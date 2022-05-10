Øyvind Torvund og Knut Vaage nominert til Nordisk råds musikkpris

Blant tolv nominerte nordiske komponister.

Øyvind Torvund og Knut Vaage er de to norske komponistene blant de nominerte til Nordisk råds musikkpris 2022. Det skriver Nordisk Råd i en pressemelding.

Tolv verk er nominert til Nordisk råds musikkpris 2022 for sitt høye kunstneriske nivå. Album med elektronisk musikk, folkemusikk og kunstmusikk – samt nye konsepter som en nonett for fløyter og en bevegelsesopera – av komponister fra de nordiske landene.

Vinneren avsløres 1. november i Helsingfors. I fjor vant Eivør Pálsdóttir fra Færøyene.

De nominerte er:

Danmark

enTmenschT av Line Tjørnhøj

Whyt 030 av SØS Gunver Ryberg

Finland

Alma! Av Minna Leinonen

Uni johon herään av Yona

Færøyene

1902 av Unn Paturson

Grønland

Visualize Happiness av Andachan

Island

VÍDDIR av Bára Gísladóttir

Mother Melancholia av Sóley Stefánsdóttir

Norge

The Exotica Album av Øyvind Torvund

Hybrid Spetakkel av Knut Vaage

Sverige

Diversity av Ebo Krdum

Silent Earth av Karin Rehnqvist

Prisen deles ut annethvert år til et verk av en nålevende komponist, og annethvert år går prisen til et større eller mindre ensemble.

Les også Magne Fonn Hafskor sitt fyldige portrett av Knut Vaage i anledning hans 60-årsdag.

Mer om hver komponist på norden.org – nettsida har lenke til hvert navn. I komiteen for nomineringer sitter blant andre Sigbjørn Apeland og Therese Birkeland Ulvo.