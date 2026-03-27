Fra arv til algoritmer

I dag former algoritmer i stor grad hvilken barnemusikk som når frem. Hva skjer når systemene overtar ansvaret for å kuratere barndommens lydspor?

Saken er republisert fra Periskop, som først bestilte og publiserte artikkelen.

Det er en sur lørdag ettermiddag i mars. En sånn dag der alt frister mindre enn å kle på ungene og finne en våt lekeplass i nærområdet. Regnet slår mot vinduet, støynivået i stua stiger, og du vet hva som kommer: den desperate jakten på noe som kan tappe kidsa for energi og redde ettermiddagen. Du finner frem mobilen, søker “norske barnesanger” på Spotify, finner den mest populære spillelisten, slår på shuffle – og trykker play.

Sekunder senere dunker en pulserende rytme i stueveggene. Barna hopper. Du også, litt. Det er ikke Knutsen & Ludvigsen. Ikke BlimE! heller. Lydbildet er tettpakka med autotunet vokal, elektroniske beats og et dødelig fengende refreng. Et øyeblikk lurer du på om du har gått inn på feil liste. Dette kan da ikke være en barnelåt?

Usynlig kurator

Et par låter senere blir mønsteret tydelig: Hele spillelista er en rar miks. Noen spor er åpenbart laget for barn, fulle av barnemarkører som lekeinstrumenter, enkle melodier og barnslige tekster. Andre er ren voksen pop- eller festmusikk. Og midt imellom har du hybrid-låtene: Partybeats forkledd som barnemusikk ved hjelp av et kvotert dryss av barnemarkører.

Spillelista danser seg videre til “Badebussen”, etterfulgt av et kort innslag med “Min hatt den har tre kanter”, før den lander på Staysman som synger “Skal vi danse liggende” – alt servert i én og samme barnemusikk-liste, skreddersydd av en kurator du aldri har møtt og finjustert for å mate algoritmene.

Mens barna danser, begynner noen tanker å melde seg: Kanskje barnemusikken i dag i større grad er laget for å spilles av og danses til enn for å spilles og synges selv. Skrevet for bluetooth-høyttalere, ikke for fingre på en gitar eller et piano.

Et sted på tidslinja mellom sangboka og Spotify virker det som om noe har skiftet. Ikke bare i lydbildet og måten vi lytter på, men i hvem som kuraterer barndommens soundtrack, hvilke felleslåter som får feste, og hva som former den moderne barnemusikkens estetikk.

For når utvalget er så grenseløst og alltid tilgjengelig på fingertuppen: Hvordan høres egentlig dagens barndom ut? Og er moderne barnemusikk laget for barn, eller for systemene som distribuerer den?

Barnemusikk som sjanger og praksis

For å forstå hva som ligger bak dette skiftet, oppsøker jeg faglig påfyll. Kai Arne Hansen, professor i musikk ved Universitetet i Innlandet, har forsket på barns forhold til populærmusikk, og advarer mot å tegne for skarpe skiller mellom barn og voksnes musikkvaner.

— Mange barn hører på det vi vanligvis kaller barnemusikk, men den bredere populærkulturen åpner seg ofte tidligere enn man tror, sier Hansen.

I dag ligger forskjellen i tilgangen. Hansen viser til forskere som Ingeborg Lunde og Sharon Davis, som begge peker på at barn i dag tidligere kultiveres inn i populærmusikken gjennom flere kanaler – som YouTube, spill, strømmetjenester og sosiale medier. Samtidig mener han at NRK fortsatt har en særstilling når det gjelder å nå bredt ut.

— Kuratorrollen står nok ikke like sterkt som før, samtidig som NRK fremdeles har en viss definisjonsmakt når det gjelder hvilke låter som når ut til et stort, ungt publikum – særlig gjennom MGPjr og BlimE!, sier Hansen.

— Disse skaper nok felleslåter fremdeles, selv om holdbarheten kanskje er kortere enn før og ikke er like definerende for hele generasjoner.

I forlengelsen av Hansens poeng er det nærliggende å se kuratorskiftet i et generasjonsperspektiv. Allerede på 1920-tallet beskrev sosiologen Karl Mannheim hvordan generasjoner formes gjennom en felles erfaringshorisont. Med dette som bakteppe blir det relevant å se på hvem som har kuratert barndommens lydspor til ulike tider – og hvilke rammer som har formet det.

Fra fellessang til feed

Boomere (f. 1946–1964) og Generasjon X (f. 1965–1980) vokste opp i det jeg vil kalle den kuraterte barndommen – en tid der tilbudet var smalt, men felles. Sangbøker, NRK og faste sendetider fungerte som nasjonale møtepunkt: Lørdagsbarnetimen samlet barn rundt radioen, og melodier som ”Bamsens fødselsdag” vandret fra høyttaleren inn i sangboka og videre inn i samspillet på skolen.

