Ballade Video VI: Premierer og pionerer

Vi markerer kvinnedagen, og tar samtidig en titt på arkivene til NRK.

Ballade presenterer her igjen et knippe videoer, denne gangen også iblandet en del historiske opptak. Vi har blant annet sett litt nærmere på arkivet til NRK, som inneholder mange godbiter gjennom snart 60 år. Her er det bare å gå på skattejakt på egenhånd.

MoE/METTE RASMUSSEN: Tolerancia Picante

Vi starter med en heftig videopremiere, som har blitt sendt til oss via Mexico. Det dreier seg om MoE og saxofonisten Mette Rasmussen som slipper sin første plate sammen 29. mars, og følger opp med 14 konserter i Japan. MoE har base i Oslo, og har eksistert i drøyt ti år. De tilhører den støy-orienterte undergrunnen i norsk musikk, og består av Guro Skumsnes Moe (bass, vokal), Joakim Heibø Johansen (trommer) og Håvard Skaset (gitar, synth, vokal).

MoE og Mette Rasmussen spiller også sammen på Kafé Hærverk i Oslo, den 24. mars. Denne konserten arrangeres av det feministiske booking- og DJ-kollektivet Femme Brutal, som er organisert under paraplyen til Konsertforeninga, støttet av Kulturrådet og Oslo kommune. Albumet Tolerancia Picante kommer ut på Conrad Sound, inneholder 11 ferske låter, og beskrives av musikerne selv som en blanding av no wave, sludge, rock og free jazz.

SYLVAINE: Abeyance

Sylvaine er den første kvinnelige norske soloartisten som har blitt nominert til Spellemannprisen innen metal-kategorien. Det skulle altså ta mer enn 20 år, siden kategorien hardrock først dukket opp i 1997. Sylvaine, aka Kathrine Shepard, spiller så godt som alle instrumentene selv, bortsett fra slagverk. Hun står også bak all tekst og musikk, samt produksjon.

”Abeyance” er hentet fra fjorårets album Atoms Aligned, Coming Undone, som ble gitt ut på det internasjonale plateselskapet Season Of Mist. Dette er hennes tredje album siden debuten Silent Chamber, Noisy Heart ble spilt inn i Oslo for fem år siden. Sylvaine er født i San Diego i California, har i dag base i Paris, og har alt rukket å stå på scener rundt om i Europa, Sør-Amerika, USA, Asia og Australia. Et helt ferskt intervju på Ballade finner du her.

KARIN KROG med Jan Garbarek Kvartett, 1968

8. mars er en utmerket dag for å se fremover. Men det er også en dag man kan bruke til å se litt bakover, og gjerne glede seg over pionerer som har vært i forkant av utviklingen. Karin Krog har gitt ut nærmere førti album siden 1964 – og er fremdeles en svært oppegående musiker og bak-kvinne, i en alder av godt over 80 år.

Karin Krog ble alt for 50 år siden kåret som en av Europas beste jazzvokalister av magasinet Down Beat, og kunne 35 år senere notere seg nok en milepæl, da hun ble den første norske musikeren som ga ut plate på det velrenommerte, amerikanske selskapet Verve. I 1965 var hun også med på å starte Norsk jazzforum, som hun ble den første lederen av. I 1987 startet hun sitt eget plateselskap, Meantime Records, som både har gjenutgitt hennes tidlige plater og lansert nye innspillinger.

Hun ble i 2005 utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, og har ellers mottatt en lang rekke priser og utmerkelser. I 2016 ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Vi hyller henne med et klassisk opptak fra 14. november 1968, med samme program som under Jazzfestivalen i Montreux dette året.

HURRA FOR JENTEMUSIKKEN NRK-serie, 2013

Vi velger å runde av Kvinnedagen med å presentere to programmer som NRK sendte for første gang i 2013. Her ser man på kvinnelige musikere og komponister som gikk foran og skapte nye rollemodeller i norsk musikkliv. Det første programmet ser blant annet på kunstmusikken, med tonesettere som Cecilie Ore og Synne Skouen, men ser også på kvinnenes posisjon innen jazz og viser, folkemusikk og rock. Også her dukker Karin Krog opp med en egen sekvens.

I andre del av programmet møter vi blant andre Maja Ratkje, Unni Wilhelmsen, Elisabeth Lid Trøen og Berit Hagen, samt orkesterdirigenten Halldis Rønning. Programmene ble lagd i forbindelse med 100-årsmarkeringen for kvinners stemmerett i Norge, med Anne Christine Bratt som prosjektleder.

Ballade ønsker alle våre lesere en fortsatt god 8. mars – og en god helg. Vi mottar gjerne forslag om aktuelle videoproduksjoner, og lover å se på alle tips vi får inn.

Skriv til guro@ballade.no, og merk e-posten “Ballade Video”.