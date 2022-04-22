Karin Krogs liv blir bok

I mai kommer boka om sanger og jazzstjerne Karin Krog.

«Det måtte bli Jazz!» forteller historien om Karin Krogs unike utøverkarriere, men også om hennes rolle som organisator, stilskaper og inspirasjonskilde på både den norske og den internasjonale jazzscenen. Det skriver Grappa Musikkforlag i en pressemelding. Boka kommer til sangerens 85-årsdag i mai.

I «Det måtte bli Jazz!» forteller den stadig aktive jazzkunstneren om barndom og skoleår i krigsårenes Oslo, om de første opptredene i Oslo på 1950-tallet og den videre veien fram til status som jazzsanger par excellence. Hun reflekterer over yrkesvalg, over hva som driver henne mot musikalske utfordringer og minnes samarbeid med kjente kollegaer i inn- og utland. Boka kommer med både kjente og tidligere upubliserte bilder fra livet i musikk, og med en diskografi.

Krogs egen beretning er skrevet i samarbeid med journalist og forfatter Terje Mosnes. Den japanske jazzkritikeren og platesamleren Keizo Takada skriver om Karins posisjon i Japan, den svenske impresarioen, konsert- og konferansearrangøren og forfatteren Göran Wallén tar for seg Krogs virke i Sverige, mens den amerikanske journalisten og plateselskapsmannen Pat Thomas ser Karin Krog fra sitt ståsted i amerikansk jazztradisjon. John Surman, Krogs engelske samboer, mangeårige musikalske partner og verdensnavn innen jazzen, tegner et nært portrett av sangeren og de egenskapene som har gitt henne internasjonalt ry. Journalist Maren Ørstavik har intervjuet fem norske musikerkollegaer om Karin Krogs betydning for dem som kunstner og inspirasjonskilde.