Barnemusikken var laget for å læres og brukes, tilpasset barns stemmer og barnehender – i en tid før låter kunne settes på repeat. Kuratorene var få og tydelige, ofte samlet i NRK: Egner, Prøysen og Vestly – den hellige treenighet av “onkler” og “tanter” fra Barnetimen – satte rammen for barndommens lydunivers i flere generasjoner.

Millennials (f. 1981–1996) og Generasjon Z (f. 1997–2012) vokste opp i det jeg vil kalle den globale barndommen. Importert barnekultur fylte barnerommet: Absolute Music på discman, Disney på VHS, og nye universer via Cartoon Network og Disney Channel. Spill kom også på banen med ”Pokémanien”, som for første gang ga barn et globalt referansepunkt, med et felles univers og et tydelig mål: å samle dem alle.

Denne kulturen kom fortsatt utenfra og brukte tid på å nå Norge, helt til internett gjorde global kultur umiddelbar. Virale øyeblikk som ”Gangnam Style” og ”What Does the Fox Say?” kunne treffe barn i Seoul og Oslo samtidig. Foreldre, skole og NRK forble viktige kuratorer, men delte nå scenen med internasjonale medieselskaper og digitale plattformer. Barndommens lydspor ble internasjonalt, og erfaringshorisonten global.

Generasjon on demand

Dagens barnegenerasjoner, Generasjon Alfa (f. 2013–2025) og Generasjon Beta (f. 2025–), vokser opp i det jeg vil kalle den virale barndommen – der algoritmer og autoplay er med å forme hva barn møter. For mange startet barndommens soundtrack ikke med en sangbok, men med ”Baby Shark” – en global landeplage både foreldre og barn aldri helt slapp unna.

Barn vokser nå opp med lokale, globale og virale kuratorer side om side, i et medielandskap der strømmeplattformene har gjort omfanget enormt. Overfloden blir konkret når barneinnholdet flyttes på nett: Barn møter ikke lenger én julekalender i adventstiden, men over tjue – bare på NRK TV, som i økende grad ligner Netflix. Med “hopp over intro” kan også denne delen av barndommens soundtrack skippes.

Oppmerksomhet har blitt en knapp ressurs. Resultatet er et ekstremt spenn i uttrykk og kvalitet – mye bra, mye dårlig, og noe generert av KI. Foreldre, skole og NRK er fortsatt viktige kuratorer, men konkurrerer nå med personlige feeds, virale trender og en kontinuerlig strøm av innhold.

Tilgangen er større enn noen gang, men fellesskapet mindre: Alt kan høres, men lite høres samtidig – og erfaringshorisonten fragmenteres.

En dråpe i havet

I dagens strømmehverdag møter barn et enormt hav av musikk, der hver nye felleslåt raskt blir en dråpe i havet. Teknologien har senket terskelen for å lage og gi ut musikk, men overfloden har samtidig gjort sortering nødvendig.

Når ingen mennesker lenger kan holde oversikt, tar personlig tilpassede algoritmer over kuratorrollen. Teknologien blir dermed både høna og egget: Den muliggjør omfanget – og skaper behovet for systemene som må håndtere det. I dette spenningsfeltet har det vokst fram et nytt lydideal, formet av strømmeøkonomiens vinneroppskrifter.

Denne systemiske estetikken springer ut av et algoritmeoptimalisert design – praksiser som over tid har vist seg effektive i plattformenes systemer. Det som belønnes der, setter tydelige spor i hvordan barnemusikken låter i dag. Blant det mest spilte, dominerer nye coverversjoner av kjente barnesanger, ofte lavprodusert i betydningen enkelt arrangerte, med få akustiske instrumenter og tung gjenbruk av loops.

De nyskrevne låtene spenner fra tilsvarende samlebånd til teknisk sterke produksjoner som i stor grad er voksenpop i barneforkledning, ofte bygget på tydelige ”soundalikes” av etablerte hits. Uttrykket er gjennomgående mer dansbart enn tidligere barnemusikk, med høyere tempo og tydelig puls. Også formen preges av plattformlogikken: Mange starter rett på hook, fordi de første 30 sekundene avgjør om avspillingen teller – og tidlig skipping sender et negativt signal videre i algoritmen.

I støyens økosystem

For å være relevant i strømmen, er jevn aktivitet et premiss. Nye singler slippes hyppig, og ved albumutgivelser resirkuleres både nye og gamle spor slik at katalogen kontinuerlig presenteres som “nye” slipp. For videre spredning er spillelister avgjørende – enten egne artistlister eller gjennom brukergenererte lister med funksjonsnavn som “Barnehagelisten” eller “Barnedisco”, der barnemusikk blandes med både passende og mindre passende voksenpop.

