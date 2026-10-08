Sangpedagog – Fargespill Horten

Horten kulturskole, Horten kommune

Vil du bruke musikk til å skape fellesskap, mestring og inkludering?

Fargespill Horten etableres nå, og vi søker en sangpedagog som vil være med å bygge opp tilbudet fra starten av.

Har du erfaring med musikkarbeid for barn og unge, og ønsker å bidra til et kreativt og inkluderende miljø der mangfold er en styrke?

Da kan dette være stillingen for deg.

Fargespill Horten skal, i samarbeid med Fargespill Larvik, skape sceneforestillinger med barn og unge i alderen 7–25 år med ulik kulturell bakgrunn.

Gjennom musikk, sang, dans og kulturutveksling møtes deltakerne på tvers av erfaringer og tradisjoner, og sammen utvikler de forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet.

Fargespill bygger på troen på at alle mennesker har ressurser, erfaringer og historier som er verdifulle for fellesskapet. Som sangpedagog får du en sentral rolle i å utvikle det musikalske innholdet, løfte fram deltakernes uttrykk og bidra til trygge og inspirerende møteplasser for barn og unge.

Arbeidsoppgaver

Innhenting og bearbeiding av musikalsk materiale

Innstudering av sang i grupper og individuelt

Arbeid i team med planlegging og gjennomføring av øvelser

Utvikling og gjennomføring av forestillinger i samarbeid med kunstnerisk team

Rekruttering og oppfølging av aktører

Relevant administrativt arbeid

Ettermiddags-, kvelds og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

Krav:

Du har minimum bachelorgrad helst innen rytmisk musikk eller tradisjonsmusikk

Du har pedagogisk utdanning og/eller relevant pedagogisk erfaring

Du har allsidig musikalsk kompetanse

Gyldig politiattest ihht Opplæringsloven § 17-11 jmfr. Politiregisterforskriften § 39, første ledd, må leveres før oppstart

Ønsker:

Du har vært involvert i større sceneproduksjoner

Du har relevant erfaring fra arbeid med barn og unge

Du har interkulturell kompetanse og forståelse

Du kan akkompagnere

Du har allsidig musikalsk kompetanse

Personlige egenskaper

Du har god samarbeidsevne og en lagspiller

Du er offensiv, proaktiv og engasjert

Du har evne til å bygge tillit i ulike miljøer

Du har stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne

Du er strukturert og målrettet

Du er kreativ og innovativ

Du er positiv og har godt humør

Personlig egnethet blir spesielt vektlagt

Vi tilbyr

Hyggelige og engasjerte kollegaer

En meningsfull jobb med variert og utfordrende oppgaver

Vi er glade i å samarbeide og er kolleger som støtter hverandre

Vi deler kunnskap og gjør hverandre gode

Sammen jobber vi aktivt med å finne nye og innovative løsninger

Lønn etter hovedtariffavtale og ansiennitet

Kontaktinformasjon

Øystein Sandtrø, Rektor, 95429922, oystein.sandtro@horten.kommune.no

Stillingsprosent: 30%

Om bedriften

Horten kommune – et godt sted å arbeide, bo og leve.

Horten er en idyllisk kommune med ca 28.000 innbyggere – vakkert beliggende og sentralt plassert på vestsiden av Oslofjorden.

Alle som bor i Horten lever nær naturen enten det er i Horten by, på Borre, Skoppum, Nykirke eller i småbyen Åsgårdstrand. Kommunen har en lang og vakker sjøfront med mange fine strender, parker og turveier. Universitetet i Sørøst-Norge ligger her og vi har mange spennende bedrifter.

Bli bedre kjent med oss her: #Hortenlove presentasjonfilm om Horten kommune

Vi ønsker et mangfold på arbeidsplassene våre, som i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle – uansett etnisk bakgrunn, alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering eller religion – om å søke utlyste stillinger – dersom de er kvalifiserte.

Horten kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at det utarbeides offentlig søkerliste for alle stillinger. Søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra denne. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Alle våre stillinger er å finne på våre nettsider.

Våre søkere vil alltid bli kontaktet via telefon eller fra en e-post-adresse som slutter med @horten.kommune.no.

Våre søkere vil aldri bli krevet for noen form for betaling eller kopi av ID i noe steg av en ansettelsesprosess.

Horten kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter