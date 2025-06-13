Utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo har samarbeidet tett med Øyafestivalen i mange år. Nå er det klart at Blå avslutter samarbeidet med festivalen.

– Øyafestivalen må ta et oppgjør

Publisert
13.06.2025
Skrevet av
- Red.

Utestedet Blå avslutter samarbeidet med Øyafestivalen i protest mot festivalens eierskap.

Utestedet Blå avslutter samarbeidet med Øyafestivalen på grunn av eierskapets koblinger til investeringer i Israel og mulig medvirkning til overgrep mot palestinere.

Styremedlem Einar Idsøe Østevik Eidsvåg mener Øya må ta et oppgjør med sitt eierselskap KKR, som har fått kritikk for investeringer i ulovlige bosettinger på Vestbredden.

– Penger kan ikke være fritatt fra etikk og moral. Det er umulig. Man kan ikke sette krigen i Palestina til side på grunn av profitt, sier Idsøe Østevik Eidsvåg til Aftenposten.

Blå erstatter sine planlagte Øya-arrangementer med et alternativt program. Øya-ledelsen sier de ikke ble informert om dette som årsak, men uttrykker forståelse for engasjementet og avviser at eierskiftet påvirker festivalens drift. Flere festivaler i Europa har møtt lignende kritikk mot KKR.

