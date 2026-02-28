Forfatter: Aslaug Olette Klausen
Om Tape Trash opplever en gud er det i musikken
Lenge levde Anders Magnor Killerud og Kristofer Staxrud i skyggen av en dømmende gud. Etter flere år i kjente band...
Ruben: – Jeg har blitt så komfortabel med angsten at mye mer går helt fint
Den Spellemann-nominerte popartisten skriver låter mot mentale lidelser, og for mer åpenhet.
Derfor er det verdt å se Bendik Giske i mer enn to akter
Ballades anmelder lot seg begeistre av elektronika-saksofonistens konserter under Bylarm.
Hva betyr digitaliseringen for norsk musikkeksport?
Det vil Anja Nylund Hagen finne svar på i ny studie. Nå ber hun flere bransjeaktører svare på spørreundersøkelse.
Slipp musikken fri – En samtale med Paal Nilssen-Love
Balladepodden spesial med Norges mest kjente og aktive impromusiker.
NRK P3 legger ned Ruben
Musikksjef Daniel Ramberg bekrefter nedleggelse av musikkprogrammet.
Slik programmeres All Ears
Improfestivalen som holdes denne helgen i Oslo vil utforde publikum med bredde.
Dette skal AKKS bruke pengegave fra Christine Dancke på
Musikkorganisasjonen fikk 5000 kroner da Dancke ble kåret til Årets stemme av KK.
Når kulturkritikken forsvinner fra breddemediene mister man mer enn noen musikkanmeldelser
Aslaug Olette Klausen kommenterer kuttene i DN Lørdag.
Bauer vil nå unge med urbanmusikk på radio
Fredag ble kanalen B.I.G – BIG HIP HOP & RNB lansert.
God jul!
Ballade tar juleferie og er tilbake i januar. Til julelektyre kan du få et gjensyn med de mest engasjerende sakene...
Tonesetting av André Bjerke-dikt har gitt Marcus Paus varige mén
Det begynte med en forelskelse. 20 år etter er 11 sanger utgitt med Julie Kleive og Joachim Kwetzinsky.
Fin julestemning med Barokkanerne og No. 4 – men er det popmusikk?
Balladepodden gjestet konserten Barokkansk jul i Bærum Kulturhus.
Spillelister NRK MP3 Uke 49-50
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
Jörg Widmann og Missy Mazzoli til Festspillene i Bergen
Blir festspillkomponister i henholdsvis 2020 og 2021.
Når kunstig intelligens co-komponerer musikken
Algoritmer lager nye remikser til fri bruk, og teknologibedrift bestiller nordlys-symfoni for å promotere mobiltelefonens AI. Kan maskiner erstatte det...
Flere festivaler reagerer på kutt i flerårig støtte
Kutt i festivalstøtte forklares med utjevning, utbytte, utviklingen i festivalmarkedet og mangel på friske penger.
Kulturrådet har fordelt over 230 millioner til musikkfestivaler for 2019 og 2020
Tilskuddene går til 158 festivaler over hele landet.
Malika Makouf Rasmussen vil speile det globale Oslo
Konsertarrangøren, kuratoren og kunstnernettverket Global Oslo Music er 10 år.
Audun Reithaug har saumfart Norden etter feministisk eller skeiv visesang
I helgen arrangeres svensk feministisk visefestival på Salt i Oslo.
Nå kan klassiske musikere søke om spillejobb på arena:klassisk
30 utvalgte får spille på festivalen som vil gå av stabelen i mai 2019.
TONO tilkjent 7,3 millioner i saksomkostninger etter Høyesterett-dommen mot Riks TV
Vil følge opp dommen med et større, potensielt tresifret millionkrav til Riks TV.
Norske konsertarrangører lanserer Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører
Merket skal gjøre det enklere å finne god informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer.
Disse får Artiststipendet
Seks norske artister får til sammen halvannen million kroner. Her forteller de også hva de skal gjøre med stipendet.
Coastal Town Records satser på det norske vinylmarkedet
Det nystartede platetrykkeriet i Egersund vil gi flere muligheter til å gi ut plate – også i små opplag.
Lilja tar verdens musikk hjem
10 byer har fått egne låter etter gitarist og vokalist Oddrun Lilja Jonsdottirs mange musikalske reiser.
Dette mener musikkfeltet om kulturmeldinga
Les reaksjonene etter kulturministerens presentasjon.
Kulturmeldinga: Fylkeskommunene får større ansvar for kulturfinansiering
Dette vil si at regjeringen ønsker å overføre dagens tilskuddsmidler til fylkene for tiltak og arrangement som ikke har en...
Derfor elsker Steinar Raknes å øve
Jazzbassisten og låtskriveren slipper ny americana-vokalskive.
Fransk pris til Det Norske Solistkor
Bach – The Motets kåres til «Årets album» av det musikkmagasinet Diapason. Her forteller de mer om arbeidet med albumet.