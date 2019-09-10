Artiststipendet 2019 åpent for søknader

10.09.2019
- Red.

En million kroner fordelt på fire stipender skal deles ut, og søknadsfristen er 1. november.

10. september åpnet Artiststipendet for å motta søknader til årets pott. Artiststipendet ble første gang delt ut i 2017, og i år skal det deles ut en million kroner fordelt på inntil fire stipend à 250 000 kroner. Årets søknadsfrist er 1. november 2019, og tildeling vil skje før nyttår.

Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode, skriver arrangørene i en pressemelding. Artiststipendet er øremerket populærartistene, og skal tilgodese artister med musikk som hovednæring.

Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister opprettet stipendet i samarbeid med GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco. Artiststipendet deles ut årlig, og antall stipender vil variere med utbetalingene Fondet mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco.
– Pengene som deles ut er generert av bruk av musikk, og skal gå tilbake til artistene. Vi ønsker å stimulere til ytterligere utvikling, nysgjerrighet og fordypning blant norske populærartister. Vi vil gi artistene som mottar stipendet mulighet til å ta høyere kunstnerisk og profesjonell risiko. Dette kan ha positive ringvirkninger for hele feltet, sier Fondets styreleder, Christian Wadahl Uhlen.

Christian Wadahl Uhlen (Foto: Aksel Jermstad/ byAksel)

I 2018 delte stiftelsen ut seks stipender à 250 000,-. Amund Maarud var en av mottakerne i fjor, og er glad for mulighetene Artiststipendet har gitt ham:
– Det har gitt meg arbeidsro og inspirasjon til å skrive nytt materiale og nytt innhold. Jeg gleder meg voldsomt til å vise fram det jeg nå planlegger å gjennomføre. Ingenting av dette hadde vært mulig å fokusere så dypt på uten denne støtten og det skal gi brennstoff til årene som kommer i form av utgivelser.

Sløtface var en annen mottaker av fjorårets Artiststipend:
– Sløtface er et live-band, og dermed et kostbart og tidkrevende band, sier gitarist i Sløtface, Tor-Arne Vikingstad.
– Artiststipendet muliggjorde at vi kunne rette blikket litt innover, jobbe med musikken og prosjektet, og ta det videre til et nytt nivå.

LES MER OG FINN SØKNADSSKJEMA, tips for søknaden og annet nyttig på GramArts hjemmesider.

