Publisert
09.10.2026
Frist

22/10/2026

Søknad leveresEpost
Område

Oslo

Stillingstype

Privat

Firma

Fast

Deltid

Produsent og Koordinator

TekstLab

TekstLab

VIL DU BLI VÅR NYE KOLLEGA?

TekstLab søker Produsent og Koordinator 60%.

TekstLab er en tverrfaglig kunst- og kulturarena der kunstnere, talenter og ungdom kontinuerlig utvikler nye produksjoner og verk som de formidler til publikum gjennom hele året og på vår årlige internasjonale festival.

Vi gir også barn og ungdom mulighet til å utvikle egne stemmer, historier og uttrykk som de formidler på ulike arrangementer og scener for publikum. I vårt kjerneområde i indre Oslo øst samarbeider vi med frivillighet og nabolag for at flest mulig kan bli aktive deltakere i kulturlivet, være skapende og uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

TekstLab har de siste årene økt virksomheten i aktivitet og program. For å styrke organisasjonen og sikre god administrasjon og gjennomføring av virksomheten utlyser vi derfor en produsent og koordinator i 60% stilling.

Stillingen som produsent og koordinator har ansvar for å koordinere og produsere TekstLabs program. Det innebærer å tilrettelegge for skapende kunstprosesser og aktiviteter i pågående prosjekter, og gjennomføring av arrangementer i vårt program.

Arbeidet foregår i et mangfoldig og interdisiplinært kunst- og kulturmiljø med mange ulike prosjekter og produksjoner, uttrykk, formidlingsformer og målgrupper, og krever samarbeid med kunstnere, deltakere, samarbeidspartnere og administrasjon.

Vi ønsker deg som kan bidra til å styrke kvaliteten i organisering og iverksetting av våre aktiviteter og arrangementer.

Ansvar og oppgaver

  • Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av våre prosjekter, og sikre gode arbeidsprosesser
  • Kommunikasjon internt og eksternt
  • Praktisk produksjonsarbeid: rigg, logistikk, tekniske behov, vertskap avhengig av behov til prosjektet/produksjonen
  • Oppfølging av kunstnere, deltakere, samarbeidspartnere og publikum
  • Rapportering av prosjekter og prosesser, praktiske oppgaver i lokalene, bidra til å samle inn informasjonsmateriell sosiale medier, nettside og program

Kvalifikasjoner

  • Har erfaring fra kunst- og kulturfeltet, gjerne fra interdisiplinære prosjekter eller med koordinering og prosjektarbeid
  • Gode leder- og samarbeidsevner med vekt på kommunikasjon og resultatansvar
  • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
  • Grunnleggende kompetanse i digitale verktøy for prosjektstyring, kommunikasjon og administrasjon

Vi ser etter deg som er

  • Nøyaktig, fleksibel, strukturert, effektiv, løsnings- og samarbeidsorientert
  • Trives med å jobbe med flere prosjekter parallelt og ha gode rutiner og systemer for oppfølgning av prosjektene
  • Trives med praktiske oppgaver og er trygg i kommunikasjon med et mangfold av kunstnere, deltakere og samarbeidspartnere
  • Har interesse for sosial engasjert kunst som engasjerer flere til å delta i kunst og kultur og engasjement av nye publikumsgrupper

Vi tilbyr

  • En variert og meningsfull arbeidshverdag i et mangfoldig kunstnerisk miljø
  • Mulighet til å arbeide tett på utvikling av nye kunstprosjekter og produksjoner
  • Være del av et spennende flerfaglig kunstfelt med ulike former for samarbeid og formidlingsformer
  • Mulighet for faglig utvikling innen kunstnerisk produksjon og tilrettelegging

Vi jobber aktivt for en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Stillingen

  • 60% stilling, kan tilpasses etter behov
  • Oppstart og lønn etter avtale
  • Arbeidstaker må forvente noe arbeid på kveldstid og i helger
  • Arbeidssted: TekstLab har base på Sentralen, Øvre Slottsgate 3 og Gamle Munch, Tøyengata 53, Oslo

Kort motivasjonsbrev og CV sendes til post@tekstlab.com merket med «Navn + tittel på stilling». Aktuelle søkere innkalles til intervju i løpet av oktober.

www.tekstlab.no    facebook.com/tekstlab/    Instagram: @tekstlab

Ledige stillinger

TekstLab

Administrativ leder

Oslo | 22/10/2026
Syddansk Musikkonservatorium

Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Utland | 01/12/2026
Talent Norge

Prosjektkoordinator Dirigentforum & Podium

Oslo | 18/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Musikalsk ansvarlig – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Sangpedagog – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Teamleder – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Miljøarbeider – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Bergen Filharmoniske Orkester / Musikkselskapet Harmonien

Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt

Vestland | 26/10/2026
Troms fylkeskommune

Folkemusiker

Troms | 19/10/2026
Rana Kulturskole

Fløytepdagog

Nordland | 15/10/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i akkordeon

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i orgel

Oslo | 08/11/2026
Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
Se alle stillinger