Det er påfallende hvor like mange av disse listene er, uavhengig av skaper. Samme repertoar går igjen, enkelte artisters låter prioriteres systematisk, og flere brukerlister speiler artistenes visuelle uttrykk. Når listene ikke er signert med artistnavn, opererer de gjerne under brukernavn som gir et skinn av uavhengig kuratering: “Norske Barnesanger”, “Musikk For Barn” eller den mer sneaky “Spatify” – et navn som gir litt samme følelse som å få en e-post om passordbytte fra “rnicrosoft”.

Også spillelistene holdes kunstig i live. Mange “oppdateres” ved at hele repertoaret lastes inn på nytt samme dag, ofte uten reelle endringer. Utfallet er mindre kuratering enn et aktivitetssignal – trolig rettet mot algoritmen heller enn lytteren.

Slik trer det fram et økosystem som holder seg selv i gang. Popularitet vokser ikke nødvendigvis organisk, men siver gjennom systemet: aktivitet skaper mer aktivitet, synlighet avler mer synlighet.

I strømmeøkonomien er det ikke avgjørende om mange faktisk elsker musikken – det holder at systemene tror de gjør det. Videre spredning avgjøres ikke av kvalitet alene, men av hvor godt uttrykk og markedsføring er tilpasset et algoritmeoptimalisert design, rettet mot foreldre som raskt trenger noe som funker.

Barn som markedsføringskategori

Når jeg legger frem noen av disse praksisene i barnemusikken for professor Kai Arne Hansen, understreker han at mekanismene bak sjelden er unike for barnesegmentet.

— Det er ofte de samme drivkreftene som spiller inn, enten innholdet er rettet mot barn eller ungdom og voksne. Aktører kan nok være påvirket av idéer om at barn er lettpåvirkelige og et ”enkelt bytte” som forbrukere, samtidig som man de siste tiårene har fått større bevissthet om at barn er en forbrukergruppe man kan tjene penger på, sier han.

Hansen setter dette inn i en lengre historisk utvikling. Med henvisning til forskning, særlig av den amerikanske barnekultur-forskeren Tyler Bickford, beskriver han en industriforskyvning der barn i økende grad ble målgruppe for markedsføring – og samtidig fikk en tydeligere plass i populærkulturen:

— Musikkindustrien rundt barn endret seg kraftig rundt årtusenskiftet, med framveksten av “tween” både som markedsføringskategori og som en identitet barn kunne innta, påpeker Hansen.

— Dette ga dem et tydeligere innpass i populærkulturen, og har lagt mye av grunnlaget for at musikk rettet mot barn i dag høres ut som annen populærmusikk, særlig listepop. Samtidig har barn generelt sett større autonomi enn tidligere, både som utøvere og som lyttere.

Hos Hansen framstår utviklingen som en synergi mellom industriens dreining mot voksenpop-estetikk og barns økte handlingsrom. Det er i denne gjensidigheten, mer enn i et enkelt brudd, at grobunnen for dagens uttrykk har blitt lagt.

Fra kurator til generator

I Norge har NRK bidratt til å forankre deler av denne estetikken. I forsøket på å møte barn der de er, ender NRK ofte opp med å bekrefte det lydbildet som allerede dominerer feltet.

Mest synlig er dette i BlimE!-låtene, som i stor grad henter produsenter fra pop- og dansemusikkfeltet snarere enn fra barnemusikkscenen, noe som setter tydelige spor i lydbildet. Resultatet er dansevennlige pop-produksjoner med et hyperaktuelt uttrykk, tett tilpasset dagens poputtrykk.

I noen tilfeller er likheten så presis at den også lar seg måle. BlimE!-låta fra 2020, Victor Sotbergs ”Ser deg”, speiler Dua Lipas ”Don’t Start Now” fra året før, punkt for punkt: samme tempo, samme toneart, samme instrumentering og identisk låtstruktur.

Uten Dua Lipas to sekunder lange intro, kan låtene spilles synkront som en mashup-duett mellom Lipa og Sotberg. For meg avslører disse blåkopiene et NRK som ikke lenger er opptatt av å forme barnelyden, men å jage årets popsound – algoritmeoptimalisert og med ”instant appeal” på kjøpet.

Ambisjonen om å være tidsrelevant er forståelig, men i prosessen glipper kuratorrollen. NRK slår ikke lenger an tonen, de følger den. Det kan gi låter med høy umiddelbar treffsikkerhet, men også et uttrykk som tidvis bikker over i et litt kleint ungdomsfrieri – og som sjelden varer.

Manglende musikalsk inkludering

BlimE! skiller seg ut ved at låtene først og fremst er del av en inkluderingsdugnad, ikke et musikkprosjekt. Fellesskap er målet, dansen motoren, musikken et middel.

Nettopp derfor er det slående hvor ensidig dette middelet har blitt. I stedet for å bruke sin unike posisjon til å utvide barnas musikalske rom, har NRK i stor grad lent seg på lånt popestetikk som treffer akkurat nå. Inkluderingen stopper ved koreografien.

Når musikken, gjennom prosjektets 15 år lange fartstid, har jaget samtidens sound, forsvinner muligheten til å vise barn at fellesskap også kan romme andre klanger, sjangre og uttrykk.

