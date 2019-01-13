Disse spiller på Jazzahead i Tyskland

Åtte norske band og artister er plukket ut til Norwegian Night på festivalen Jazzahead i Bremen.

Norsk fokus

I 2019 er Norge partnerland på Jazzahead, festivalen som også er en markedsplass for den internasjonale jazzbransjen. Festivalen blir arrangert i Bremen hver vår, og i år skjer den fra 25. – 28. april.

Norsk jazz har et et spesielt fokus i år, som blant annet innebærer en gallakonsert med norske artister og en egen showcase-kveld, kalt Norwegian Night. 95 norske band og artister søkte om å få spille på den norske showcase-kvelden.

Juryen, satt sammen og ledet av Jazzahead, plukket ut disse åtte til å spille under Norwegian Night:

Thomas Strønen’s Time is a Blind Guide

Gard Nilssen´s Acoustic Unity

Frode Haltli Avant Folk

Espen Berg Trio

Hedvig Mollestad Trio

Skadedyr

Karl Seglem Band

Kristin Asbjørnsen

DJ Strangefruit (spiller på Norwegian Night Afterparty)

I tillegg til de åtte spiller Paal Nilssen-Love Large Unit under «Nordic at Noon», en felles-nordisk bransjebrunsj under festivalen.

Tidligere er Mathias Eick Quintet og bandsamarbeidet Trail of Souls med Solveig Slettahjell, Knut Reiersrud og pianotrioen In The Country bekreftet til den norske gallakonserten under festivalen.

Gode valg

Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, er glad for juryens valg:

– Jeg har vært veldig spent på hvilke artister og band som ville bli plukket ut til å spille under Jazzahead, og må si jeg er svært godt fornøyd. Selvsagt kunne jeg ønske at det var rom for enda flere da vi har et land proppfullt av fantastiske jazzutøvere, men juryens valg viser både bredde og spenn med noen av Norges fremste utøvere, sier hun i pressemeldingen fra Norsk jazzforum.

Ulrich Beckerhoff i Jazzaheads kunstneriske ledelse er godt fornøyd med Norge som partnerland i 2019:

– Hvis det er ett land i Europa som har et musikkfelt med stor kunstnerisk bredde, store individuelle musikere, nærhet til naturen, en sterk tilknytning til egne musikalske tradisjoner, og en naturlig kobling med lydene og mulighetene det 21. århundrets elektroniske teknologi gir, så må Norge være dette landet. Det norske musikkfeltet er inspirerende, innovativt og har en utrolig bredde. Oppsummert med ett ord: sensasjonelt!

Viktig arena for norsk bransje

Årlig møter norske artister og norske bransjeaktører internasjonale nettverk for å selge enkeltkonserter, sette opp turneer og inngå avtaler med internasjonale partnere. Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway, er glad for at det norske fokuset på Jazzahead har mobilisert jazzmiljøet her hjemme.

– Det har vært viktig for oss at denne satsingen engasjerer bredt, og det bekrefter at Tyskland og Jazzahead er et viktig utgangspunkt for å starte en internasjonal karriere. Vi trenger å bygge relasjoner og skape et inntektsgrunnlag der ute om vi skal vokse videre, både kunstnerisk og økonomisk, sier hun.