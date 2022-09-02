Fire premierer og åtte nye videoer med Kim Myhr, Thea And The Wild, July August, Hilde Louise Asbjørnsen og Anders Aarum, Sennah, Pelicat, Pine Lake og Idar Andersen. En av dem varer i nærmere førti minutter.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Og denne føles kanskje litt ekstra fin å presentere, siden vi sveiper innom en rekke sjangere. Det er rock og elektronika, jazz og kontemporær samtidsmusikk.

Flere av videoene sprenger også grenser på en litt annen måte også. Kim Myhr byr på et over tolv minutters kutt fra hans kritikerroste Sympathetic Magic-album, mens Idar Andersen nærmer seg hele 40 minutter.

Ekstra hyggelig er det at vi har hele fire premierer, inkludert den første videoen Shaun Bartlett har lagd for et band han ikke selv spiller i. Det er i tråd med vår ambisjon om å være det viktigste utstillingsvinduet for aktuelle norske musikkvideoer.

Vi trenger vel ikke si så mye mer enn: – God fornøyelse!

KIM MYHR: Up To The Sun Shall Go Your Heartache

Kim Myhr er fra Trondheim, og debuterte som plateartist med Stems And Cages med Trondheim Jazzorkester i 2010. Hans forrige plate, Vesper med Australian Art Orchestra, ble nominert til Spellemannprisen 2020 i Samtids-kategorien. Forgjengeren You | me var dessuten nominert til Nordic Music Prize 2018.

Likevel har vel gitaristen og komponisten aldri fått så mye ros som for det ferske albumet Sympathetic Magic på Hubro. Her har han med seg syv musikere, samtidig som han selv spiller en rekke instrumenter.

– Med You | me ville jeg skape et hav av lyd, hvor lytteren er omringet av utallige elementer som er likeverdige i musikken. Jeg ville utfordre dette litt, og heve fram visse elementer. Sympathetic Magic er en mer melodisk musikk enn det jeg har gjort før.

Tematisk sirkler Sympathetic Magic rundt en lengsel etter samhold og kollektivitet. Da verden var under lockdown i 2021, fikk Myhr muligheten til å dykke dypt inn i prosjektet, takket være en bestilling fra Oslo Jazzfestival. Han arbeidet med medlemmene i bandet, en etter en.

– Musikken skapte en situasjon av uventet positivitet. Det føltes som et sosialt prosjekt, selv om jeg mesteparten av tiden var alene. All denne positive, muntre energien føltes magisk, og oppsto som i løse luften i en temmelig mørk situasjon. Hele prosessen føltes som en hallusinasjon. Sympathetic Magic er som en drøm inne i en drøm.

Nå er videoen til den første singelen her, nydelig bildelagt av Tebbe Schöningh og Veronica Wüst. Skjønt, single og single – vi snakker tross alt om et verk på godt over 12 minutter.

JULY AUGUST: All is Made of Colors

July August beskrives som en vokaldrevet duo med sterk meloditeft. Den består av Jenny Augusta (vokal og gitar), og Julie Kleive (vokal, autoharpe og trampeorgel).

– To svært ulike stemmer møtes, utfordrer og utfyller hverandre gjennom å veksle mellom oktavering og harmonier. Gjennom ti år i utallige konstellasjoner, har Augusta og Julie funnet dette fellesprosjektet, heter det i henvendelsen vi har mottatt.

Onsdag denne uken hadde July August spillejobb på Herr Nilsen i Oslo, nettopp i forbindelse med slippet videoen til «All Is Made Of Colors». Den er deres første forsøk i sjangeren, med regi av Mikael Jonassen. Vi både håper og tror at de vil lage flere videoer, for dette er virkelig bra.

Selv sier duoen dette om låten og videoen:

– «All Is Made Of Colors» er en trøstesang til alle som trenger det. Musikkvideoen er spilt inn en iskald junidag i Maridalen, og bak kamera og endelig film finnes banjohelten Mikael Jonassen. Embrik og Sol bidrar sterkt med dans, varme og trommeslag. Ta med fargene inn i høsten!

«All Is Made Of Colors» er spilt inn i Artilleriverkstedet i Horten med Frederik Dahle, mens John Hutchins i The Recording Studio i London har sørget for miks og mastering.

HILDE LOUISE ASBJØRNSEN OG ANDERS AARUM: Fashion

Premiere! Og det av det glamorøse slaget!

Hilde Louise Asbjørnsen har den siste tiden vært i søkelyset med den kritikerroste og Hedda-nominerte forestillingen «Stardust», som skal ha gått for fulle hus. I dag slipper hun også en ny video sammen med pianisten Anders Aarum.

«Fashion» ble sluppet digitalt fredag 26. august, og er hentet fra duo-albumet Movies And Stories Like This, som kommer til høsten.

– Etter en 18 års musikalsk interrail gjennom ni plater, to suksess-kabareter og en hel del andre prosjekter på de skrå bredder, har Hilde Louise Asbjørnsen og jazzpianist Anders Aarum funnet ut at de ikke trenger så mye mer enn et piano og en mikrofon, heter det i forhåndsomtalen.

