Disse får Artiststipendet

Seks norske artister får til sammen halvannen million kroner. Her forteller de også hva de skal gjøre med stipendet.

Mandag ble det klart hvem som får Artiststipendet. Et stipend som skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode.

Bak Artiststipendet, som ble delt ut for første gang i fjor, står Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

– Vi i styret i Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister er imponert over bredden, engasjementet og skapergleden blant norske artister. I år har vi vurdert hele 120 søknader, og det har naturligvis vært en krevende oppgave å velge ut de som fortjener stipend blant såpass mange gode søkere, sier stiftelsens styreleder Christian Wadahl Uhlen i en pressemelding.

Her opplyser han også at i likhet med fjorårets utdeling, ble det rom til å dele ut flere stipend enn først planlagt.

– Etter en oppdatert gjennomgang av fondets økonomi var det svært gledelig å kunne konstatere at vi hadde mulighet til å dele ut hele seks stipender, to flere enn vi først hadde tenkt. Vi gratulerer hjertelig de seks norske artistene som velfortjent blir mottakere av årets Artiststipend»,

De seks som mottar Artiststipendet for 2018, og får 250 000,- kroner hver er:

Hans-Peter Lindstrøm

Hanne Kolstø

Amund Maarud

Elle Márjá Eira

Kjetil Haraldstad (Frost)

Thea Hjelmeland

– Vi har mottatt mange gode søknader til stipendberettigede prosjekter. Det som gjør at akkurat disse seks artistene skilte seg ut i bunken er deres klare og tydelige retning. De har alle seks hatt personlige, sterke søknader hvor de har klart å formidle viktigheten av sine unike prosjektet, fortsetter Uhlen i meldingen.

Han understreker at de forventer seg mye av årets stipendmottakere. I tillegg har styret også tatt hensyn til spredning både når det gjelder sjanger, kjønn og regional plassering.

– Dette har vært krevende, men vi mener vi har fått til dette på en tilfredsstillende måte, Styret ønsker å takke alle som har lagt ned arbeid i sine søknader og sendt de til oss. Vi håper de som ikke får tildeling i denne omgang vil søke igjen neste å», avslutter Uhlen meldingen.

Men hva betyr det å få et slikt stipend, og Hva skal du bruke det til?

Det har Ballade spurt og fått svar fra prisvinnerne om:

Hans-Peter Lindstrøm: Født 1973, fra Stavanger. Er en av Norges mest anerkjente elektronika-artister. Han har siden debuten i 2000 gitt ut åtte album og et 20-talls ep-er.

– Stipendet gir meg muligheten til å gjøre flere dypdykk i studio, som igjen forhåpentligvis fører til mer nyskrevet musikk som skal både fremføres og utgis på plate !!

– Jeg jobber med flere prosjekter parallelt hvorav det ene er å gjøre ferdig et album basert på materiale fra Henie Onstad konserten(e) tidligere i år, mens det andre er et prosjekt lenger frem i tid som involverer orgelet i Fartein Valen salen i Stavanger Konserthus og som etter planen skal bli både fremført og innspilt musikk 😀

Hanne Kolstø: Født 1981, fra Sykkylven. Er artist og låtskriver. Har siden hun ga ut debutalbumet i 2011 gitt ut åtte album.

– Stipendet skal brukast på nytt album som har fått tittelen «Jue» eit ord som eg brukte mykje når eg vaks opp i Sykkylven på Sunnmøre. Ordet «Jue» er brukt i barneleik for eit område som er fritt/ friplass der ein ikkje kan bli «tatt» av motstandaren, som f.eks i politi og røvar og sisten. Det er eit ord som minner meg på at musikken min skal vere eit friområde der alt skal vere lov. Det er viktig.

Stipendet skal óg nyttast til booking av turné og det gjer at eg får muligheit til å fokusere på prosjektet mitt i ro og mak. Heilt utruleg godt å tenke på at eg ikkje skal sitje med høge skuldrar og bekymre meg for økonomi det neste året. Det er eg veldig takknemleg for!

Amund Maarud: Født 1981, fra Nes i Akershus. Maarud er gitarist og låtskriver. Debuterte i 1998, og har siden vært en av Norges mest kjente blues-gitarister.

– Det betyr at man får ro til skapende virksomhet og man føler også at uttrykket man jobber med år etter år blir tatt på alvor av et bredt utvalg av fagpersoner. En sånn mulighet gjør at man kan fordype seg og holde på og forske lenge for å komme opp med musikk som skal være med på å bære karrieren videre på innholdssiden.

– Jeg har flere prosjekter gående, bl.a. nytt album med Lucky Lips. Men det største prosjektet i omfang er et prosjekt der jeg skal dra til fire verdenshjørner og spille inn musikk med musikere der. Dette skal bli fire plater der jeg prøver å løfte fram en slags «verdensblues» . Å se og høre hvordan mitt uttrykk, som er rotet i blues, blander med folkemusikk fra vidt forskjellige deler av verden er noe som inspirerer meg stort. Det er ikke lenge siden jeg fikk vite om stipendet og huet har begynt å kverne noe voldsomt nå som jeg ser at dette lar seg gjennomføre. Dette er en plan jeg har hatt på idèblokka siden 2011.

Elle Márjá Eira: Født 1983, fra Kautokeino. Er artist hvor det musikalske uttrykket er i skjæringspunktet mellom joik, elektronika og urfolksmusikk. Hun lager også filmmusikk.

– Stipendet gir meg mange nye muligheter. Det betyr svært mye for meg at jeg kan arbeide med musikken min i fred og ro.

– Jeg skal bruke stipendet til å grave dypere i mitt musikkunivers. Jeg skal løfte den til et nytt nivå både kunstneriskt og profesjonelt. Jeg gleder meg så utrolig masse!

Kjetil Haraldstad: Født 1973, fra Øyer. Best kjent under artistnavnet Frost, er trommeslager i de norske black metal-bandene Satyricon og 1349. Debuterte i 1993, og har siden vært med på en rekke utgivelser.

– Dette betyr at jeg kan dedikere tid og ressurser til å drive egenutvikling som trommeslager, noe jeg har kjent behov for en god tid. Jeg er i stor grad selvlært nisjemusiker, og må nedlegge et stort arbeide dersom jeg skal kunne ekspandere mitt virke, få mer allsidighet og en mer faglig forankring. Stipendet gir rom til å gi seg i kast med dette arbeidet, og er en dessuten en fantastisk anerkjennelse og motivasjonsfaktor.

– Stipendet vies leksjoner og mitt eget arbeid for å åpne opp en større musikalsk verden; intet mindre.

Thea Hjelmeland: Født 1987, fra Førde. Hjelmeland er artist, multi-instrumentalist, vokalist, komponist og tekstforfatter. Hun debuterte i 2012.

– Dette stipendet gir meg betre tryggleik i ei satsingsperiode med nytt album og nye prosjekt. Stipendet skal brukast til fleire komande kunstnarlege prosjekt!

– Eg er utruleg takksam.