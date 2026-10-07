Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt

Bergen Filharmoniske Orkester / Musikkselskapet Harmonien

Musikkselskapet Harmonien rekrutterer til en av kultur-Norges mest interessante kommunikasjonsjobber.

Bergen Filharmoniske Orkester / Musikkselskapet Harmonien søker en kommunikasjonssjef som kan synliggjøre orkesterets kunstneriske aktivitet, historiske betydning og samfunnsmessige verdi for et stort publikum og en bred offentlighet. Stillingen skal bidra til å utvikle gode og langsiktige relasjoner til orkesteret hos både offentlige og private støttespillere.

Musikkselskapet Harmonien er Norges største musikkinstitusjon utenfor Oslo. Orkesteret har en sterk internasjonal posisjon. Vi har høye ambisjoner for vår rolle i regionalt, nasjonalt og internasjonalt musikkliv.

Kommunikasjonssjefen rapporterer direkte til administrerende direktør og inngår i ledergruppen. Stillingen kombinerer et overordnet redaktøransvar for Harmoniens kanaler og publikasjoner med strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt. Stillingen har en sentral rolle i arbeidet med private partnere.

Rollen og ansvarsområder

Stillingen har løpende operative oppgaver innenfor sitt arbeidsområde, men forventes også å bidra strategisk til virksomhetens synlighet, utvikling og finansering. Du får ansvar for å:

utvikle Harmoniens overordnede formidling av musikktilbudet og lede det strategiske kommunikasjonsarbeidet

styrke orkesterets synlighet og bygge relasjoner til medier, myndigheter og andre sentrale samfunnsaktører – nasjonalt og internasjonalt

gi strategisk og musikkfaglig kommunikasjonsstøtte til administrerende direktør og øvrig ledelse, herunder tekster og støtte i enkeltsaker og beredskap

lede kommunikasjonen rundt større kunstneriske satsinger, turneer, samarbeid og institusjonelle veivalg

ivareta det overordnede redaktøransvaret for Harmoniens kanaler og publikasjoner, og prioritere, bestille og redigere innhold, herunder programbok og andre trykksaker, nettsider, sosiale medier og strømmetjenesten Bergenphilive

Hvem ser vi etter

Vi ser etter en klok, skrivefør og samfunnsorientert person som forstår både musikkens egenart og kulturinstitusjonenes plass i samfunnet.

Du må kunne formidle orkesterets kunstneriske virksomhet med presisjon og trygghet, og evne å løfte institusjonens verdi i kunstneriske, publikumsmessige og kulturpolitiske sammenhenger.

Formell musikkfaglig utdanning er ikke et krav, men du må ha den musikalske forståelsen og interessen som kreves. Du må kunne møte norsk og internasjonal musikkpresse med tillit og innsikt, og også ha kompetanse til å bestille, redigere og kvalitetssikre redaksjonelt innhold.

Vi tror du har:

meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

evne til å finne, forme og formidle sterke fortellinger om orkesteret, musikken og musikerne

erfaring med strategisk kommunikasjon, mediearbeid eller samfunnskontakt

evne til å bygge tillitsfulle og langsiktige relasjoner, gjerne med erfaring fra arbeid med givere, stiftelser eller andre partnere

forståelse for kunstens samfunnsmessige betydning og de politiske prosessene som former kulturfeltet

musikkfaglig innsikt og redaksjonell vurderingsevne som kan styrke ledergruppens arbeid

strategisk blikk, integritet, samarbeidsevne og gjennomføringskraft

Vi tilbyr

Du får en sentral rolle i en av landets nasjonale musikkinstitusjoner, med en rik historie, stor synlighet og høye ambisjoner for årene som kommer. Du vil arbeide tett på store kunstneriske satsinger, internasjonale samarbeid og viktige offentlige støttespillere og private partnere. Du vil bidra til å forme virksomhetens strategiske utvikling og musikkens plass i norsk offentlighet.

Stillingen er en fast heltidsstilling med arbeidssted i Grieghallen. Vi har et godt arbeidsmiljø og tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger. Tiltredelse og lønn etter avtale.

Spørsmål til stillingen kan rettes til våre rådgivere hos Hodejegerne, Åsta Braathen, tlf.: 98 90 10 25 eller Anette Myhre Vincendeau, tlf.: 975 37 455.

Om arbeidsgiveren

Musikkselskapet Harmonien er en nasjonal musikkinstitusjon med stor konsertaktivitet, internasjonal turnévirksomhet og et bredt formidlingsprogram. Gjennom langsiktige og ambisiøse samarbeid fyller vi mange funksjoner i Norges og Vestlandets musikkliv.

Kjernen i virksomheten er Bergen Filharmoniske orkester, som kan føre sin historie tilbake til 1765. I 2025 fikk orkesteret The Gramophone Orchestra of the Year Award. Norske Tabita Berglund tiltrer som sjefdirigent fra sesongen 2027/28, og vi har store ambisjoner for det vi skal få til sammen.

I Musikkselskapet Harmoniens virksomhet inngår også Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, Bergen Filharmoniske Kor og strømmetjenesten Bergenphilive. Vi har Grieghallen i Bergen som fast arbeidsplass og konsertarena.