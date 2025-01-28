Musikk i tall

Forsideillustrasjonen til Kulturdirektoratets rapport «Musikk i tall 2023». På bildet ser man keramikkunstner Helen Hauslands verk «Historien»(2023), som er laget av modellert steingods.(Foto: Nasjonalmuseet/Frode Larsen/Helen Hausland.)

AktueltBransjen

Musikk i tall 2023: – Bransjen har bremset

Publisert
28.01.2025
Skrevet av
Karoline Ruderaas Jerve

Største nedgang siden 2020, melder Kulturdirektoratet om resultatene i sin nye rapport.

Kulturdirektoratet gjennomfører jevnlig undersøkelser om inntekter og omsetning i kulturbransjen. I år har de valgt å fokusere på musikkfeltet, og i går kunne de melde at rapporten Musikk i tall 2023 var klar.

Kulturdirektoratet forteller at undersøkelsen er en sentral kilde til arbeidet med NOU-en (Norsk offentlig utredning) som skal gi en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet.

I rapporten framkommer det at bransjen har opplevd sin største nedgang siden pandemiåret 2020, og Kulturdirektoratet konkluderer med at veksten i bransjen tilsynelatende har bremset opp.

«I 2022 så vi et oppsving i livemarkedet, med mange festivaler og konserter etter to år med restriksjoner. Men i 2023 var mange av disse arrangementene borte, og interessen for livemusikk har gått tilbake til et mer normalt nivå.»

Det sier Marcus Zackrisson, avdelingsdirektør for kulturanalyse i Kulturdirektoratet, i pressemeldingen om rapporten.

Last ned rapporten Musikk i tall 2023 her.

Ifølge Kulturdirektoratet er det inntektene fra store konserter som står for mesteparten av live-inntektene.

Disse falt med over 30 prosent i 2023, og den totale nedgangen i konsertinntenkter på ett år, fra 2022 til 2023, var på 19 prosent.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Likevel bedyrer Zackrisson at konserter fortsatt er en av de mest populære kulturaktivitetene i Norge.

«Når store konserter taper inntekter, kan det gi mer plass til mindre og mellomstore norske artister,» legger han til.

Marcus Zackrisson, avdelingsdirektør for kulturanalyse i Kulturdirektoratet, er forsiktig optimistisk i sin omtale av resultatene i «Musikk i tall 2023». (Foto: Kulturdirektoratet)

Mens pila peker ned for den norske livemusikken, peker den derimot opp for den innspilte musikken.

På tross av at de sank med 1 prosent, var inntektene fra innspilt musikk på hele 1,3 milliarder kroner i 2023. Med andre ord er norske artister og låter er fortsatt sterkt representert på topplistene.

I tillegg anslår Zackrisson at musikk kanskje er den kulturformen vi bruker mest, og han syns det er gledelig å se at vi lytter mye på norske artister.

«Dette viser at vi har en god utvikling av musikklivet i Norge,» slår han fast.

Utover inntekter fra konserter og lydfestinger er opphavsrettsinntekter den tredje store inntektskilden fra musikkfeltet. Kulturdirektoratet kan fortelle at disse inntektene har økt tre år på rad, og at de nå er på over 1,2 milliarder kroner i Norge.

Videre utdyper de at en del av disse inntektene kommer fra utlandet, som totalt sett bidro til en inntektsøkning på 12 prosent fra 2022 til 2023. Dermed utgjør inntekter fra utlandet nå 8 prosent av bransjens samlede inntekter,

Kulturdirektoratet forklarer at «flere norske artister samarbeider med internasjonale aktører for å få tilgang til ressurser, kompetanse og nettverk.»

Samtidig mener Kulturdirektoratet resultatene tyder på at norske artister som satser – være seg i Norge og/eller internasjonalt – kan dra nytte av mer støtte fra norsk bransje.

BillettinntekterInnspilt musikkKulturdirektoratetMarcus Zackrissonmusikk i tallmusikkbransjenMusikkeksportNorsk offentlig utredningNOUrapportroyaltiesStatistikk

Relaterte saker

Sigrid Røyseng, her innleder hun en scene for Kulturytring i 2021.

– Musikken har en utfordring i å sette rettighetene sine på dagsorden

Vil balansere, men samtidig målrette: Regjeringas musikkutvalg har komplekse sammenhenger på blokka.

Kristin Danielsen

Nå har Kulturrådet blitt Kulturdirektoratet

Kulturrådet har nå endret navn til Kulturdirektoratet, mens rådskollegiet som forvalter Norsk kulturfond beholder navnet Kulturrådet.

PÅ KONSERT I 2024? Illustrasjonsbilde, konsertpublikum på FOMAfestivalen 2023.

Norske Kulturarrangører: Honorarutgifter nesten like store som billettinntektene i 2022

Det viser arrangørstatistikk for 2022 som Norske Kulturarrangører har publisert. Samtidig ønsker TONO å øke beregningsgrunnlaget for konserttariff ved å...

Sushi og Kobe

Fortsatt tregt billettsalg til konserter i Norge – i utlandet tilbyr Live Nation rabattkuponger

«Long covid» også i publikumsutviklinga for konsertarrangører. Men Live Nation har tro på konsertvåren i Norge.

Anne Lise Frøkedal

Musikkvalget 2021: – Merkelig at populærartister med inntekter utenlands havner helt utenfor

Låtskriver, artist, bandleder – og GramArts styremedlem – Anne Lise Frøkedal snakker musikerøkonomi. Og gir litt kred til minister Raja.

Flere saker

Elin Aamodt slutter som leder i GramArt etter 13 år

Lederskifte i GramArt 

Elin Aamodt slutter som leder i GramArt etter tretten år. Marius Øvrebø-Engemoen blir fast daglig leder for organisasjonen.

Anne Britt Gran

Hvordan kan kreativ næring generelt og kultursektoren spesielt bidra mer i det grønne (ord)skiftet vi står midt oppe i?

Spør Anne-Britt Gran, ved BI:CCI

Pianist Sanae Yoshida framfører premieren på Øyvind Mælands lockdown komposisjon i Kulturkirken Jakob lørdag kl. 18.00

Pianist Sanae Yoshida Årets utøver 2025

Hun er Norsk Komponistforenings «Årets utøver 2025». Fredag 21. november kl. 19.30 er det konsert og prisutdeling i Tøyen kirke...