ReportasjeJazz

Fulle hus for Norwegian Night i Bremen

Publisert
26.04.2019
Skrevet av
Thomas Kolbein Bjørk Olsen

Ausverkauft! Det var stinn brakke da Jazzahead offisielt åpnet i går kveld med en serie av norske konserter. Under åpningsseremonien satte Lars Saabye Christensen ord på jazz og Karin Krog satte det musikalske startskuddet.

Norge i grønt, hvitt og blått har falt i smak i Bremen. Med en visuell profil som ikke på noen måte skriker Norge, har man snudd vår noe negativt ladede landskode, NO, til noe positivt: NO Genres, NO filters, NO limits!

Her er det ingen bunader eller norske flagg å se. Det skal være kult og sobert om man skal selge jazz til utlandet i 2019.

Det var et vellagret men opplagt publikum som hadde møtte opp. De spontanklappet der de skulle, og ga små hoj når det var fortjent. Det var sommertemperatur ute, og enda mer svett inne.

Utsolgt! (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

«Ausverkauft / Sold Out» sto det på lappen klistret over billettluka til «Schlachthof», slakteriet, hvor billettselgeren satt og tvinnet tommeltotter. Karl Seglem Band, Skadedyr, Kristin Asbjørnsen og Hedvig Mollestad Trio spilte på den største scenen med kapasitet til 800 personer. På innsiden var det trangt, og folk rikket seg motvillig om man ville inn – eller ut.

I messehall nummer 7, rett ved siden av slakteriet, spilte Thomas Strønen’s Time is a Blind Guide, Gard Nilssen’s Acoustic Unity, Frode Haltli Avant Folk og Espen Berg Trio i to rom som henholdsvis har 500 og 630 seter, og plass til noen hundre ekstra som står. Også her dannet det seg kø før hvert innslipp.

Cool jazz fra Norge er helt klart hot i Bremen.

Fullt hus for Karl Seglem Band på Schlachthof torsdag kveld (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Norsk åpning
Men hva er nå egentlig jazz? Og hva gjør den med oss? Lars Saabye Christensen filosoferte poetisk over temaet i en spesialskrevet tekst under den offisielle Jazzahead-åpningen samme ettermiddag.

Lars Saabye Christensen satte ord på jazz under åpningen av Jazzahead (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

De som ville ha en souvenir kunne hente seg et eksemplar av teksten i informasjonsskranken etterpå. Ballade gjengir teksten i sin helhet her.

Karin Krog og John Surman kom inn som et fargerikt og friskt pust etter en lang rekke taler fra blant annet statssekretær i kulturdepartmentet, Jan-Christian Kolstø, som på stødig tysk sjarmerte vertsfestivalen med uttalelser som at «alle veier til jazz går via Bremen».

Karin Krog og John Surman var Jazzaheads første norske musikalske innslag. 117 norske musikere er i Bremen denne helga (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

I tillegg holdt en rekke representanter fra kulturmyndigheter og næringsliv taler, blant dem Hans Peter Schneider (direktør for Messe Bremen & ÖVB-Arena, hvor Jazzahead-messa finner sted). Schneider konstaterte, til latter fra salen, at det er «No Way to escape Norway i Bremen” denne uka.

Skadedyr var et av de åtte bandene som spilte på Norwegian Night torsdag kveld (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)


– Må samarbeide på flere felt
– Dette er den største utenrikskulturelle satsingen vi har hatt i Tyskland noen sinne. Jeg er utrolig imponert over hva de som står bak arrangementene i Berlin under Berlinalen, her på Jazzahead og på bokmessa i Frankfurt til høsten har fått til. Det gir oss en enorm mulighet til å vise frem Norge, ikke bare for Tyskland og Europa, men for hele verden, sier statssekretær Kolstø til Ballade etter åpningen.

