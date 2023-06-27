Hvem hopper etter Anette Trettebergstuen?

Onsdag 28. juni er det varslet at Norge har en ny kultur- og likestillingsminister. Blir det Torstein Tvedt Solberg – eller en som slett ikke nevnes av redaksjoner som kandidat i disse dager – som tar over?

Anette Trettebergstuen løftet mange saker i opposisjon for den nedstengte kunst- og kultursektoren gjennom pandemien, og det var store forventninger til henne som statsråd for feltet da hun tiltrådte 14. oktober 2021.

– Kunst og kultur er livsviktig. Det er den vi lever for. Og alle har vel fått opp øynene for det i åra med koronakrise – hvor tungt det har vært når kulturlivet har vært stengt ned, sa Trettebergstuen til Ballade da hun overtok kontornøkkelen fra Abid Raja etter rød-grønn seier som satte Senterpartiet (Sp) og Arbeiderpartiet (Ap) i regjering i 2021.

Ballades redaktør Guro Kleveland peker på hvordan Trettebergstuen lovet tett dialog med aktørene da hun trådte inn i jobben.

– Og ministeren for musikken og det brede kulturfeltet i landet har satt i gang mye. Kunstnermeldingen, rapporten om Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken, arbeid med ny kulturlov, løft for samisk kunst- og kulturliv i både statsbudsjett og kunstnermelding, boklov og en strategi for kulturfrivilligheten er noen av de store oppgavene Trettebergstuen har holdt i, beskriver Kleveland, som peker på at dette kan legge et visst press på gjennomføringstakt hos arvtakeren.

– Til tross for Trettebergstuens oppriktige vilje, imøtekommenhet og engasjement for feltet, sammen med kunnskapen og drivkraften hun viste er det mange som har opplevd skuffelse. Blant annet over kulturløftet i Hurdalsplattformen som har måttet stå på vent i et statsbudsjett for 2023 da hun sa «det å bli skjermet for kutt var å regne som seier», sier Guro Kleveland.

Like før avgangen kom altså meldinga om kunstnernes levekår, som Trettebergstuen brukte til å lansere en kommende NOU om norsk musikk. Også starten på arbeidet med denne har rukket å møte kritikk fra deler av musikkfeltet som spør hvor godt departementet under Trettebergstuens ledelse kjenner kulturnæringene. Høyres Tage Pettersen har fulgt opp med spørsmål om det samme til kulturministeren – så spørsmålet og debatten vil måtte svares opp av den kommende ministeren.

Spådommer: Ap-navn

Et av navnene som har blitt nevnt for mulig ministerjobb etter Trettebergstuens formelle avgang onsdag 28. juni er Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant for Rogaland Arbeiderparti og del av familie- og kulturkomiteen på Stortinget siden høsten 2021. Tvedt Solberg deltok i en rekke debatter under Norsk kulturforums debattfestival Kulturytring i Drammen sist uke. Han har også profilert seg på kultursaker under pandemien samtidig med Trettebergstuen. Kleveland peker på tidsskrift- og kritikkspørsmålet og mediepolitikk som noen temaer som ligger øverst i bunken hos den kommende statsråden.

Fra samme fylke er tidligere kulturminister Hadia Tajik nevnt (igjen), men sterkere stalltips fra partiet inkluderer nok heller:

– Lubna Jaffery (fast møtende vararepresentant på Stortinget for Mjøs Persen og nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen), og Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng, som NRK nevner i en sak om forhåndsspekulasjoner mandag 26. juni. Jaffery kjenner deler av feltet godt, etter verv i kultursektoren. Hun har dessuten vært statssekretær i Kulturdepartementet.

Jonas Gahr Støre sa på pressekonferansen om Trettebergstuens avgang at målet var å ha en ny Kultur- og likestillingsminister på plass onsdag, i morgen. I følge kilder som NRK har snakket med vil det nye navnet være klært i morgen, og ikke som del av en større omrokkering i regjeringa.

Senterpartiet: – Han kan godt velge en fra grønn rekke

Men hva med det andre regjeringspartiet? Også Sp har en profilert kulturpolitiker, som har løftet like mange saker fra kultur- og familiekomiteen der som de nevnte «pandemirytterne» i Arbeiderpartiet. Åslaug Sem-Jakobsen avviser at hun selv er kandidat, men sier til Ballade.no:

– Hvem som blir ny kulturminister blir spennende da det jo er en person jeg vil komme til å jobbe svært tett med i min rolle. Selv om man kan se for seg at vår nestleder Anne Beathe Tvinnerheim fint kunne tatt over posten med sin bakgrunn, og Støre da kunne gjort en rokade og fått inn et nytt regjeringsmedlem fra Ap på en annen post, tror jeg nok statsministeren vår gjerne vil at kulturministeren skal være fra Ap. Selv om vi i Sp har tradisjon for å levere gode kulturministere vi også, skriver Sem-Jacobsen til Ballade.no, og tenker da på Anne Enger og Åslaug Haga.

Både ifølge VG og TV2 er Lubna Jaffery den mest sannsynlige kandidaten nå.

– Anette Trettebergstuen har vært en målbevisst, kunnskapsrik og ivrig minister for kultur-og likestillingsfeltet. Som leder av regjeringspartienes folk på Stortinget så vil jeg mene at vi har fått til veldig mye bra – selv med knappe budsjetter – og jeg vil påstå at de resultatene ikke hadde materialisert seg så raskt og tydelig om det ikke var for hennes handlekraft og engasjement. Nå har Norge fått både sin første boklov, sin første strategi med mange konkrete tiltak for kulturfrivilligheten, nyskapningen Regionale Kulturfond vil landes snart, den aller første gjennomgangen av musikkfeltet er startet opp, og små og store kulturaktører rundt om i hele landet har fått styrket sine budsjetter. Sem-Jacobsen trekker også fram kunstnermeldinga og det hun kaller en klok tilnærming til Nationaltheatrets utfordringer.

– I tillegg kommer mye nybrottsarbeid og styrkinger for frivilligheten, idretten og for skeive og andre minoriteter, samt ekstra innsats for å sikre mediemangfoldet vårt. Selv om det er helt nødvendig og riktig at hun går av nå, så er det ikke tvil om at Trettebergstuen har gjort en god jobb for de feltene hun har hatt ansvar for, mener Åslaug Sem-Jacobsen.

Da Trettebergstuen fikk posten i 2021, var det etter alle solemerker. Det samme trenger ikke skje igjen – kanskje kommer et helt annet menneske enn de såkalte signalene tilsier. Arbeiderpartiet har dessuten også tidligere hentet kulturpersonligheter, som Åse Kleveland og Ellen Horn, for jobben.

Red. anm.: Ballades redaktør Guro Kleveland ledet debatten «Morgendagens kritiske offentlighet» under Kulturytring i Drammen 20. juni på oppdrag fra debatt-arrangørene Norsk Kritikerlag, Norsk tidsskriftforening og Tekstallianse. Hun er også medlem av Norsk tidsskriftforenings styre.