Jörg Widmann og Missy Mazzoli til Festspillene i Bergen

Onsdag ble det offentliggjort at Jörg Widmann og Missy Mazzoli blir festspillkomponister under Festspillene i Bergen i 2020 og 2021.

Missy Mazzoli

Missy Mazzoli er en amerikansk samtidskomponist, født i 1980. Mazzoil blander indie-rock uttrykk med formell skolering fra blant annet Louis Andriessen, David Lang, Aaron Jay Kernis og Richard Ayres. I juli i år ble hun utnevnt til Mead Composer-in-Residence ved Chicago Symphony for sesongene 2018-2020.

Hennes musikk har blitt fremført av: BBC Symphony, Kronos Quartet, JACK Quartet, eighth blackbird, LA Opera, Roomful of Teeth, Crash Ensemble, Britten Sinfonia, Detroit Symphony, Los Angeles Philharmonic, Minnesota Orchestra, Alabama Symphony, Albany Symphony, American Composers Orchestra, Sydney Symphony, Opera Philadelphia, Emanuel Ax, Michael Mizrahi Kathleen Supové, cellist Maya Beiser, og violinist Jennifer Koh. Hun har også blitt satt opp ved en rekke større festivaler.

Jörg Widmann

Jörg Widmann er en tysk komponist og klarinettist, født i 1973. Han studerte klarinett ved Hochschule für Musik i Munchen med Gerd Starke og senere Charles Neidich ved Juilliard School i New York. Han begynte komposisjonsutdanningen i en alder av 11 år. Fra 2001 til 2015 var Widmann professor i klarinett ved Freiburg Staatliche Hochschule für Musik hvor han også ble professor i komposisjon i 2009. Fra 2017 har han hatt samme posisjoner ved Barenboim-Said-Academy i Berlin.

Han har mottatt en rekke priser for sine komposisjoner, blant annet the Belmont Prize for Contemporary Music fra Forberg-Schneider Foundation (1998), the Schneider-Schott Music Prize, the Paul Hindemith Prize (begge 2002), Arnold Schönberg Prize (2004). In 2006, Widmann fikk han Komponistprisen av SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg samt Claudio Abbado Composition Prize fra Orchestra Academy ved Berlin Philharmonic Orchestra. In 2009 fikk han Elise L. Stoeger Prize ac Lincoln Center Chamber Music Society, New York og i 2013 mottok han Musikkprisen av Heidelberger Frühling, mens utmerkelsen GEMA under German Music Authors Award kom i år.

Interessante komponister

Festspilldirektør Anders Beyer skriver i en epost til Ballade dette om komponistene:

– Jörg Widmann er interessant for meg, fordi han er en av de mest interessante nålevende komponister i Europa samtidig med at han regnes for at være blant de førende virtuoser på klarinett. I tillegg til dette er han også en fremragende dirigent. Å være skapende og utøvende på dette nivå er veldig sjelden – vi ser det stort sett ikke i samtidsmusikken.

– Missy Mazzoli har i ung alder fått et gjennombrudd som komponist. Hennes musikk er tilgjengelig og moderne på samme tid. Mazzoli er for meg interessant fordi hun taler til et stort publikum, men med en helt personlig stemme som vitner om at hun er på vei til å bli en av sin generasjons førende skikkelser i amerikansk musikk.