Årets BlimE!-låt, med innslag av joik, viser nettopp dét: Når NRK faktisk bruker sin kuratorrolle, skapes det rom for noe mer enn trendfølge. Men slike unntak gjør også hovedlinjen desto tydeligere. Når fellesskapet danses fram år etter år, hvorfor skal ikke lydbildet være like inkluderende som budskapet?

Én sang, fire uttrykk

Barnesangen ”Bæ, bæ, lille lam” har fulgt generasjoner av barn og dukker opp i et mylder av versjoner. Over tid har sangen blitt spilt inn, pakket og distribuert på svært ulike måter. For å få litt perspektiv, bruker jeg denne kjente og kjære barnesangen som målestokk, og ser nærmere på fire versjoner med vidt forskjellige uttrykk og ambisjoner.

I analysen ser jeg blant annet på form og gjenbruk, produksjonsvalg, tilpasning til barnestemmer, bruk av barnemarkører – og eventuelle spor av KI, både i lyd og visuelt uttrykk. Til sammen gir dette et bilde av hvor låta havner på skalaen mellom slapp samlebåndsproduksjon og håndverk med intensjon – hvor mye arbeid som faktisk er lagt inn i produksjonen. Eller hvor lite.

Lam i loop

Først ut er versjonen fra 2015, utgitt av ”Superstjerne Av Barnesanger Og Vuggesanger”. Med over 14 millioner avspillinger er dette den klart mest populære varianten av ”Bæ, bæ, lille lam” på Spotify – og sannsynligvis den versjonen flest barn møter først. Derfor starter jeg her.

Låta består av tre deler som gjør dobbeltarbeid: introen gjenbrukes som outro, og både vers og refreng klippes og limes i reprise. De resirkulerte delene er identiske – samme perkusjonsloop, samme virtuelle gitarspill, og til og med samme vokaltagning. Tempoet ligger låst på 76 BPM, uten variasjon eller organiske pusterom.

Barnemarkørene er få, men tydelige: trekkspill i intro og outro, og klikk-klakk fra treblokker. De kommer likevel til kort i et gjennomgående mekanisk uttrykk, der instrumenter og perkusjon går i forutsigbare loops og produksjonen fremstår som gjort på kortest mulig tid. Som motstykke fremstår vokalen relativt naturlig og ubehandlet, men nettopp denne kontrasten får helheten til å kræsje: stemmen formidler varme, mens kompet låter gjennomgående “data”.

Tonearten er trygge C-dur, men registeret ligger i nedre kant for mange barnestemmer. Det er ikke dramatisk, men bidrar til helhetsinntrykket: en versjon som i liten grad tar høyde for barns faktiske stemmeleie. Coverbildet er enkelt og barnlig, men også anonymt. Samlet sett plasserer låta seg tydelig i den lavproduserte enden av skalaen – et skoleeksempel på hvordan lav terskel gir lav produksjon.

Samlende båndopptak

For kontrastens skyld går jeg tilbake i tid til 1977 og Barnas viser 1, der produsent Jan Nielsen samlet barn fra 23 barnehager til korinnspilling av ”Bæ, bæ, lille lam”, sammen med “tante” Anne Christoffersen og et lite innspill fra “onkel” Rolf Just Nilsen. Innspillingen har i dag rundt 1,6 millioner strømminger på Spotify.

Versjonen består av seks distinkte deler, uten mekanisk gjenbruk. Uten digital klipp-og-lim får formen puste, med små variasjoner og et relativt lavt, flytende tempo som følger barna heller enn en metronom. Barnemarkørene er tidstypiske og litt naive – xylofon, blokkfløyte og litt breking – men brukt med oppriktighet. Mellomspillet, der “onkel” Rolf forteller en liten historie, bygger et univers, låner av hørespilltradisjonen og iscenesetter barnesangen.

Det er i vokalen denne versjonen virkelig føles autentisk. Låta ligger i F-dur, en kvart lysere enn den forrige C-dur-versjonen, og dermed langt bedre tilpasset barnestemmer. Her synger faktisk barn – litt høyt, litt surt, litt foran og litt bakpå – og nettopp denne ujevne miksen gir innspillingen varme og menneskelig tekstur.

Feilene skaper personlighet; de minner oss om at barn er barn. Det samme gjelder det visuelle: Omslagsillustrasjonen, signert Kjersti Scheen, er håndtegnet og helt uten digitale grep. Til sammen formidler dette en annen idé om barnemusikk: ikke kjapt produsert, men laget med omtanke – der musikken tilpasses barna, ikke omvendt.

Delegert nattasang

Den nyeste versjonen i denne analysen er av Sissel Kyrkjebø, utgitt høsten 2025 på vuggesangalbumet Lullabies by Sissel – Vuggesanger. Med rundt 9 000 strømminger på Spotify skiller den seg tydelig fra forrige eksempel: den er ikke laget for barn som synger, men for barn som legges.

