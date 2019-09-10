Artiststipendet 2019 åpent for søknader

10. september åpnet Artiststipendet for å motta søknader til årets pott. Artiststipendet ble første gang delt ut i 2017, og i år skal det deles ut en million kroner fordelt på inntil fire stipend à 250 000 kroner. Årets søknadsfrist er 1. november 2019, og tildeling vil skje før nyttår.

Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode, skriver arrangørene i en pressemelding. Artiststipendet er øremerket populærartistene, og skal tilgodese artister med musikk som hovednæring.

Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister opprettet stipendet i samarbeid med GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco. Artiststipendet deles ut årlig, og antall stipender vil variere med utbetalingene Fondet mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco.

– Pengene som deles ut er generert av bruk av musikk, og skal gå tilbake til artistene. Vi ønsker å stimulere til ytterligere utvikling, nysgjerrighet og fordypning blant norske populærartister. Vi vil gi artistene som mottar stipendet mulighet til å ta høyere kunstnerisk og profesjonell risiko. Dette kan ha positive ringvirkninger for hele feltet, sier Fondets styreleder, Christian Wadahl Uhlen.

I 2018 delte stiftelsen ut seks stipender à 250 000,-. Amund Maarud var en av mottakerne i fjor, og er glad for mulighetene Artiststipendet har gitt ham:

– Det har gitt meg arbeidsro og inspirasjon til å skrive nytt materiale og nytt innhold. Jeg gleder meg voldsomt til å vise fram det jeg nå planlegger å gjennomføre. Ingenting av dette hadde vært mulig å fokusere så dypt på uten denne støtten og det skal gi brennstoff til årene som kommer i form av utgivelser.

Sløtface var en annen mottaker av fjorårets Artiststipend:

– Sløtface er et live-band, og dermed et kostbart og tidkrevende band, sier gitarist i Sløtface, Tor-Arne Vikingstad.

– Artiststipendet muliggjorde at vi kunne rette blikket litt innover, jobbe med musikken og prosjektet, og ta det videre til et nytt nivå.

