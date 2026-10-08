Teamleder – Fargespill Horten

Horten kulturskole, Horten kommune

Vil du være med på å bygge opp og lede Fargespill i Horten?

Horten kommune etablerer Fargespill i samarbeid med Larvik kommune, og søker en engasjert teamleder som vil være med på å utvikle tilbudet fra starten av.

Fargespill er et kunst- og kulturprosjekt der barn og unge i alderen 7–25 år med ulik kulturell bakgrunn møtes gjennom musikk, dans og scenekunst.

Gjennom ukentlige aktiviteter utforsker deltakerne hverandres kultur, og sammen skaper de forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet.

Fargespill bygger på troen på at alle mennesker har ressurser, historier og erfaringer som er verdifulle for fellesskapet.

Som teamleder får du en sentral rolle i å skape et inkluderende miljø der barn og unge opplever mestring, tilhørighet og fellesskap.

Arbeidsoppgaver

Som Teamleder vil du ha ansvar for å etablere Fargespill i Horten i samarbeid med rektor i kulturskolen og Fargespill Larvik. Du vil lede et team av dyktige fagpersoner innen musikk, sang og dans i tett samarbeid med rektor

Stillingsprosent: 50

Hovedoppgaver:

Personalansvar, økonomi-, finansiering- og budsjettansvar

Ansvar for søknadsskriving og rapporteringer

Koordinering og kontakt med samarbeidspartnere

Bygge nettverk og synliggjøre prosjektet lokalt og regionalt

Produsent for forestillinger og eventer i samarbeid med Fargespill Larvik

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

Krav:

Relevant utdannelse på minimum bachelornivå

Erfaring fra tilsvarende arbeid

Interkulturell kunnskap og mangfoldskompetanse

Ledererfaring fra tilsvarende arbeid

Gyldig politiattest ihht Opplæringsloven § 17-11 jmfr. Politiregisterforskriften § 39, første ledd, må leveres før oppstart

Ønske:

God organisasjonsforståelse

Det er ønskelig at du har et nettverk i og god oversikt over kulturlivet i regionen

Erfaring med søknadsskriving og rapportering

Erfaring fra større sceneproduksjoner

Personlige egenskaper

Trives med mange og varierte oppgaver på en gang

Meget gode samarbeidsevner

Offensiv, proaktiv og engasjert

Evne til å bygge tillit i ulike miljøer

Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Strukturert og målrettet

Kreativ og innovativ

Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Personlig egnethet blir spesielt vektlagt

Vi tilbyr

Hyggelige og engasjerte kollegaer

En meningsfull jobb med variert og utfordrende oppgaver

Vi er glade i å samarbeide og er kolleger som støtter hverandre

Vi deler kunnskap og gjør hverandre gode

Sammen jobber vi aktivt med å finne nye og innovative løsninger

Lønn etter hovedtariffavtale og ansiennitet

Kontaktinformasjon

Øystein Sandtrø

rektor

Telefon:95429922

E-post:oystein.sandtro@horten.kommune.no

Horten kommune – et godt sted å arbeide, bo og leve.

Horten er en idyllisk kommune med ca 28.000 innbyggere – vakkert beliggende og sentralt plassert på vestsiden av Oslofjorden.

Alle som bor i Horten lever nær naturen enten det er i Horten by, på Borre, Skoppum, Nykirke eller i småbyen Åsgårdstrand. Kommunen har en lang og vakker sjøfront med mange fine strender, parker og turveier. Universitetet i Sørøst-Norge ligger her og vi har mange spennende bedrifter.

Bli bedre kjent med oss her: #Hortenlove presentasjonfilm om Horten kommune

Vi ønsker et mangfold på arbeidsplassene våre, som i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle – uansett etnisk bakgrunn, alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering eller religion – om å søke utlyste stillinger – dersom de er kvalifiserte.

Horten kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at det utarbeides offentlig søkerliste for alle stillinger. Søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra denne. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Alle våre stillinger er å finne på våre nettsider.

Våre søkere vil alltid bli kontaktet via telefon eller fra en e-post-adresse som slutter med @horten.kommune.no.

Våre søkere vil aldri bli krevet for noen form for betaling eller kopi av ID i noe steg av en ansettelsesprosess.

Horten kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter