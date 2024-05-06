– Bekymret for økende trussel mot ytringsfriheten

Music Norway er bekymret, men oppfordrer ikke til boikott av Tyskland.

– Vi er på generelt grunnlag bekymret for det som synes å være økende trusler mot ytringsfriheten på en global arena, skriver Tone Østerdal, direktør i Music Norway, til Ballade.

Så langt har hun ikke fått tilbakemeldinger eller informasjon om artister eller utøvere fra Norge som har blitt bedt om å fjerne politiske ytringer av tyske aktører eller samarbeidspartnere i forbindelse med sine opptredener.

– Vi har foreløpig ikke noen formell samtale med tyske samarbeidspartnere rundt denne problematikken, men vi har hatt dialog med aktører som har vært påvirket av utviklingen, og om bekymringer de har i forbindelse med dette, legger hun til.

– Hva tenker Music Norway om aksjonen «Strike Germany«, som oppfordrer internasjonale kulturarbeidere om å boikotte Tyskland?

– Det inngår som en naturlig del av arbeidet med internasjonalisering av norsk kunst og kultur å fremme kunstnerisk frihet, ytringsfrihet og dialog. Det er ikke en aktuell problemstilling for Music Norway å oppfordre norske eller internasjonale kulturarbeidere til å boikotte Tyskland, eller stille seg bak en kulturell boikott av Tyskland, understreker Østerdal.

Hun oppfordrer norske artister og bransjeaktører som er interessert i å utforske Tyskland som marked til å skaffe seg forbindelser med tyske kolleger, og på den måten skaffe seg relevant kunnskap og et informert grunnlag som de kan ta egne beslutninger på.

– Per nå har vi en åpen søknadsprosess for deltakelse på Reeperbahn Festival i Hamburg, som er en bra arena for å skaffe seg et nettverk i Tyskland. Vi har også fem markedsveiledere i Tyskland, innenfor forskjellige sjangre, som det går an å søke om gratis veiledningstime med, og vi vil oppfordre bransjen til å benytte seg av disse.

Ifølge IFPI er Tyskland det fjerde største musikkmarkedet i verden, og derfor også et viktig marked for Norge. Både når det kommer til innspilt musikk, konsertvirksomhet og forvaltning av musikkrettigheter.

– Mange norske artister og opphavere har flere viktige samarbeidspartnere der. I følge TONOs årsrapport er Tyskland det landet norske opphavere mottar mest inntekter fra utenfor Norden, opplyser Østerdal.

– I vår reisetilskuddsordning er Tyskland det landet vi mottar flest søknader om ha konserter i, foran Storbritannia og USA. Interessen for å reise til Tyskland er økende. Etter Storbritannia er Tyskland også landet det kommer flest delegater fra til Norge, med mål om å bygge nettverk med norsk musikkbransje.

– Hvilke satsinger har Music Norway i Tyskland i dag?

– Vi gir tilskudd til markedsføring og konserter i Tyskland via Stikk.no. Her er det artistene og musikklivet selv som søker og velger samarbeidspartnere og oppdrag. Som en del av vår ordning med markedsveiledning samarbeider vi med tyske bransjefolk som holder søkbare veiledningstimer med norske musikkaktører som ønsker markedsinformasjon om Tyskland. Og så gjør vi en rekke prosjekter der vi inviterer tyske bransjeaktører til relevante møteplasser i Norge, eller reiser sammen med norske bransjeaktører til Tyskland, forteller Music Norways direktør.

– Vi var nylig på Jazzahead i Bremen, sammen med ca. 40 aktører fra Norge, som del av et nordisk samarbeid på jazzmessen. Fire artister fra Norge spilte showcaser. I mai koordinerer Music Norway, også da som del av et nordisk samarbeid, stand-deltakelse på verdens største messe for kunstmusikk, Classical:Next i Berlin. I september koordinerer vi deltakelse for norske musikkaktører på Reeperbahn. Da arrangerer vi også en egen samling i Berlin i forkant av festivalen, med fokus på markedsintroduksjon. Målsettingen for alle disse tiltakene er at norsk musikkbransje kan knytte nettverk med relevante samarbeidspartnere i Tyskland og tilrettelegge for økt aktivitet i landet, avslutter Østerdal.