Jan-Christian Kolstø fra Kulturdepartementet (t.v.) og Jens Frølich Holte fra Utenriksdepartementet deltok på åpningen av Jazzahead, her avbildet i det norske hjørnet av messa. De gir 110 prosent for tysk-norsk samarbeid (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Statssekretær Jens Frølich Holte i UD har også klemt inn ett besøk på Jazzahead, mellom konferanser om kunstig intelligens og et tysk-norsk hav-forum. Han jobber for samarbeid mellom landene på et bredt felt.

– Jeg håper bevisstheten rundt norsk kultur og hva vi har å tilby øker ved å være på Jazzahead. Men vi ønsker også å utvikle Norge som en turist-destinasjon som ikke bare handler om natur, men også kultur og opplevelser. Vi må bredde vår profil i Tyskland, men også knytte bånd mellom norske og tyske artister og miljøer. Vi prioriterer Tyskland høyt som partnerland på veldig mange områder, sier Frølich Holte.

– Over 50 millioner kroner er bevilget til det norske programmet på bokmessa i Frankfurt. 1,3 millioner ble brukt på Jazzahead i Bremen. Er det verdt pengene?

– Ja, kommer det kontant fra begge statssekretærene.

– Eller så hadde vi ikke vært her, legger Frølich Holte til.

Norsk jazzforum og Music Norway har bygd en stor norsk stand på årets Jazzahead (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

110 prosent støtte
Kolstø mener svaret på om det er for lite eller mye penger kommer til å få ulikt svar avhengig av hvem man spør. Han vil ikke kommentere om det for eksempel er brukt for lite penger på Jazzahead i forhold til resten av årets satsing i Tyskland.

Norge i grønt, hvitt og blått i Bremen (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

– Jeg vil ikke sette de ulike arrangementene opp mot hverandre, det tror jeg ikke det kommer noe godt ut av. Det som er bra, er at man har samlet mye på ett brett i Berlin, Bremen og Frankfurt. Totalt sett er det snakk om en veldig stor satsing, mener han.

Kolstø er i Bremen hele helgen, og skal i tillegg til å gå på konserter ha møter med tyske kulturmyndigheter, både nasjonale og lokale, i tillegg til å snakke med musikkbransjen.

– Kan møtene du har her få konsekvenser for norske musikere?

– Det håper jeg. Målet er å kunne åpne noen dører og bidra med mitt fra politisk hold. Vi vil vise at vi støtter dette med 110 prosent.

Lars Saabye Christensen var blant åpningstalerne på Jazzahead

Jazz er noe som ennå ikke finnes

Hva er egentlig jazz? Og hva gjør den med oss? Lars Saabye Christensen filosoferte poetisk over temaet i en spesialskrevet...

Partnerne samlet på årets messe, klare for 2019 satsing. Fra venstre: Peter Schulze (Jazzahead) Aslak Oppebøen (Music Norway), Gry Bråtømyr (Norsk jazzforum), Narve Solheim (Den norske ambassaden i Berlin), Sybille Kornitschky (Jazzahead), Øyvind Skjerven Larsen (Norsk jazzforum) og Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway). Foto: Jan Rathke Fotografie/Jazzahead

Norge skal være partnerland under Jazzahead 2019

Norsk jazz vil få en sentral plass både i konsert- og messeprogrammet til jazzmessen i Tyskland neste år.

Skadedyr

Disse spiller på Jazzahead i Tyskland

Åtte norske band og artister er plukket ut til Norwegian Night på festivalen Jazzahead i Bremen.

Hilde Louise Asbjørnsen på Jazzahead 2019 i Bremen

I tysk selskap

Hilde Louise Asbjørnsen gir for første gang ut plate på tysk selskap, og håper å nå gjennom i det tyske...

Sverre Lunde gir tommel opp for norsk fokus på Jazzahead

Æresgjest: – Ville se kronen på verket

Sverre Lunde er Music Norways æresgjest på Jazzahead i Bremen. Når Norge først ble partnerland var det viktig å ha...

Susanna har tatt grep om hele sin artistkarriere, og var på plass i Bremen både som bransjedeltager og artist

Plantet frø i Bremen

Det kan ta én måned, eller tre år. Men å spille konserter og møte folk på bransjefestivaler resulterer alltid i...

