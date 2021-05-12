Håkon Moslet ny styreleder i Ballade

– Jeg ser fram til utfordringen, sier Moslet, som tar med seg solid erfaring fra norsk musikk- og mediebransje inn i styret til musikktidsskriftet Ballade.

Håkon Moslet har vært en markant stemme i norsk musikk- og mediebransje i over 25 år. Etter nesten 20 år i NRK går han i sommer over i en ny bransje, når han begynner som leder for innovasjon og utvikling i Rodeo arkitekter. Bransjebyttet gjør at Moslet også kan gå inn i rollen som styreleder i nettpublikasjonen og mediet Ballade.

– Jeg mener det det er viktig med en nettavis som dekker hele bredden av musikkfeltet, sier Moslet om Ballade. – Ballade tar hele næringskjeden på alvor, og er en bra debattarena. Jeg ser fram til å jobbe sammen med resten av styret. Guro Kleveland har vært dyktig til å få mye ut av ressursene etter at hun overtok som redaktør. Forhåpentligvis kan jeg være en god sparringspartner for henne.

Håkon Moslet var musikkjournalist i Dagbladet før han ble musikksjef i NRK P3 i 2002. Etter sju år i den stillingen ble han redaksjonssjef for TV og utvikling i samme kanal mellom 2009 og 2018, der han blant annet frontet storsuksessen Skam. De siste årene har Moslet arbeidet med endringsprosjekter i NRK nyheter og sport.

– Etter å ha jobba med musikk i mange år har det vært deilig å ha det som en uforpliktende del av livet. En passion som bare har gitt glede til hverdagen, forteller han. – Da jeg ble spurt om å gå inn som styreleder i Foreningen Ballade, kjente jeg at jeg var klar for å gjøre en innsats. Jeg brenner for både smalt og bredt, og føler jeg har noe å bidra med.

Musikk har framstått som viktigere enn noensinne det siste året, fortsetter Moslet, og viser til det store tomrommet etter levende musikk.

– En by og et land uten levende musikk og kultur er som å befinne seg i en trist svart-hvitt-film uten ende. Vissheten om at vi en dag skal få oppleve artister vi elsker og musikere vi ikke kan navnet på ennå, fra en scene, er i alle fall en av tingene som har holdt meg oppe de siste 14 månedene.

Styreledervervet er toårig, og Moslet tar over etter forfatter og kritiker Sindre Hovdenakk. Håkon Moslet tar formelt over styreledervervet 1. juli 2021, og Hovdenakk blir ut juni.

Audun Vinger og Vilde Ilkama Nupen nye varamedlemmer

I tillegg til ny styreleder har Ballades styre også fått to nye varamedlemmer: Audun Vinger og Vilde Ilkama Nupen.

Audun Vinger er godt kjent for det musikk- og kulturinteresserte publikummet i landet, med sin lange erfaring innen norsk kulturpresse, som musikkskribent, kritiker og redaktør. Vilde Ilkama Nupen er komponist, produsent og artist, og har flere utgivelser i duoen Sgrow og soloprosjektet Ilkama. Hun er også prosjektleder i JM Norge, og har mange års erfaring som kursholder på AKKS.

Ballade er et nettidsskrift og magasin for og om musikklivet. Ballade eies og gis ut av Foreningen Ballade, og NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i foreningen. Styremedlemmer innstilles av en valgkomité, og det er Foreningen Ballades årlige rådsmøte som behandler innstillingen.

Etter rådsmøtet 12. mai 2021 er dette Ballades nye styre:

Håkon Moslet (styreleder fra 1. juli)

Anders Eggen

Andreas Meland

Cathrine Nysæther

Karoline Kaarbø Asskildt

Audun Vinger (vara)

Vilde Ilkama Nupen (vara)