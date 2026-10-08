Sangpedagog – Fargespill Horten
Horten kulturskole, Horten kommune
Vil du bruke musikk til å skape fellesskap, mestring og inkludering?
Fargespill Horten etableres nå, og vi søker en sangpedagog som vil være med å bygge opp tilbudet fra starten av.
Har du erfaring med musikkarbeid for barn og unge, og ønsker å bidra til et kreativt og inkluderende miljø der mangfold er en styrke?
Da kan dette være stillingen for deg.
Fargespill Horten skal, i samarbeid med Fargespill Larvik, skape sceneforestillinger med barn og unge i alderen 7–25 år med ulik kulturell bakgrunn.
Gjennom musikk, sang, dans og kulturutveksling møtes deltakerne på tvers av erfaringer og tradisjoner, og sammen utvikler de forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet.
Fargespill bygger på troen på at alle mennesker har ressurser, erfaringer og historier som er verdifulle for fellesskapet. Som sangpedagog får du en sentral rolle i å utvikle det musikalske innholdet, løfte fram deltakernes uttrykk og bidra til trygge og inspirerende møteplasser for barn og unge.
Arbeidsoppgaver
- Innhenting og bearbeiding av musikalsk materiale
- Innstudering av sang i grupper og individuelt
- Arbeid i team med planlegging og gjennomføring av øvelser
- Utvikling og gjennomføring av forestillinger i samarbeid med kunstnerisk team
- Rekruttering og oppfølging av aktører
- Relevant administrativt arbeid
- Ettermiddags-, kvelds og helgearbeid må påregnes
Kvalifikasjoner
Krav:
- Du har minimum bachelorgrad helst innen rytmisk musikk eller tradisjonsmusikk
- Du har pedagogisk utdanning og/eller relevant pedagogisk erfaring
- Du har allsidig musikalsk kompetanse
- Gyldig politiattest ihht Opplæringsloven § 17-11 jmfr. Politiregisterforskriften § 39, første ledd, må leveres før oppstart
Ønsker:
- Du har vært involvert i større sceneproduksjoner
- Du har relevant erfaring fra arbeid med barn og unge
- Du har interkulturell kompetanse og forståelse
- Du kan akkompagnere
- Du har allsidig musikalsk kompetanse
Personlige egenskaper
- Du har god samarbeidsevne og en lagspiller
- Du er offensiv, proaktiv og engasjert
- Du har evne til å bygge tillit i ulike miljøer
- Du har stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
- Du er strukturert og målrettet
- Du er kreativ og innovativ
- Du er positiv og har godt humør
Personlig egnethet blir spesielt vektlagt
Vi tilbyr
Hyggelige og engasjerte kollegaer
En meningsfull jobb med variert og utfordrende oppgaver
Vi er glade i å samarbeide og er kolleger som støtter hverandre
Vi deler kunnskap og gjør hverandre gode
Sammen jobber vi aktivt med å finne nye og innovative løsninger
Lønn etter hovedtariffavtale og ansiennitet
Kontaktinformasjon
Øystein Sandtrø, Rektor, 95429922, oystein.sandtro@horten.kommune.no
Stillingsprosent: 30%
Om bedriften
Horten kommune – et godt sted å arbeide, bo og leve.
Horten er en idyllisk kommune med ca 28.000 innbyggere – vakkert beliggende og sentralt plassert på vestsiden av Oslofjorden.
Alle som bor i Horten lever nær naturen enten det er i Horten by, på Borre, Skoppum, Nykirke eller i småbyen Åsgårdstrand. Kommunen har en lang og vakker sjøfront med mange fine strender, parker og turveier. Universitetet i Sørøst-Norge ligger her og vi har mange spennende bedrifter.
Bli bedre kjent med oss her: #Hortenlove presentasjonfilm om Horten kommune
Vi ønsker et mangfold på arbeidsplassene våre, som i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle – uansett etnisk bakgrunn, alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering eller religion – om å søke utlyste stillinger – dersom de er kvalifiserte.
Horten kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at det utarbeides offentlig søkerliste for alle stillinger. Søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra denne. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.
Alle våre stillinger er å finne på våre nettsider.
Våre søkere vil alltid bli kontaktet via telefon eller fra en e-post-adresse som slutter med @horten.kommune.no.
Våre søkere vil aldri bli krevet for noen form for betaling eller kopi av ID i noe steg av en ansettelsesprosess.
Horten kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter