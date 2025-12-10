– Musikk i skolefagene er en underutnytta ressurs

Regjeringsutvalget vil ha musikk tilbake i lærernes obligatoriske utdanning.
I juni kom det regjeringsoppnevnte musikkutvalget med sine anbefalinger til regjeringa. I en tung rapport gikk de igjennom en rekke sider knytta til musikkens plass i samfunnet. De anbefaler også en rekke politiske grep for å styrke effekten av musikk, som å hjelpe mot uhelse, bruke musikk i samfunnsbygging, og musikkens særegne behov.
Vil ha musikk som obligatorisk lærerfag
Ett tiltak stakk seg ut som særlig samlende for dem den berøer, og som var med som innledning da rapporten ble overlevert til kultur- og likestillingsminsiter Lubna Jaffrey. I etterkant har også en rekke av høringsuttalelsene som har kommet til rapporten «Musikklandet» sluttet opp om dette tiltaket: Å få musikk tilbake i grunnskolelærernes utdanning (GLU).
Utvalget mener dette ene tiltaket vil kunne styrke musikkens plass avgjørende – et av de grepene som kan gagne flest borgere, på bredest mulig måte.
– Læringsresultater i skolen går ned. Samtidig viser undersøkelser at trivselen blant elever er på tilbakegang. Med å anbefale musikk som obligatorisk i grunnskolelærerutdanninga, tar vi tak i overordna utdanningspolitiske spørsmål, sier Røyseng.
– Bygger motivasjon og lærelyst
Sigrid Røyseng har tro på at anbefalingene deres møter forståelse hos kunnskapsminister Kari Nessa Nordthun.
– Basert på det hun har sagt om praktisk-estetiske fag og planer om en mer praktisk skole, tror jeg det.
– Regjeringen er opptatt av at skolen, spesielt for de yngste elevene, skal legge trykket ikke bare på lesing, skriving og regning, men også på praktisk læring gjennom musikk, kroppsøving og kunst og håndverk. Dette er fag som bygger kapasitet for motivasjon og lærelyst.
Hun viser til en arbeidsgruppe som skal si hvordan grunnskolelærerutdanninga skal endres i løpet av 2026:
– Som del av dette arbeidet har vi har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se på hvordan praktiske og estetiske fag, som musikkfaget, best blir ivaretatt i lærerutdanningen i ny rammeplan. De skal levere sine forslag til Kunnskapsdepartementet på nyåret.
Statssekretæren sier også at siden kommunene eier både kulturskolene og skolene, har de handlingsrom til å legge til rette for samarbeid mellom kulturskole og skole i sin kommune.
– Det kan blant annet være ved å se kompetanse og ansettelser i grunnskolen, SFO og kulturskolen i sammenheng, skriver Fugelsnes.
En rekke høringsinstanser støtter både beskrivelsene av mangler rundt musikk i norsk skole i dag, og det foreslåtte tiltaket. Creo, Norsk Komponistforening, Norsk musikkråd og Musikk i skolen, er eksempler på organisasjoner som uttalt støtter det. For en sammenfatting av utvalgets anbefalinger, se under.