Han deler ut statens største pengepott til konserter: Advarer Tono

– Tono burde jobbe sammen med arrangørene for å stimulere til mer fremføring av norsk musikk. Jeg frykter at de nye tariffene deres vil ha motsatt effekt.

Musiker Ivar Chelsom Vogt uttaler seg som leder for musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte, den største enkeltutdelinga av arrangørstøtte i Norge.

Tono har nemlig varslet at slik støtte nå skal tas med når konsertarrangører regner ut det de skal betale i Tono-avgifter. Tonos markedsdirektør Tommy Tangeløkken skreiv på ballade.no tirsdag at

– Den nye konserttariffen behandler alle arrangører likt, og er objektiv og ikke-diskriminerende.

Vogt frykter Tonos økninger vil føre til færre konserter eller presset økonomi for norske konsertarrangører:

– Arrangørene som mottar tilskudd fra Kulturrådet, gjør det på bakgrunn av et reelt økonomisk behov for tilskudd til å gjennomføre konserter og festivaler. I 2024 bidro tilskuddene fra Kulturrådet til gjennomføring av 12 500 konserter i hele landet. Tilskuddene er allerede mye lavere enn det reelle behovet som kommer frem i søknadene, og Tonos nye konserttariffer vil føre til at arrangørøkonomien blir ytterligere presset, skriver Vogt til Ballade.

– Tono burde jobbe sammen med arrangørene for å stimulere til flere konserter og mer fremføring av norsk musikk. Jeg frykter at de nye tariffene vil ha motsatt effekt.

Vogt mener Tono-modellen som er tenkt innført gradvis fram mot 2027 åpner for prinsipielle spørsmål rundt en omfordeling av offentlige tilskudd. Han peker på at disse har et politisk mål og forvaltes uavhengig av Kulturrådet, fra konsertarrangører til de som skaper musikken.

Utvalgslederen skulle ønske Tono hadde snakka med utvalget om hva arangørene bør betale:

– Vi bidrar gjerne med innsikt rundt arrangørøkonomien i landet, basert på de over 1100 søknadene vi mottar hvert år fra arrangører og festivaler. De aller fleste av våre tilskuddsmottakere vil omfattes av de planlagte endringene, beskriver Vogt.

Tono sier til Ballade at de har vært i kontakt med Kulturdirektoratet – som er administrasjon for utdelingene fra Kulturrådet, og med Kulturdepartementet og Patentstyret om betalingsmodellen de har utvikla.

I år regner Kulturrådet med å dele ut 207 500 000,- i arrangørstøtte til musikk og musikkfestivaler. 52 700 000,- av dette går til arrangører som ikke er festival.

Dette er saken: Tono, som krever inn vederlag på vegne av størstedelen av norske musikkskapere, har startet å rulle ut nye satser for betalinger fra konsertarrangører. Nå vil Tono at ikke bare billettinntekter, men også konsertrelatert støtte, skal tas med i beregningsgrunnlaget for Tono-avgiften. Alle som setter opp arrangement med rettighetsbelagt musikk skapt av Tonos medlemmer er pliktig å betale for musikken. Dette for å sikre musikkskaperne inntjening.

– Tono har gjort et vedtak som de ikke vet hvordan de skal sette ut i livet. Det bidrar ikke til tillit hos arrangørene. Det sa styreleder i NKA, Per-Harald Nilsson, på Ballade.no – etter at flere arrangører uttrykte skepsis eller avventeende holdning til de nye «tariffene». På NKAs nettsider kalte daglig leder i Øyafestivalen, Tonje Kaada, innføringa for «fullstendig urimelig».

Tonos mål er at i 2027 vil alle konsertrelevante tilskudd inngå i beregningsgrunnlaget. Det kan dreie seg om statlige, kommunale eller private tilskudd knyttet direkte til konsertvirksomhet. Tilskudd som ikke er direkte relatert til konserter holdes utenfor. Så langt har Tono opplyst at dette defineres av arrangørene sjøl, med en tillitsbasert innrapportering.

For å skjerme mindre arrangører foreslår Tono at de som har årlige tilskudd på under 50 000,- fortsatt bare skal betale basert på sine billettinntekter.

Inntil nå har de minste og nest minste konsertene gitt høyest prosentbetaling, på henholdsvis 10 eller 8 prosent av en billettinntekt på opp til 68 000,- *

Tonos kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen har skrevet til Ballade at de trenger å speile den ekte verdien av musikken, på vegne av de som sitter på opphavsretten til den. Tono framholder også at de er åpne for innspill, og at de vil finne metoder for den nye innkrevinga sammen med arrangører.

Ivar Chelsom Vogt er musiker i bandet Real Ones og daglig leder på USF Verftet i Bergen, i tillegg til å ha rollen som en av Kulturrådets utvalgsledere.

*Mer om nivåene som nå fases over i ny modell her: tono.no. De aller minste konsertene avkreves et minimumsbeløp på 817,-

Red. mrk.: I første versjon av denne saken omtalte vi Tommy Tangeløkken med feil jobbtittel. Rettet onsdag kveld.