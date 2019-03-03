Ballade radio: Fay Wildhagen og Anne Grete Preus i gjensidig beundring

03.03.2019
- Red.

Anne Grete Preus døde natt til 25. august 2019 etter en tids sykdom. En av Norges største sangdiktere ble 62 år.

Denne samtalen mellom Anne Grete Preus og Fay Wildhagen ble tatt opp under Bylarm i mars 2019. Samtalen ble ledet av Knut Schreiner, og er en av de siste offentlige samtalene Preus gjorde.

Vi i Ballade minnes Anne Grete Preus med stor respekt, og sender våre varmeste tanker til de etterlatte.

Hør samtalen mellom de to sangdikterne – om å følge hjertet, om å forelske seg i instrumentet og om å være tro mot det du må gjøre.

– Se for deg artistkarrieren din, sa Anne Grete Preus til Fay Wildhagen.
– Og så ganger du det med åtte.

Det var stappfullt lokale da Låtskriverpraten mellom Anne Grete Preus og Fay Wildhagen fant sted under Bylarm.

Anne Grete Preus og Fay Wildhagen (Foto: Marthe Vee/NOPA)

Samtalen ble ledet av Knut Schreiner, som var Ballades gjestejournalist i samtalen. Schreiner er selv kjent som tidligere gitarist i blant annet Turboneger, Euroboys og Kåre & the Cavemen, og jobber i dag som sosiolog og prosjektleder i Rodeo Architects i Oslo.

Låtskriverpraten ble arrangert av NOPA, interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster til musikk, Bylarm og Ballade.

Her kan du også lese NRKs sak om Preus’ bortgang.

Denne saken er oppdatert 25. august 2019.

Ballade radio: En podkast for kritikk og samtale om aktuelle temaer fra norsk musikkliv.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, Norsk komponistforening, Creo og Norsk musikkforleggerforening medlemmer i Foreningen Ballade.