Teksten på låten har blitt preget av arbeidet med forestillingen og boka Stardust, der Asbjørnsen forteller om skjebnen til sine største musikalske heltinner: Bokken Lasson, Mae West, Bessie Smith, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Billie Holiday og Marilyn Monroe.

– «Fashion» handler om å ta seg selv og tidens standarder litt mindre høytidelig. Om å gå på trynet i salaten, reise seg igjen og marsjere videre, med eller uten ruccola i håret, smiler Asbjørnsen.

– Josephine Baker glemte å sjekke fakta og ble bestevenn med Mussolini, noe hun selvsagt ble radbrukket for. Men senere kunne hun utnytte det til fulle som spion for britisk etterretning. Og da Mae West ble dømt for å ha skrevet en umoralsk forestilling, ringte hun selv til hele New Yorks paparazzi-korps, med all den omtalen det medførte.

– Søler du rødvin på den hvite kjolen, kan du komme unna med det dersom du kaller det batikk, avslutter hun.

Ellers skal Stardust-forestillingen ut på en ny turnérunde i september og oktober, før den vender tilbake til Oslo med forestillinger på Edderkoppen ut hele november.

THEA & THE WILD: Rip Tide

Oh when my days are like nights, I am the enemy / The same wave bringing me in, is pulling me back out …

Det synger Thea & The Wild på den nye singelen «Rip Tide», som kom forrige fredag. Låten handler nok om utfordringene ved å være en kreativ sjel, samtidig som den er kledd i positive og lette stemninger.

Videoen til «Rip Tide» er regissert og filmet av Nikolai Grasaasen, etter en idé av Thea Raknes og Cato Thomassen.

– Jeg synes dette var rått jobba av Nikolai, som var regissør og kameramann og alt mulig. Vi spilte inn denne på to dager i nabolaget mitt – i en pickup jeg lånte fra naboen vår, forteller Thea Raknes.

– Og så var det deilig å kidnappe den der slitsomme dama også… uten å spoile for mye!

Sangen slippes i forkant av Theas tredje album, som vil få tittelen Deadheading. Hun har tidligere gitt ut albumene Strangers and Lovers, som ble nominert til Spellemannprisen i Indie-kategorien for 2014. Det andre albumet het Ikaros, og ble sluppet i 2018.

Thea Raknes bodde i Risør i sine første år, og har også spilt i bandet Norma Sass. Vi ser absolutt frem til Deadheading, som forhåndsomtales på denne måten:

– Her får vi et lydbilde med rundere kanter, preget av rock, countrygaze og natur-indie, men låtskrivinga og meloditeften har en klar Thea & The Wild-signatur.

SENNAH: At Ease (Live)

Nok en premiere! Og også dette er virkelig fint!

Johannes Bramness Vaage vokste opp i Oslo og Berlin, og jobbet som musiker i Bergen før han flyttet til Kristiansand. Han studerte under Jan Bang, og avsluttet sin mastergrad i gitar i 2019. Deretter ble han innrullert i et treårig og statlig finansiert talentprogram innen elektronisk musikk, med Marcus Forsgren fra Jaga Jazzist som mentor.

Vaage bor nå i Oslo og jobber som gitarist, produsent, låtskriver, improvisasjonsmusiker, stemmeskuespiller og illustratør. Han har tidligere samarbeidet med musikere og produsenter som Tord Gustavsen, Erlend Mokkelbost og Bendik Baksaas. Han var også med på grunnlegge det improviserte teknokollektivet /grå, som spiller regelmessig på Blå i Oslo.

Han har dessuten skrevet og spilt gitar på Bård Bergs låt «Alone is Almost Better», som nå er på høyrotasjon på NRK P3, og produserer for tiden Maddens kommende prosjekt.

– Med det splitter nye soloprosjektet Sennah omfavner jeg min musikalske schizofreni, og smelter sammen avant-pop, elektronika, elektroakustisk musikk og verdensmusikk, sier musikeren og produsenten.

Låtene «Looking Out Looking Up + Skit 1 (Forever)» ble sluppet i dag, 2. september. Det er den første singelen fra hans selvskrevne og egenproduserte album Naive FM, som skal komme på Dugnad Records 13. januar 2023. Her står Vaage selv for vokal, gitar og komposisjoner.

Naive FM inneholder også låten «At Ease», som vi her presenterer i en filmet live-versjon fra øvingslokalet.

– Det er mange idealer å leve opp til. Vi skal være pene, glade og vellykkede. «At Ease» er en slags salme som prøver å si at det er greit å ha problemer eller å feile. En anti-glansbilde trøste-vise, sier Sanneh til oss.

Videoen er ved Simen Løvgren. Vi hører Johannes Vaage (vokal), Simen Løvgren (elektronikk), Birk Lindsjørn (keyboards), Jaran Gustavson (bass) og Nina Ugland (kor).

