Nordisk Råd i en pressemelding.

Tolv verk er nominert til Nordisk råds musikkpris 2022 for sitt høye kunstneriske nivå. Album med elektronisk musikk, folkemusikk og kunstmusikk – samt nye konsepter som en nonett for fløyter og en bevegelsesopera – av komponister fra de nordiske landene.

Vinneren avsløres 1. november i Helsingfors. I fjor vant Eivør Pálsdóttir fra Færøyene.

De nominerte er:
Danmark
enTmenschT av Line Tjørnhøj
Whyt 030 av SØS Gunver Ryberg

Finland
Alma! Av Minna Leinonen
Uni johon herään av Yona

Færøyene
1902 av Unn Paturson

Grønland
Visualize Happiness av Andachan

Island
VÍDDIR av Bára Gísladóttir
Mother Melancholia av Sóley Stefánsdóttir

Norge
The Exotica Album av Øyvind Torvund
Hybrid Spetakkel av Knut Vaage

Sverige
Diversity av Ebo Krdum
Silent Earth av Karin Rehnqvist

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Prisen deles ut annethvert år til et verk av en nålevende komponist, og annethvert år går prisen til et større eller mindre ensemble.

Les også Magne Fonn Hafskor sitt fyldige portrett av Knut Vaage i anledning hans 60-årsdag.

Mer om hver komponist på norden.org – nettsida har lenke til hvert navn. I komiteen for nomineringer sitter blant andre Sigbjørn Apeland og Therese Birkeland Ulvo.

Knut VaageNordisk RådØyvund Torvund