I form og produksjon er denne versjonen langt mer avskallet enn de to foregående, da den utelukkende består av Sissels stemme, sunget i et vuggende tempo som følger hennes egen frasering og pust.

Tekst og melodi er som det pleier, med et lite tillegg mot slutten, der hun nynner gjennom melodien én siste gang – et intimt grep som understreker vuggesangformatet. Tonearten ligger i nedre komfortgrense for mange barnestemmer, og understreker at versjonen er mer for lytting enn for allsang. Stemmen er helt tørr og tett, uten romklang eller hørbar prosessering – som om Sissel synger rett inn i øret ditt.

Uttrykket er kompromissløst, og fungerer på mange måter som et tydelig motsvar til hyperaktiv barnemusikk, der lag på lag av instrumenter, effekter og tempo skal holde oppmerksomheten i gang. Produksjonen er minimal, men fremstår ikke som lav innsats, snarere som et bevisst kunstnerisk grep – noe Sissel selv har beskrevet som en føring for prosjektet, følelsen av at hun sitter på sengekanten og synger barnet i søvn.

Naturligvis blir da vokalen det aller viktigste, og den er, som forventet, teknisk uangripelig, kontrollert, varm og profesjonell. Det er altså ingenting å utsette på kvaliteten, men det er i intensjonen prosjektet blir litt skrått: Er poenget virkelig å outsource vuggesangen til en profesjonell sanger?

Foreldre som synger vuggesang for barna sine står for den mest intime sangtradisjonen vi har. Når denne gjøres til et ferdig produkt på en strømmetjeneste, glir praksisen enda et hakk fra kropp til høyttaler.

I en musikkhverdag som preges stadig mer av avspilling fremfor samspill, blir Sissels versjon et vakkert, men talende eksempel: en vuggesang som høres akkurat ut som den skal, men som også minner oss om alt det vi ikke lenger gjør selv.

Festlåt i sparkedress

Til slutt har vi ”Bæ bæ lille lam – disco” av Grønne Armé. Med rundt 36 000 avspillinger på Spotify er dette et tydelig eksempel på de merkverdige hybridlåtene som preger mange barnelister: en enkel vuggevise blåst opp til full popdrakt.

Låta starter i et tilsynelatende ordinært popmønster, før strukturen løper løpsk. Rundt 14 ulike deler passerer forbi – versvarianter, korte mellomspill, bro og refreng – inkludert en full Melodi Grand Prix-modulasjon. Når outroen endelig ser ut til å nærme seg, kommer enda et vers. Og så ett til. Til slutt kuttes låta brått midt i, som om noen dro ut kontakten – eller kanskje det er et underfundig nikk til The Beatles’ ”I Want You (She’s So Heavy)”?

Tempoet ligger statisk på 117 BPM, og barnemarkører er det lite av, utover et gjenhør med det digitale trekkspillet.

I stedet fylles låta med “ny” tekst, hentet fra gamle ekstra-vers i muntlig tradisjon – en nødvendig manøver når man har bestemt seg for å lage så mange vers. Her får vi gullkorn som “kjørte folkevogn – folkevogna kræsja – lille lammet bæsja” og “gikk på restaurant – kunne ikke spise – bare sitte og fise”, levert over et lydbilde som like gjerne kunne hørt hjemme på afterski eller Heidi’s.

Beaten durer jevnt, mens gitar og trekkspill drar uttrykket rett mot den velkjente country-klubb-miksen norske festmusikk-artister har gjort til sitt habitat. Resultatet er en festlåt i sparkedress, som kunne glidd rett inn på en afterski-liste – og som ironisk nok ikke gjør den malplassert i en barnemusikkliste på Spotify heller.

Kunstige symptomer

Toneomfanget ligger mer i registeret til en voksen mann enn et barn, selv etter modulasjonen. Og her kommer den grønne krokodillen i rommet frem: Vokalen fremstår først bare overprosessert, men ved nærmere lytting sprekker fasaden. Merkbare feiluttaler (”gikk på resturon”) og små tekstglipper enhver vokalist ville tatt et nytt opptak av (”bæ, bæ, li-lille lam”) peker mot noe kunstig.

Kombinert med den hysteriske strukturen, gjorde dette meg såpass skråsikker at jeg sjekket sporet. To KI-detektorer ga klare utslag, og den mest avanserte – utviklet av forskningsinstituttet IRCAM i Paris – pekte spesifikt på KI-verktøyet Suno som sannsynlig kilde. For å være fair: det kan være snakk om en hybrid, der generert materiale er bygget videre på. Men når en aktør pumper ut minst to nye låter i måneden, med KI-genererte omslag og lav produksjonsterskel, er det vanskelig å lese dette som kunstnerisk visjon. Det lukter samlebånd og optimalisert avkastning.

