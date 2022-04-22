Karin Krog

(Foto: Maria Gossé)

Karin Krogs liv blir bok

22.04.2022
- Red.

I mai kommer boka om sanger og jazzstjerne Karin Krog.

«Det måtte bli Jazz!» forteller historien om Karin Krogs unike utøverkarriere, men også om hennes rolle som organisator, stilskaper og inspirasjonskilde på både den norske og den internasjonale jazzscenen. Det skriver Grappa Musikkforlag i en pressemelding. Boka kommer til sangerens 85-årsdag i mai.

I «Det måtte bli Jazz!» forteller den stadig aktive jazzkunstneren om barndom og skoleår i krigsårenes Oslo, om de første opptredene i Oslo på 1950-tallet og den videre veien fram til status som jazzsanger par excellence. Hun reflekterer over yrkesvalg, over hva som driver henne mot  musikalske utfordringer og minnes samarbeid med kjente kollegaer i inn- og utland. Boka kommer med både kjente og tidligere upubliserte bilder fra livet i musikk, og med en diskografi.

Krogs egen beretning er skrevet i samarbeid med journalist og forfatter Terje Mosnes. Den japanske jazzkritikeren og platesamleren Keizo Takada skriver om Karins posisjon i Japan, den svenske impresarioen, konsert- og konferansearrangøren og forfatteren Göran Wallén tar for seg Krogs virke i Sverige, mens den amerikanske journalisten og plateselskapsmannen Pat Thomas ser Karin Krog fra sitt ståsted i amerikansk jazztradisjon. John Surman, Krogs engelske samboer, mangeårige musikalske partner og verdensnavn innen jazzen, tegner et nært portrett av sangeren og de egenskapene som har gitt henne internasjonalt ry. Journalist Maren Ørstavik har intervjuet fem norske musikerkollegaer om Karin Krogs betydning for dem som kunstner og inspirasjonskilde.

Karin Krog

Karin Krog, s/h (Foto: Fin Serck Hanssen)

Karin Krog: Et liv i jazzen

I anledning av at Karin Krog i går fikk St. Olavsordenen for sin store innsats i norsk jazz- og kulturliv,...

Karin Krog 28.06.12

Dronninga som ikke har tenkt å abdisere

Som dronningene Elizabeth og Sonja, så har heller ikke Karin 1. noen planer om å trekke seg tilbake. Heller tvert...

Karin Krog

Karin Krog: – Takknemlig for å ha fått være med å bygge opp jazzfeltet

En ledestjerne i norsk jazz og inspirer fremdeles unge musikere, etter mer enn 60 år som artist. Derfor får Karin...

Jazzahead: Ikke et ledig sete for Gard Nilssen’s Acoustic Unity i Messehall

Fulle hus for Norwegian Night i Bremen

Ausverkauft! Det var stinn brakke da Jazzahead offisielt åpnet i går kveld med en serie av norske konserter. Under åpningsseremonien...

Plateomslag Karin Krogs antologi «Don’t Just Sing», 1963

Ballade Video VI: Premierer og pionerer

Vi markerer kvinnedagen, og tar samtidig en titt på arkivene til NRK.

Orgelet i Stavanger konserthus

Påmelding til Nordisk orgelkonkurranse er åpen

Nordens eneste konkurranse for unge orgeltalenter arrangeres under Norsk Orgelfestival i september.

Sigrid Fossan

Lengselen heimatt

I Sigrid Fossans sanger hører du familiegården hennes i ei bygd i Numedal. Også store hitmakere velger seg lyden av...

Skinheads på Oi pønkkonsert i Tyskland 2005 Wikimedia Commons

Pære drita nazi-metalfans og paranoide snauskaller. Et møte med hvit makt-musikken

Journalist Knut Gigstad deler erfaringer og tanker rundt nasjonalsosialistisk black metal-publikum på festival i Ukraina, paranoide høyreekstremister made in Europe,...