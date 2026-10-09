Administrativ leder

TekstLab

VIL DU BLI VÅR NYE KOLLEGA?

TekstLab søker Administrativ leder 100%.

TekstLab er en tverrfaglig kunst- og kulturarena der kunstnere, talenter og ungdom kontinuerlig utvikler nye produksjoner og verk som de formidler til publikum gjennom hele året og på vår årlige internasjonale festival.

Vi gir også barn og ungdom mulighet til å utvikle egne stemmer, historier og uttrykk som de formidler på ulike arrangementer og scener for publikum. I vårt kjerneområde i indre Oslo øst samarbeider vi med frivillighet og nabolag for at flest mulig kan bli aktive deltakere i kulturlivet, være skapende og uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

TekstLab har de siste årene økt virksomheten i aktivitet og program. For å styrke organisasjonen og sikre god administrasjon og gjennomføring av virksomheten utlyser vi derfor en administrativ leder i 100% stilling

Administrativ leder

TekstLab søker en administrativ leder med stor gjennomføringskraft, erfaring fra administrasjon og god evne til kommunikasjon med ulike mennesker. Som administrativ leder har du et overordnet ansvar for TekstLabs administrative drift, økonomioppfølging og organisatoriske strukturer. Du jobber tett sammen med kunstnerisk leder, prosjektleder og kjerneteamet for å sikre TekstLabs posisjon og økonomi gjennom kontakt med samarbeidspartnere og våre finansielle støttespillere.

Vi søker en person som kan se helheten i virksomheten, er med på å løse praktiske utfordringer i den daglige driften og tar ansvar for de daglige oppgavene på kontoret. Det innebærer å videreutvikle organisasjon, system og rutiner og sikre fremdrift i daglig drift og pågående prosjekter. Du må ha erfaring i arbeid med budsjett, økonomioppfølging og søknadsarbeid.

Vi tilbyr en meningsfull og spennende jobb i en kunstorganisasjon i utvikling sammen med kompetente og hyggelige kolleger.

Ansvar og oppgaver

Administrativt: Daglig kontoroppgaver og administrasjon, fakturering og betalinger, kontrakter med engasjerte kunstnere og fagpersoner

Økonomi: budsjettering, årsregnskap, rapportering og oppfølging med regnskapsfører.

Organisasjonsutvikling: videreutvikle system og rutiner, styrke organisering og fremdrift i virksomheten

Samarbeid/eksterne relasjoner: Oppfølging, avtaler og kontraktinngåelse med samarbeidspartnere

Prosjektstyring: Planlegging og rapportering, bidra til å posisjonere

TekstLab i forhold til politiske og finansielle aktører, inkludert søknadsarbeid både til drift og kunstneriske prosjekter.

Kvalifikasjoner

Administrativ erfaring, gjerne fra kunst og kulturfeltet

Gode leder- og samarbeidsevner med vekt på kommunikasjon og resultatansvar

Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

God sans for systemer og videreutvikling av effektive administrative rutiner

Forståelse for detaljer, så vel som evne til å holde et overordnet blikk på virksomheten

Erfaring med søknadsskriving og rapportering

Utdannelse: minimum bachelor i administrasjon, økonomi eller annen relevant utdanning

Vi ser etter deg som er

Strukturert, systematisk og initiativrik

Gode sosiale egenskaper som stimulerer til samarbeid

Smidighet, fleksibel holdning og evne til å skape gode relasjoner i et miljø med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn

Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere press i travle perioder

Engasjement og interesse for sosialt engasjert kunst og kultur

Vi tilbyr

En variert og meningsfull arbeidshverdag i et unikt kunstnerisk miljø med høy kvalitet

Være del av et spennende flerfaglig kunstfelt med ulike former for samarbeid og formidlingsformer

Rom til faglig utvikling og å utforske hvordan administrative strukturer og arbeidsprosesser kan møte behovene til et stort program i den frie kunstsektoren

Vi jobber aktivt for en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Stillingen

100% stilling, kan tilpasses etter behov

Oppstart og lønn etter avtale

Arbeidssted: TekstLab har base på Sentralen, Øvre Slottsgate 3 og Gamle Munch, Tøyengata 53, Oslo

Kort motivasjonsbrev og CV sendes til post@tekstlab.com merket med «Navn + tittel på stilling». Aktuelle søkere innkalles til intervju i løpet av oktober.

www.tekstlab.no facebook.com/tekstlab/ Instagram: @tekstlab