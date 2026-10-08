Miljøarbeider – Fargespill Horten

Horten kulturskole, Horten kommune

Vil du bidra til å skape et inkluderende og kreativt fellesskap for barn og unge?

Horten kommune etablerer Fargespill i samarbeid med Larvik kommune, og søker en engasjert miljøarbeider til vårt Fargespillteam.

I Fargespill Horten får du jobbe tett med barn og unge i alderen 7–25 år med ulik kulturell bakgrunn. Gjennom ukentlige aktiviteter innen musikk, dans og scenekunst bidrar du til å skape trygge møteplasser, bygge relasjoner og legge til rette for mestring, deltakelse og fellesskap.

Fargespill bygger på troen på at alle mennesker har ressurser, erfaringer og historier som er verdifulle. Sammen skaper deltakerne sceneforestillinger som løfter fram mangfold, fellesskap og gjensidig respekt.

Arbeidsoppgaver

Oppfølging av barn og ungdom som deltar i Fargespill

Være en trygg voksenperson

Legge til rette for at Fargespill Horten er en inkluderende og trygg arena

Samarbeide med de andre i Fargespillteamet

Praktisk tilrettelegging i forbindelse med øvelser og forestillinger

Relevant administrativt arbeid

Være en god rollemodell

Rekruttering av aktører

Ettermiddags-, kvelds og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

Krav:

Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Gyldig politiattest ihht Opplæringsloven § 17-11 jmfr. Politiregisterforskriften § 39, første ledd, må leveres før oppstart

Ønsker:

Relevant erfaring fra arbeid med barn og unge og personer med ulik kulturell bakgrunn er ønskelig

Det er i tillegg ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Personlige egenskaper

Tar initiativ og er strukturert

Høy grad av gjennomføringsevne

Trives å jobbe med barn og ungdom

Tåle å stå i krevende situasjoner

Håndtere konflikter

Løsningsfokusert

Gode evner til samarbeid og relasjonsbygging

Positiv og nysgjerrig

Må kunne kommunisere godt med barn og ungdom med ulik kulturell bakgrunn

Evne til å bygge tillit i ulike miljøer

Vi tilbyr

Hyggelige og engasjerte kollegaer

En meningsfull jobb med variert og utfordrende oppgaver

Vi er glade i å samarbeide og er kolleger som støtter hverandre

Vi deler kunnskap og gjør hverandre gode

Sammen jobber vi aktivt med å finne nye og innovative løsninger

Lønn etter hovedtariffavtale og ansiennitet

Kontaktinformasjon

Øystein Sandtrø, Rektor, 95429922, oystein.sandtro@horten.kommune.no

Stillingsprosent: 15%

Om bedriften

Horten kommune – et godt sted å arbeide, bo og leve.

Horten er en idyllisk kommune med ca 28.000 innbyggere – vakkert beliggende og sentralt plassert på vestsiden av Oslofjorden.

Alle som bor i Horten lever nær naturen enten det er i Horten by, på Borre, Skoppum, Nykirke eller i småbyen Åsgårdstrand. Kommunen har en lang og vakker sjøfront med mange fine strender, parker og turveier. Universitetet i Sørøst-Norge ligger her og vi har mange spennende bedrifter.

Bli bedre kjent med oss her: #Hortenlove presentasjonfilm om Horten kommune

Vi ønsker et mangfold på arbeidsplassene våre, som i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle – uansett etnisk bakgrunn, alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering eller religion – om å søke utlyste stillinger – dersom de er kvalifiserte.

Horten kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at det utarbeides offentlig søkerliste for alle stillinger. Søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra denne. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Alle våre stillinger er å finne på våre nettsider.

Våre søkere vil alltid bli kontaktet via telefon eller fra en e-post-adresse som slutter med @horten.kommune.no.

Våre søkere vil aldri bli krevet for noen form for betaling eller kopi av ID i noe steg av en ansettelsesprosess.

Horten kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter