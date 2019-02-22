Årets unge jazzmusikere på norgesturné

I Like to Sleep ble Årets unge jazzmusikere under Moldejazz i fjor sommer. Nå legger bandet ut på turné.

Som de yngste vinnerne av Jazzintro noensinne imponerte I Like to Sleep både publikum og jury under Moldejazz i fjor, forteller Norsk jazzforum i en pressemelding om bandet og turneen.

«Musikken er ekspressiv og eksplosivt vakker. Bandet har potensial til å bli stilskapende innen norsk jazz», sa juryen da trioen ble kåret til Årets unge jazzmusikere 2018. Denne våren legger trioen ut på sin prisvinnerturné.

Ti klubber får besøk i mars og april samt Nasjonal jazzscene i Oslo og festivalen Bodø Jazz Open i mai. På Dokkhuset Scene i Trondheim 9. mars blir det som kvartett, med saksofonist Mette Rasmussen som gjest.

– Vi kommer også til å spille en del i Nord-Norge, så vi får sjekket ut vibrafon-bestanden i resten av landet, forteller gitarist Nicolas Leirtrø, og lover publikum en heftig musikalsk og visuell opplevelse.

Trioen består i tillegg til gitarist Leirtrø av Amund Storløkken Åse på vibrafon, og Øyvind Leite på trommer.

Powerjazz med utradisjonell besetning

De tre musikerne har spilt sammen som I Like to Sleep siden høsten 2015. Med en felles interesse for det moderne «Trondheimsjazzuttrykket», fri-improvisasjon, 60-/70-tallsjazz og progrock, ble de en trio med den nokså utradisjonelle besetningen trommer, barytongitar og vibrafon.

I Like to Sleep uttrykker en ny retning innenfor den moderne jazzen, gjerne referert til som powerjazz, med utstrakt improvisasjon, tunge riff og frie og melodiøse partier. Bak seg har bandet en rekke konserter, blant annet som support for Motorpsycho, og debutplata BEDMONSTER har mottatt en rekke gode omtaler i Europa og Canada i tillegg til her hjemme.

Juryen for Jazzintro 2018 bestod av bassist Ellen Andrea Wang, saksofonistene Mette Rasmussen og Kjetil Møster samt pianist Jan Gunnar Hoff. Juryleder var Øyvind Skjerven Larsen, fagansvarlig i Norsk jazzforum. Juryen uttalte følgende om Årets unge jazzmusikere 2018:

Vinnerne av Jazzintro 2018 innehar en musikalsk tyngde og modenhet. De opptrer som en særegen organisk enhet. Musikerne har hver for seg et høyt teknisk nivå og formidler kollektivt et stort og bredt musikalsk spekter. Det er et band som tør å ta sjanser og som har en evne til å ta publikum med seg inn i deres suggererende univers. Musikken er ekspressiv og eksplosivt vakker. Bandet har potensial til å bli stilskapende innen norsk jazz.

Gramo-stipend og mentorprogram

Som vinnere av Jazzintro mottok I Like to Sleep Gramo-stipendet på 150 000 kroner. Bandet forteller i meldingen at de går i studio rett etter turneen, og at de satser på en plateutgivelse i løpet av høsten.

Nytt i år er et samarbeid med TalentNorge, som bidrar med 200 000 kroner til videreutvikling og lansering av Jazzintro-vinnerne.

– Vi jobber nå med å sette opp et mentorprogram for trioen gjennom året, forteller prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen, i meldingen.

I Like to Sleep-turné våren 2019:

5. mars – Skiensjazzdraget, Skien

6. mars – Mandal Jazzklubb, Mandal

8. mars – Hemnes Jazzforum, Hemnes

9. mars – Dokkhuset, Trondheim feat. Mette Rasmussen

23. april – Playdate, Bergen

24. april – Arendal Jazzklubb, Arendal

25. april – SoddJazz, lnderøya

26. april – Sortland Jazz- og viseklubb, Sortland

27. april – Vadsø Jazzklubb, Vadsø

4. mai – Nasjonal Jazzscene, Oslo

11. mai – Ad Lib Jazzklubb/Bodø Jazz Open, Bodø