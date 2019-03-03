Moyka, Bylarm: Med alt på plass

Jeg håper stjerneskuddet Moyka holder på det mørkeste av det jeg hører av henne her. For hun kommer til å bli sammenligna med de andre i norsk elektronisk pop.

Moyka – Blå – Bylarm fredag 28. februar

På forhånd er hun merket av bookmakerne i ny, norsk musikk å bli «den nye Aurora». Eller «den nye Sundfør». Jeg er sikker på at noen assosierer dette med Highasakite, dessuten. Kan vi ikke bare bli enige om at det er en kjempearv fra Röyksopps produksjoner i all ny, toneangivende elektronisk pop – med vokal fra småsteder i Norge?

Jeg kaller det «toneangivende», og med det mener jeg at jeg bevitner en artist i startgropa som både gir inntrykk av å ha full kontroll og slipper seg løs i spilleglede på scenen. I det Monika Engeseth (21) griper mikrofonen, er det klart at hun har potensial for en kjempeapell. En vinnende energi, plassert i egne bevegelser og blant publikum midt i housepopens rytmer og særdeles fengende melodier er de to største komponentene i denne appellen. Hun blir mest interessant, synes jeg, når de mørkere technodykkene får sette ramme. Sånn sett velger hun en noe djupere kjeller enn for eksempel Aurora gjør på sitt lydbilde.

Vokalen bæres godt, både organisk av det jeg hører fra opptredenen live, med to korister og sin egen stemme, som hun strekker godt. Samt i miksen av det hun har med av produksjon i bakhånd på scenen. I det hele tatt synes jeg Moyka tar noen gode grep, og med imponerende teft for fengende pop.

Da er det også praktisk å skille seg merkbart ut. Jeg regner uansett med at dette blir å høre på flere festivaler rundt om i løpet av den kommende og neste sommer.

PS: Moyka slipper sin første singel 8. mars. Sniklytt til «Colder» på Soundcloud her:

Gjennom årets dekning på Bylarm vil Ballades anmelder se noen av dem som har grunn til å forvente at en Bylarm-showcase kan utgjøre et springbrett til noe viktig i en artistkarriere. Relevans, nyskapning, tidsånd de fanger, og bredde er noe vi vektlegger. Dessuten vil vi at anmeldelsene speiler showcasens der-og-da-format.