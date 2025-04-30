Han deler ut statens største pengepott til konserter: Advarer Tono

(Foto: Mats Bakken)
– Tono burde jobbe sammen med arrangørene for å stimulere til mer fremføring av norsk musikk. Jeg frykter at de nye tariffene deres vil ha motsatt effekt.
Musiker Ivar Chelsom Vogt uttaler seg som leder for musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte, den største enkeltutdelinga av arrangørstøtte i Norge.
Tono har nemlig varslet at slik støtte nå skal tas med når konsertarrangører regner ut det de skal betale i Tono-avgifter. Tonos markedsdirektør Tommy Tangeløkken skreiv på ballade.no tirsdag at
– Den nye konserttariffen behandler alle arrangører likt, og er objektiv og ikke-diskriminerende.
Vogt frykter Tonos økninger vil føre til færre konserter eller presset økonomi for norske konsertarrangører:
– Arrangørene som mottar tilskudd fra Kulturrådet, gjør det på bakgrunn av et reelt økonomisk behov for tilskudd til å gjennomføre konserter og festivaler. I 2024 bidro tilskuddene fra Kulturrådet til gjennomføring av 12 500 konserter i hele landet. Tilskuddene er allerede mye lavere enn det reelle behovet som kommer frem i søknadene, og Tonos nye konserttariffer vil føre til at arrangørøkonomien blir ytterligere presset, skriver Vogt til Ballade.
– Vi bidrar gjerne med innsikt rundt arrangørøkonomien i landet, basert på de over 1100 søknadene vi mottar hvert år fra arrangører og festivaler. De aller fleste av våre tilskuddsmottakere vil omfattes av de planlagte endringene, beskriver Vogt.
– Tono har gjort et vedtak som de ikke vet hvordan de skal sette ut i livet. Det bidrar ikke til tillit hos arrangørene. Det sa styreleder i NKA, Per-Harald Nilsson, på Ballade.no – etter at flere arrangører uttrykte skepsis eller avventeende holdning til de nye «tariffene». På NKAs nettsider kalte daglig leder i Øyafestivalen, Tonje Kaada, innføringa for «fullstendig urimelig».
Tonos kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen har skrevet til Ballade at de trenger å speile den ekte verdien av musikken, på vegne av de som sitter på opphavsretten til den. Tono framholder også at de er åpne for innspill, og at de vil finne metoder for den nye innkrevinga sammen med arrangører.
Ivar Chelsom Vogt er musiker i bandet Real Ones og daglig leder på USF Verftet i Bergen, i tillegg til å ha rollen som en av Kulturrådets utvalgsledere.
*Mer om nivåene som nå fases over i ny modell her: tono.no. De aller minste konsertene avkreves et minimumsbeløp på 817,-
Red. mrk.: I første versjon av denne saken omtalte vi Tommy Tangeløkken med feil jobbtittel. Rettet onsdag kveld.