Produsent og Koordinator

TekstLab

VIL DU BLI VÅR NYE KOLLEGA?

TekstLab søker Produsent og Koordinator 60%.

TekstLab er en tverrfaglig kunst- og kulturarena der kunstnere, talenter og ungdom kontinuerlig utvikler nye produksjoner og verk som de formidler til publikum gjennom hele året og på vår årlige internasjonale festival.

Vi gir også barn og ungdom mulighet til å utvikle egne stemmer, historier og uttrykk som de formidler på ulike arrangementer og scener for publikum. I vårt kjerneområde i indre Oslo øst samarbeider vi med frivillighet og nabolag for at flest mulig kan bli aktive deltakere i kulturlivet, være skapende og uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

TekstLab har de siste årene økt virksomheten i aktivitet og program. For å styrke organisasjonen og sikre god administrasjon og gjennomføring av virksomheten utlyser vi derfor en produsent og koordinator i 60% stilling.

Stillingen som produsent og koordinator har ansvar for å koordinere og produsere TekstLabs program. Det innebærer å tilrettelegge for skapende kunstprosesser og aktiviteter i pågående prosjekter, og gjennomføring av arrangementer i vårt program.

Arbeidet foregår i et mangfoldig og interdisiplinært kunst- og kulturmiljø med mange ulike prosjekter og produksjoner, uttrykk, formidlingsformer og målgrupper, og krever samarbeid med kunstnere, deltakere, samarbeidspartnere og administrasjon.

Vi ønsker deg som kan bidra til å styrke kvaliteten i organisering og iverksetting av våre aktiviteter og arrangementer.

Ansvar og oppgaver

Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av våre prosjekter, og sikre gode arbeidsprosesser

Kommunikasjon internt og eksternt

Praktisk produksjonsarbeid: rigg, logistikk, tekniske behov, vertskap avhengig av behov til prosjektet/produksjonen

Oppfølging av kunstnere, deltakere, samarbeidspartnere og publikum

Rapportering av prosjekter og prosesser, praktiske oppgaver i lokalene, bidra til å samle inn informasjonsmateriell sosiale medier, nettside og program

Kvalifikasjoner

Har erfaring fra kunst- og kulturfeltet, gjerne fra interdisiplinære prosjekter eller med koordinering og prosjektarbeid

Gode leder- og samarbeidsevner med vekt på kommunikasjon og resultatansvar

Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Grunnleggende kompetanse i digitale verktøy for prosjektstyring, kommunikasjon og administrasjon

Vi ser etter deg som er

Nøyaktig, fleksibel, strukturert, effektiv, løsnings- og samarbeidsorientert

Trives med å jobbe med flere prosjekter parallelt og ha gode rutiner og systemer for oppfølgning av prosjektene

Trives med praktiske oppgaver og er trygg i kommunikasjon med et mangfold av kunstnere, deltakere og samarbeidspartnere

Har interesse for sosial engasjert kunst som engasjerer flere til å delta i kunst og kultur og engasjement av nye publikumsgrupper

Vi tilbyr

En variert og meningsfull arbeidshverdag i et mangfoldig kunstnerisk miljø

Mulighet til å arbeide tett på utvikling av nye kunstprosjekter og produksjoner

Være del av et spennende flerfaglig kunstfelt med ulike former for samarbeid og formidlingsformer

Mulighet for faglig utvikling innen kunstnerisk produksjon og tilrettelegging

Vi jobber aktivt for en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Stillingen

60% stilling, kan tilpasses etter behov

Oppstart og lønn etter avtale

Arbeidstaker må forvente noe arbeid på kveldstid og i helger

Arbeidssted: TekstLab har base på Sentralen, Øvre Slottsgate 3 og Gamle Munch, Tøyengata 53, Oslo

Kort motivasjonsbrev og CV sendes til post@tekstlab.com merket med «Navn + tittel på stilling». Aktuelle søkere innkalles til intervju i løpet av oktober.

www.tekstlab.no facebook.com/tekstlab/ Instagram: @tekstlab