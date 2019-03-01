AnmeldelserBransjen

Larsiveli, Bylarm: Hitmaskin på høygir

Publisert
01.03.2019
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Rapperen fra Horten er en hiphopkraft å regne med, mener vår anmelder.

Larsiveli – Kulturkirken Jakob – Bylarm torsdag 28. februar

Rapper Larsiveli feirer livet i skuddsikker vest og flate beats.

Med hans nylige plateslipp via den norske greina av Def Jam og høye strømmetall, er nysgjerrigheten min tent før jeg entrer Larivelis første showcase på årets Bylarm.

I rapen nøler ikke Larsiveli ett sekund denne kvelden. På scenen såvel som i tekstene tar hortensrapperen sitt eget rom.

«Peng og punan» og beskrivelser av rusmidler i årer og i tårer går igjen. Ganske konkret, ganske alvorlig innimellom, samtidig som partyrytmene pumper.

Jeg må innrømme at jeg synes det er litt forslitt når nok en rapper dropper et berømt cognac-merke (i denne rappens innøvde show off av dyre merkevarer, jeg skjønner hvor det kommer fra altså, men hvem var det egentlig som vedtok at «Hennessy» rimer godt på noen ting?).

Men det er underordna.

For utover i settet rykker det mer og mer i føttene ettersom Larsiveli skyter skarpt med tyngre hitmateriale. Han betales i umiddelbar machodans fra publikum, og denne blandinga av livet-med-rusen-erfaring/beistbeats treffer nok ei åre i flere ute på livet. «Tårer» og «Mamma Mia» kan høre hjemme på mang en helge-spilleliste, og han gir dem livetrøkk med høy innsats.

Mulig har det noe med avspillinga på stedet å gjøre for produksjonen, men jeg tror også det er en tiltenkt «rask», litt flat sound på instrumentalsporene som DJen spiller av foran alteret. De understreker i alle fall en intens lev fort-følelse som fenger veldig.

Om påkledninga med skuddsikker vest har noe å si for musikkopplevelsen her? Kanskje. Den er der i alle fall ikke tilfeldig, vesten.

Denne anmelderen bruker gjerne mer tid på Larsivelis låter: Han er utvilsomt en kraft å regne med, med sin teft for hva som er en drivende låt. For et bredere lydspor til bruk ved flere sider av livet kreves det kanskje noe mer varme og ro, som i å ta av den vesten. Det siste er ment billedlig.

Gjennom årets dekning på Bylarm vil Ballades anmelder se noen av dem som har grunn til å forvente at en Bylarm-showcase kan utgjøre et springbrett til noe viktig i en artistkarriere. Relevans, nyskapning, tidsånd de fanger, og bredde er noe vi vektlegger. Dessuten vil anmeldelsene speile showcasens korte format.