PELICAT: The Ballad of Faustino Asprilla

Pelicat beskrives som en vennegjeng som spiller og skriver gitarpopmusikk. De fire medlemmene i bandet er Andreas Kase, Mads Johansen, Mattias Krohn Nielsen og Jonas Rohde-Moe. De figurerer til daglig som musikere og produsenter for en rekke andre artister, mens Pelicat er en felles lekegrind hvor ingen andre enn dem selv setter grensene.

– Resultatet er et sterkt fokus på melodier inspirert av blant andre Harry Nilsson, George Harrison og andre låtskrivere fra den tida, heter det.

Pelicat spiller inn jevnlig, uten å tenke for mye på om det vil resultere i et album, EP-er eller bare singler. Det er i hvert fall masse musikk som er klar for å bli sluppet fremover. Antagelig skjer det også på Rhodos Records, som ellers har artister som Skov, Yellowroots og Kniv & Gaffel i stallen.

Pelicat er fra Oslo, og har vært et band siden 2015. Videoen til «The Ballad of Faustino Asprilla» er spilt inn live i hagen til Mads, og er filmet og klippet av Eirik Stordrange.

For de mindre sportsinteresserte av våre lesere kan vi opplyse at Faustino Asprilla er en colombiansk fotballspiller.

– Selve låta har jo blitt godt tatt imot i Newcastle United, som var klubben hvor Asprilla ble kjent for oss. Den blir blant annet spilt på St. James’ park før og etter matcher. Vi fikk også et større oppslag i kampprogrammet til klubben!

PINE LAKE: THUNDERCLOUD

Premiere! Og det med en skikkelig bra låt og video!

Pine Lake spiller i følge en entusiastisk Shaun Bartlett «groovy og melankolsk pop-musikk», og har gitt ut to album og en rekke singler siden debuten i 2017. Bandet består av tre musikere fra Asker og en fra Sykkylven.

Musikken til Pine Lake har sine røtter i krysningspunktet der vokalist/gitarist Martin Mydske Nilsen, gitarist Øystein Skorstad, trommeslager Brikt Grendar og bassist Jan Tore Brunstads musikksmak møtes – med blant annet Beck, Wilco, Kent og Bo Kaspers Orkester i bagasjen.

Andrealbumet Sand Through Glass fikk positiv omtale og oppmerksomhet, og nå kan du bli med inn i Pine Lakes miniatyr-univers i den originale musikkvideoen til «Thundercloud», regissert av nettopp videokunstner og musiker Shaun Bartlett, som også står som utgiver av den nye singelen på sitt label Red Means Run.

Dette er første gang Shaun gir ut et band han ikke spiller eller synger i selv, samtidig som han debuterer som musikkvideo-maker for noen andre. Tidligere har han vunnet priser for egne film- og video-prosjekter på flere utenlandske filmfestivaler.

– Jeg fikk en idé som føltes som en spennende visuell og sonisk kombo som måtte utforskes, sier Bartlett.

– Pine Lake og jeg har kjent hverandre i mange år. Jeg hadde veldig lyst til å prøve å få frem noe av den selvironiske humoren de er fulle av i en musikkvideo. Uten å ta bort seriøsiteten i låta, håper jeg!

Pine Lake selv sier dette om «Thundercloud»:

– Låten handler om å føle seg maktesløs som forelder. Vi er inspirert av alt som skjer rundt oss, og den beste musikken fra de fire siste tiårene. Planen videre er å fortsette å gi ut mer musikk. To singler er straks klare!

IDAR ANDERSEN: Bore 2022

Og premiere igjen!

Idar Andersen slipper albumet Bore 2022 i dag, 2. september. I den anledning slippes også en tilhørende video som Idar Andersen har filmet på Borestranden.

– Dette er jo ikke en typisk musikkvideo, hverken i lengde eller form, men håper likevel dere vil vurdere å inkludere den i denne ukens Ballade video, sier Andersen til oss.

Idar Andersen er musiker, artist og komponist, bosatt på en av Jærens langstrakte sandstrender. Hovedsakelig lager han elektronisk musikk nært beslektet ambient-sjangeren. Tidligere har han komponert og gitt ut musikk med en rekke prosjekter innen et bredt spekter av stilarter.

På et tidspunkt solgte han alt han hadde eide, og kjøpte seg seilbåt for å seile i Karibia i noen år. Da han kom hjem, laget han et album om sine opplevelser fra livet på havet. I 2005 bodde han en periode i Los Angeles hvor han blant annet var med å lage musikken til den prisvinnende voksenfilmen Pirates.

Havet er også sentralt i hans nyeste album Bore 2022. Det vakre og åpne landskapet langs Jærhavet har gitt inspirasjon til et album bestående av fire langstrakte, meditative og suggererende spor. På spor nummer tre gjester hans trofaste samarbeidspartner Jørgen Aasland på saxofon.

Klart vi vil vise noe så fint som dette!

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 152 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