Så nei, det var nok ikke en referanse til “I Want You (She’s So Heavy)” – de gikk sannsynligvis bare tom for credits i Suno.

Hits for KI-ds

Det som her framstår som et ekstremt tilfelle, peker mot en bredere utvikling i norsk barnemusikk: Kunstig intelligens er i ferd med å bli en del av estetikken. Foreløpig først og fremst visuelt – i omslag, spillelistegrafikk og animasjonsvideoer – men også i økende grad i selve musikken.

Med verktøy som Suno er de tekniske begrensningene i praksis borte. Det som gjenstår, er de etiske. Og utviklingen går raskt: Bare det siste året har det poppet opp en rekke norske barnelåter der store deler, eller hele produksjonen, er KI-generert.I 2022 publiserte The New York Times en gravesak om animasjonsserien CoComelon, tilgjengelig i Norge via TV 2 Play.

Serien beskrives som stramt optimalisert for å holde på barns oppmerksomhet, med rask klipping, sterke farger og høyt tempo – et eksempel på en produksjonslogikk preget av kontinuerlig testing og optimalisering, kjent fra sosiale medier og strømmeplattformer. Forskerne som uttaler seg i saken peker på at effekten av slik skjermbruk fortsatt er et åpent spørsmål.

Hva har dette med KI å gjøre? I norsk barnemusikk ser vi nå tilsvarende praksiser, men i samspill med generativ teknologi. Det publiseres barnesanger og animasjoner som er helt eller delvis KI-generert, ofte distribuert i stort omfang på plattformer som YouTube og Spotify.

Noen aktører bygger mer omfattende barneuniverser rundt KI, der sanger, nattahistorier og visuelt innhold produseres fortløpende og spres via flere parallelle profiler. I arbeidet med denne saken har jeg kontaktet flere norske aktører som bruker KI i barnemusikk, men enten ikke fått svar, eller fått beskjed om at de ikke har anledning til å stille opp.

Det er ingen grunn til å anta onde hensikter. Spørsmålet er heller hvem som setter grensene. Når barnemusikk blir et optimaliseringsproblem, ikke et formidlingsprosjekt, blir det økonomiske motivet vanskelig å overse. Det vi mangler, er ikke flere verktøy, men tydeligere rammer – og voksne kuratorer som tar ansvar for hva barn får i ørene og foran øynene. I et landskap der omfang belønnes, er fraværet av slike bremser det mest urovekkende.

I stormens øye

Tar man et skritt ut av kaoset som er KI og samlebånd, åpenbarer det seg et komfortabelt midtpunkt. Her finner vi Storm Barnesanger – en av de mest strømmede aktørene i norsk barnemusikk, med over 100 millioner avspillinger på Spotify.

Prosjektet drives av ekteparet Francesca og Øyvind Tvedt fra Bergen, og sprang ut av arbeidshverdagen deres i Storm barnehage, der de først prøvde ut musikken i praksis. I dag lager de musikk for barnehagealder, et felt der responsen er umiddelbar.

— Vi må prøve oss litt frem med musikken, lytte til tilbakemeldinger, se hvilke låter som gjør det best og er mest lyttet til, og navigere litt etter det. Barn sier veldig tydelig ifra når noe ikke funker. Ofte er det også barnehageansatte og lærere som tar kontakt og spør om de kan få tekst eller musikk, og da vet vi at sangene brukes aktivt i lek og samling, forteller ekteparet.

De legger seg bevisst på en lavfriksjonslinje, der musikken skal være gøy for barna, men også utholdelig i repetisjon for voksne.

— Litt av poenget er at musikken skal funke for både barn og voksne. Det finnes barnesanger som gjør at hodet koker etter én lytting, og så må du høre dem femti ganger til. Våre låter skal tåle repetisjon, understreker de.

— Av de tradisjonelle sangene er det de helt enkle som gjør det aller best, og det handler mye om gjenkjennelse. Vi opplever ikke dette som en kreativ ramme, men det former jo låtene litt. Det blir ikke noen synkopert jazzutgave av ”Bæ, bæ, lille lam” fra Storm Barnesanger med det første. Vi vil være tro mot originalen og høre hva sangen tåler, sier Francesca Tvedt.

Mellom menneske og metadata

Storms praksis er todelt: Musikken utvikles og vurderes gjennom direkte, menneskelig respons, men sirkulerer også gjennom strømmetjenestenes listelogikk. Markedsføringen skjer dermed parallelt, rettet både mot barnehagens fysiske rom og mot de digitale systemene som former videre spredning.

Øyvind Tvedt forklarer:

— Vi pitcher aldri musikken vår mot andre spillelister, men har egne spillelister der vi plasserer låtene. Rundt 30 prosent av lytterne oppdager musikken gjennom vår egen Spotify-profil, og vi ser at folk legger det de liker i egne lister og bruker musikken derfra.

