Åpent hus om Jazzahead i Bremen: Tips, råd og forberedelser

Publisert
Hard konkurranse for å nå gjennom, understreker tysk og britisk musikkbransje.

Onsdag ettermiddag var musikere og musikkbransje samlet hos Music Norway i Oslo for å høre om hva som er verdt å huske på og forberede seg til når en skal ut i Europa og promotere seg og musikken. Møtet ble strømmet, se lenke nederst i saken.

Per i dag er det 120 norske musikere som deltar på jazzmessa og festivalen Jazzahead i Tyskland i april.

«Tysk-norsk kulturrevolusjon»
Jazzahead er verdens største jazzmesse, og for første gang er Norge partnerland.

– Norge som partnerland på Jazzahead i Bremen er vår største internasjonale jazzsatsing noensinne, ogsammen med norsk fokus i både Berlin og Frankfurt har vi en enestående mulighet til å profilere norsk kunst og kultur internasjonalt, sa kulturminister Trine Skei Grande da det ble klart at Norge var valgt ut som partnerland.

Kulturminister Trine Skei Grande (Foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet)

Norge var fokusland under den tyske filmfestivalen Berlinalens bransjemarked, og til høsten er Norge fokusland under verdens største bokmesse i Frankfurt.

Direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog, innledet dagens bransjemøte om Jazzahead med å presisere at «den tysk-norske kulturrevolusjonen» er et stort fellesnorsk kultursamarbeid.

Landets kulturaktører, spesielt innen musikk-, film- og litteraturfeltene, jobber for å finne ut hvordan norsk kunst og kultur på best mulig måte kan posisjonere seg strategisk ute.

Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Music Norway)

Hard konkurranse om å nå gjennom
Aslak Oppebøen i Music Norway er prosjektleder for «Norway at Jazzahead 2019», som er et samarbeid mellom Norsk jazzforum og Music Norway.

Han introduserte Burkhard Hopper fra Air Artist Agency, et bookingbyrå og management basert i London, og Ulrich Beckerhoff, musiker og del av den kunstneriske ledelsen for Jazzahead.

Hopper og Beckerhoff fortalte om de mange mulighetene Jazzahead byr på for musikerne og bransjen som er tilstede, også for dem som ikke er del av det offisielle programmet.

Ulrich Beckerhoff (v) og Burkhard Hopper (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Av de nær 30 norske bandene som drar til Bremen i april, er det åtte band og artister som er plukket ut til å spille på selve Norwegian Night under festivalen.

Viktige grep for å nå gjennom på Jazzahead er i følge Hopper og Beckerhoff å registrere seg i basen, og slik få tilgang til delegatbasen over aktører som er tilstede, ha godt promomateriale, sørge for god omtale fra toneangivende stemmer i bransjen – og å spille fantastisk musikk.

– Det er enorm konkurranse, understreker både Hopper og Beckerhoff.

Musikere og bransje kan i tillegg til å promotere musikken registrere seg for speed-datingmøter med relevant bransje. Gode bilder, presis og god skriftlig informasjon om bandet eller musikeren og musikken, og helst et godt liveopptak fra konsert er ifølge bransjerepresentantene fra Europa sterke elementer en bør ha på plass.

Å bli anbefalt av sentrale aktører og stemmer i musikklivet er en annen viktig nøkkel for å nå gjennom, presiserer de.

– Make sure the music is fantastic, sier Beckerhoff, – they will find you if you are fantastic.

Se opptak av strømmingen fra det åpne møtet på Music Norways Facebook-side.

Les Norsk jazzforums artikkel om de over 100 musikerne som skal gjeste Bremen i april (i denne saken var det 110 musikere – nå er tallet oppe i 120, ble det opplyst om i dag).

Følg med på Ballade.no for mer stoff om norsk musikkliv på Jazzahead – vi kommer til å være tilstede og dekke det som skjer!

