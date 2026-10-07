Folkemusiker

Troms Fylkeskommune

Troms Fylkeskommune søker etter en folkemusiker til vår folkemusikktrio Fotefar i Målselv. Vi har ledig et ettårig vikariat i 50 % stilling som folkemusiker. Vedkommende må ha sitt ståsted i den tradisjonelle folkemusikken, og samtidig være åpen for flere uttrykk. Hovedinstrument i stillingen er fele, eventuelle biinstrumenter kan bli vektlagt positivt.

Stillingen inngår i et sterkt fagmiljø sammen med Folkemusikk Nord og andre, og vil bidra positivt i å ta vare på og videreutvikle den immaterielle kulturarven som folkemusikken utgjør i Troms fylke.

Dine arbeidsoppgaver:

Stillingen er en del av Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og innebærer turnéplikt. Samarbeid med øvrige landsdelsmusikerne i Nord-Norge er en del av arbeidshverdagen, og vi setter krav til bred samarbeidsvilje og allsidighet.

Om oss

Scene Nord er en seksjon i kulturavdelingen i etat for samfunn, næring og kultur i Troms fylkeskommune. Scene Nord leverer kulturopplevelser til mennesker uansett aldre i hele Troms innen alle kunst- og kulturuttrykk, og har ansvar for Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge, Folkemusikk Nord og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms.

Kulturavdelingen i Troms fylkeskommune er en del av etaten samfunn, næring og kultur. Avdelingen er organisert i tre seksjoner: Kulturarv, fylkesbiblioteket og Scene Nord, i tillegg til fagområdene samisk, kvensk og kunst og kulturutvikling.

Avdeling kultur har en bred fagportefølje med sektormyndighet innenfor kulturminnevern. I tillegg lovpålagte oppgaver som gir fylkeskommunen et klart samfunnsoppdrag, slik som kulturloven og lov om folkebibliotek. Ansvar og oppgaver innen avdelingens fagområder er forvaltning av eierskap, tilskuddsforvaltning, kompetanseheving, utvikling- og formidlingsarbeid i offentlig og frivillig sektor.

Kvalifikasjonskrav

Høyere musikkutdannelse eller relevant utøvende arbeidserfaring. Aktuelle kandidater bør ha bred erfaring fra turnevirksomhet som musiker.

Prøvespill vil bli vurdert ved behov, datoer satt av til dette er 26. – 27. november (tilpasninger kan evt avtales med de det måtte gjelde)

Mulighet for å skape ulike kunstneriske uttrykk vil bli tillagt avgjørende vekt.

Personlige egenskaper

Ved siden av musikkfaglige kvalifikasjoner krever jobben gode formidlingsevner rettet mot publikum, samt svært gode samarbeidsevner med andre musikere. Personlige egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr

Et trivelig, tverrfaglig og sosialt miljø.

Fleksitid og gode ordninger for avspasering.

Vi kan tilby trivelig kulturelt miljø med til tider høyt arbeidstempo.

Lønn etter avtale.

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknaden skal inneholde

Søknadsbrev, CV, vitnemål og attester

2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal leveres elektronisk i Jobbnorge.

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 19.10.2026

Arbeidsted: Målselv

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Kjell Arthur Helmersen tlf 415 29 304.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste blir automatisk tilgjengelig i søkers brukerkonto i Jobbnorge når stillingen er avpublisert, eller den kan sendes ut ved forespørsel.

Troms fylkeskommune er underlagt sikkerhetsloven. Dette betyr at enkelte stillinger vil kunne kreve sikkerhetsklarering.

Troms fylkeskommune

Vi er en av landsdelens største arbeidsgivere, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier, kollektivtilbud, offentlig tannhelsetjeneste, kultur og friluftsliv.

Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb, i et sosialt og faglig sterkt arbeidsmiljø. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, noe som har stor betydning for samfunnsutviklinga i Troms.

Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig, og byr på mange flotte opplevelser!

For mer informasjon om Troms fylkeskommune – gå innom vår hjemmeside tromsfylke.no

Spørsmål om stillingen

Kjell Arthur Helmersen

Leder

+47 41529304