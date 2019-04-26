Fulle hus for Norwegian Night i Bremen

Ausverkauft! Det var stinn brakke da Jazzahead offisielt åpnet i går kveld med en serie av norske konserter. Under åpningsseremonien satte Lars Saabye Christensen ord på jazz og Karin Krog satte det musikalske startskuddet.

Norge i grønt, hvitt og blått har falt i smak i Bremen. Med en visuell profil som ikke på noen måte skriker Norge, har man snudd vår noe negativt ladede landskode, NO, til noe positivt: NO Genres, NO filters, NO limits!

Her er det ingen bunader eller norske flagg å se. Det skal være kult og sobert om man skal selge jazz til utlandet i 2019.

Det var et vellagret men opplagt publikum som hadde møtte opp. De spontanklappet der de skulle, og ga små hoj når det var fortjent. Det var sommertemperatur ute, og enda mer svett inne.

«Ausverkauft / Sold Out» sto det på lappen klistret over billettluka til «Schlachthof», slakteriet, hvor billettselgeren satt og tvinnet tommeltotter. Karl Seglem Band, Skadedyr, Kristin Asbjørnsen og Hedvig Mollestad Trio spilte på den største scenen med kapasitet til 800 personer. På innsiden var det trangt, og folk rikket seg motvillig om man ville inn – eller ut.

I messehall nummer 7, rett ved siden av slakteriet, spilte Thomas Strønen’s Time is a Blind Guide, Gard Nilssen’s Acoustic Unity, Frode Haltli Avant Folk og Espen Berg Trio i to rom som henholdsvis har 500 og 630 seter, og plass til noen hundre ekstra som står. Også her dannet det seg kø før hvert innslipp.

Cool jazz fra Norge er helt klart hot i Bremen.

Norsk åpning

Men hva er nå egentlig jazz? Og hva gjør den med oss? Lars Saabye Christensen filosoferte poetisk over temaet i en spesialskrevet tekst under den offisielle Jazzahead-åpningen samme ettermiddag.

De som ville ha en souvenir kunne hente seg et eksemplar av teksten i informasjonsskranken etterpå. Ballade gjengir teksten i sin helhet her.

Karin Krog og John Surman kom inn som et fargerikt og friskt pust etter en lang rekke taler fra blant annet statssekretær i kulturdepartmentet, Jan-Christian Kolstø, som på stødig tysk sjarmerte vertsfestivalen med uttalelser som at «alle veier til jazz går via Bremen».

I tillegg holdt en rekke representanter fra kulturmyndigheter og næringsliv taler, blant dem Hans Peter Schneider (direktør for Messe Bremen & ÖVB-Arena, hvor Jazzahead-messa finner sted). Schneider konstaterte, til latter fra salen, at det er «No Way to escape Norway i Bremen” denne uka.

– Må samarbeide på flere felt

– Dette er den største utenrikskulturelle satsingen vi har hatt i Tyskland noen sinne. Jeg er utrolig imponert over hva de som står bak arrangementene i Berlin under Berlinalen, her på Jazzahead og på bokmessa i Frankfurt til høsten har fått til. Det gir oss en enorm mulighet til å vise frem Norge, ikke bare for Tyskland og Europa, men for hele verden, sier statssekretær Kolstø til Ballade etter åpningen.

Statssekretær Jens Frølich Holte i UD har også klemt inn ett besøk på Jazzahead, mellom konferanser om kunstig intelligens og et tysk-norsk hav-forum. Han jobber for samarbeid mellom landene på et bredt felt.

– Jeg håper bevisstheten rundt norsk kultur og hva vi har å tilby øker ved å være på Jazzahead. Men vi ønsker også å utvikle Norge som en turist-destinasjon som ikke bare handler om natur, men også kultur og opplevelser. Vi må bredde vår profil i Tyskland, men også knytte bånd mellom norske og tyske artister og miljøer. Vi prioriterer Tyskland høyt som partnerland på veldig mange områder, sier Frølich Holte.

– Over 50 millioner kroner er bevilget til det norske programmet på bokmessa i Frankfurt. 1,3 millioner ble brukt på Jazzahead i Bremen. Er det verdt pengene?

– Ja, kommer det kontant fra begge statssekretærene.

– Eller så hadde vi ikke vært her, legger Frølich Holte til.

110 prosent støtte

Kolstø mener svaret på om det er for lite eller mye penger kommer til å få ulikt svar avhengig av hvem man spør. Han vil ikke kommentere om det for eksempel er brukt for lite penger på Jazzahead i forhold til resten av årets satsing i Tyskland.

– Jeg vil ikke sette de ulike arrangementene opp mot hverandre, det tror jeg ikke det kommer noe godt ut av. Det som er bra, er at man har samlet mye på ett brett i Berlin, Bremen og Frankfurt. Totalt sett er det snakk om en veldig stor satsing, mener han.

Kolstø er i Bremen hele helgen, og skal i tillegg til å gå på konserter ha møter med tyske kulturmyndigheter, både nasjonale og lokale, i tillegg til å snakke med musikkbransjen.

– Kan møtene du har her få konsekvenser for norske musikere?

– Det håper jeg. Målet er å kunne åpne noen dører og bidra med mitt fra politisk hold. Vi vil vise at vi støtter dette med 110 prosent.