Storm er altså en aktiv aktør i spillelistelogikken. De står bak en rekke funksjonsorienterte spillelister på Spotify, der egen katalog inngår i en bredere miks av barnemusikk og voksenmusikk. Listene har høy lagringsrate og fungerer som inngangspunkt til musikken deres, men gir også Storm en todelt rolle som både produsent og kurator.

Duoen står heller ikke helt utenfor KI-utviklingen, men møter den med tydelig skepsis. De bruker KI til visuelle uttrykk og til enkelte lyd- og stemmeeffekter, men holder det musikalsk skapende arbeidet bevisst utenfor. At det allerede finnes store mengder norsk KI-generert barnemusikk, ser de som et eksperiment uten et tydelig gjennombrudd:

— KI er nok kommet for å bli, men akkurat nå ser vi ikke at ren KI-musikk for barn slår særlig godt an. KI-komposisjoner begynner å bli teknisk gode, men de blir ofte flate, med veldig faste rytmer. Sjel, humor og varme kan ikke promptes fram, forklarer duoen.

— Vi bruker KI mer som et programverktøy til lyder og effekter, ikke til å lage musikken. Om det endrer seg, får tiden vise.

Friksjonsfri sone

Storm Barnesanger befinner seg i et udefinert, men tydelig nyansert midtpunkt i feltet. De plasserer seg verken i opposisjon til strømmeøkonomien eller utenfor den, men i et pragmatisk mellomrom der systemets logikk utnyttes uten å være enerådende.

På den ene siden forankres musikken i direkte, menneskelig respons fra barn og barnehageansatte; på den andre siden sirkulerer den gjennom strømmetjenestenes listelogikk – en effektiv, men problematisk distribusjonsmetode.

Storm Barnesangers katalog består i stor grad av funksjonsmusikk, tydelig forankret i barnemarkører: lyse, smilende melodier, barnlige instrumenter og enkle strukturer som inviterer til sang, dans og lek. Resultatet er et uttrykk der enkelhet, gjenkjennelse og utholdenhet prioriteres fremfor friksjon. At formatet sjelden utfordres, kan like gjerne forstås som en konsekvens av at det fungerer.

Det tilgjengelige uttrykket er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. For barn i barnehagealder kan lav terskel, gjenkjennelse og enkel form være avgjørende for at musikken faktisk tas i bruk. Samtidig gir Storms posisjon og dobbeltrolle et tydelig handlingsrom, som også medfører et stort ansvar. Som produsenter har de mulighet til å utvide barnehagens musikalske rammer, og som kuratorer har de makt til å forme hvordan barnehagen faktisk høres ut.

Friksjon som motvekt

Det finnes en lett dommedagsfortelling her: et felt som fragmenteres, et lydbilde som standardiseres, og en plattformlogikk som belønner omfang og kunstig, ukunstnerisk innhold. Men barnemusikk-Norge er ikke bare samlebånd og KI. Parallelt med feeden finnes det motkrefter – aktører som insisterer på håndverk, kuratering og intensjon.

En nyoppstartet motbevegelse er KIKI – Kunstnerisk Initiativ for regulering av Kunstig Intelligens. Gruppen etterlyser tydeligere regulering og merking av KI-innhold, og skiller mellom legitim teknologibruk og praksiser som undergraver menneskelig skapende arbeid. For KIKI handler det om hvilke kulturelle grenser vi velger å trekke – også i møte med barn.

Et tydelig strukturelt mottiltak ligger i utdanningen. I år la et offentlig utvalg nedsatt av regjeringen fram rapporten Musikklandet. Flerstemt musikkpolitikk for framtiden, som peker på behovet for sterkere musikkfaglig kompetanse hos dem som jobber med barn (rapporten ble avgitt til Kultur- og likestillingsdepartementet 23. juni 2025, red.mrk.). Blant anbefalingene er musikk som obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanningen, styrket kompetanse i barnehagelærerutdanningen og bedre rammer for musikkundervisning i skolen.

Andre motsvar handler ikke om regulering, men om rammesetting. HiRO er ett eksempel: en skjermfri barnehøyttaler med forhåndskuratert innhold, uten feed eller autoplay. Løsningen illustrerer et prinsipielt poeng om friksjon og avgrensning som motvekt til strømmeplattformenes kontinuerlige flyt.

Kulturelle siloer og nåla i høystakken

Der HiRO tar kuratorrollen gjennom rammene rundt innholdet, tar Trall ansvar for selve repertoaret. Trall er en digital sangbok utviklet av musikkpedagoger ved universitetet OsloMet.

Ingrid Danbolt, en av grunnleggerne, beskriver prosjektet som et bevisst alternativ til feed-logikken, forankret i en bekymring for hva som går tapt i et strømmebasert musikkliv.

— Studenter og ansatte i mange barnehager kan færre sanger enn tidligere generasjoner. De kan ikke like mange av de samme sangene, og repertoaret har blitt enklere, kortere og mer musikalsk likt, forteller hun.

I stedet for å forstå dette utelukkende som et spørsmål om estetikk, peker Danbolt på strukturelle endringer i hvordan musikk velges og brukes i hverdagen:

— Mange pedagoger søker litt tilfeldig etter musikk på internett, og store internasjonale markedskrefter som YouTube og Spotify gjør at vi lett kan havne i algoritmestyrte valg og kulturelle siloer – vi står rett og slett i fare for å miste det kulturelle fellesskapet i Norge. Barn har ikke lenger en felles kulturarv, de vokser opp i parallelle kulturer, og dette ønsker vi å motvirke, sier hun.

I møte med denne formen for tilfeldig, algoritmestyrt kuratering har Trall tatt en tydelig kuratorrolle, med åpent øre inn mot praksisfeltet og dem som faktisk bruker musikken.

— Trall er pensum ved flere universiteter og høyskoler, og brukes av studenter både i studiet og i praksis. Repertoaret er samlet inn i dialog med feltet, gjennom pedagoger, musikere og organisasjoner, samt systematiske gjennomganger av sangbøker og historiske kilder. Tilbakemeldinger fra barnehage og skole peker på verdien av kvalitetssikret innhold, som gjør det unødvendig å lete etter “nåla i høystakken” på internett, sier Danbolt.

Fellesskap og mangfold som kvalitetskriterier

Dette standpunktet er ikke nøytralt, men uttrykk for et bevisst, normativt valg: Trall prioriterer kuratert kvalitet framfor uavgrenset tilgang, individuell tilpasning og trendfølge. Samtidig er tjenesten utviklet som en lukket plattform, uten reklame, klikkbare lenker eller innsamling av persondata. I et fragmentert og uregulert landskap gis trygghet og fellesskap forrang.

— Vårt mål er å bidra til å bygge et kulturelt fellesskap for alle barn over hele landet, hvor det å synge sammen i hverdagen skal være enkelt og naturlig, på mange ulike språk og dialekter. Trall rommer i dag et bredt musikalsk mangfold, med sanger på over 20 språk, inkludert samiske språk og nasjonale minoriteter, og spenner fra enkle uttrykk til større ensembler, utdyper Danbolt. Denne prioriteringen setter tydelige spor i det musikalske uttrykket, og står i kontrast til lydidealet som vokser fram av et algoritmeoptimalisert design.

— Vi har lagt stor vekt på musikalsk håndverk, i toneleier som passer barnestemmen, og ser det som et viktig bidrag å gi barn opplevelser av klangverdener de kanskje ikke møter ellers. Barns kroppslige tilnærming til rytmisk musikk trenger større variasjon i uttrykk enn det som ofte spilles på “fredagsdiscoen”, sier Danbolt.

Motstrøm

Barnemusikk har vist seg å være et glidende begrep. Å fordype seg i feltet har vært som å tråkke opp en sti full av kaninhull, der betydningen av begrepet flytter seg i takt med rammene rundt det. I skiftet fra arv til algoritmer har ansvaret for barndommens lydspor glidd stille ut av voksne hender og over i systemer som aldri var ment å velge på vegne av barn.

Samtidig har mylderet av nye aktører gjort barnemusikken til et åpent, uoversiktlig terreng – mer støy enn signal. Det betyr ikke at fortiden var et ideal, eller at teknologi er fienden, men at vi gradvis har gitt fra oss handlingsrommet til en usynlig kurator. Og det ansvaret må tas tilbake. Ikke bare gjennom regulering og merking av KI-generert innhold, men ved å avkle musikken rollen som rent “innhold”. Barnemusikk må få være praksis igjen: noe man synger, leker og lærer med – ikke noe som bare settes på for å fylle et tomrom.

I dag sitter mange aktører og kuratorer fast i en investeringsfelle: De fortsetter å optimalisere for plattformenes premisser fordi det er der de allerede har satset. Resultatet er musikk som fungerer raskt, men forsvinner like raskt. Øyeblikkets treff prioriteres foran relasjonen. Det flyktige vinner over det som kan feste seg. Paradokset er at musikk aldri har vært mer tilgjengelig enn nå, og samtidig aldri mer utilgjengelig. Når alt ligger et friksjonsløst tastetrykk unna, krever ingenting innsats. Og det som ikke krever noe, forankres heller ikke.

Innledningsvis spurte jeg om barnemusikken i dag er laget for å spilles av og danses til, mer enn for å spilles og synges selv. Svaret jeg sitter igjen med, er at mye av den ikke virker laget av noen særlig grunn i det hele tatt. Den fyller rom. Den fyller lister. Den fyller statistikk – men sjelden et repertoar.

I hvilken retning barnemusikkens estetiske utvikling er på vei, er vanskelig å si. Kanskje er det viktigere å følge med på hvem som styrer den. Spørsmålet er ikke hvor barnemusikken skal, men hvem som holder i rattet.

Og om det fortsatt sitter et menneske der.

Grønne Armé har ikke besvart Periskops henvendelser.