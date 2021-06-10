Bylarm provoserer «lillebror»: – At de med viten og vilje prøver å skyve oss bort fra denne helgen reagerer vi sterkt på

Bylarm flytter til samme helg som den regionale bransjefestivalen Vill Vill Vest: – Ukollegialt.

Under pandemien utsatte showcasefestivalen Bylarm årets festival til månedskiftet september/oktober. Nå har de annonsert at de følger opp med sin tjuefemte versjon av festivalen 15–17. september 2022. Med andre ord: Bylarm flytter fra februar/mars til høsten for godt.

Pressemeldinga fra Bylarm hadde hurra-tone for neste års jubileum, men kollegaer i showcasesjangeren ble provosert. Arrangørene i Vill Vill Vest i Bergen mener de har stjålet datoene deres, etter å ha vært arrangert på nyåret i mange år.

– Vill Vill Vest har siden oppstarten i 2016 funnet sted i september, et strategisk valg og godt unna de andre bransjefestivalene i Norge. Vill Vill Vest skal være en showcasefestival som presenterer nye norske artister i en av de viktigste byene for norsk musikkeksport – Bergen.

Det skriver daglig leder Simen Korneliussen i VVV til Ballade.no, etter at «storebror» Bylarm annonserte permanent flytting til den samme høsthelga som VVV allerede har annonsert for neste år.

Begge festivalene er i det vi kan kalle sjangeren for «bransjefestival», der man avholder et fagprogram for musikkbransjen, samt vier scenene til hovedsaklig nye band- og artistnavn. Bylarm har en egen kvote for demoband på programmet sitt, for eksempel, og har lang tradisjon for å være stedet å «oppdage» de neste nye hete innen pop/rock/klubb/rap/metal.

– Bygger egen posisjon framfor hele landet

Bylarm turnerte inntil 2008 fra år til år mellom forskjellige norske byer. Siden den slo seg til fast i Oslo, har den invitert også internasjonale artister til å vise seg fram. Mens «storebror Showcase» vokste, har det grodd fram regionale showcasetreff som har tatt over noe av den tidligere funksjonen Bylarm hadde: Det å bygge musikk- og eventmiljøene i de sentrale byene rundt om i regionene. I Bergen finner du Vill Vill Vest, Trondheim har sin Trondheim Calling, Kristiansand sin Sørveiv.

At Bylarm nå velger å legge sin festival til samme helg som VVV, kaller sistnevnte for respektløst:

– Det framstår som om de er mer opptatt av å styrke sin egen posisjon enn å bygge opp et variert og sterkt musikkliv i hele Norge.

Bylarm: – Vi svarer på det bransjen etterspør

– Det var koronaen som tvang oss til å flytte 2021-utgaven, men bransjen har vært klar i sin tale en stund: Bylarm i september er til det beste for artistene, og mer i takt med bransjens årshjul slik det ser ut i vår tid. Nye artister skal fortsatt spille for hele bredden av nordisk musikkbransje. Erik Egernes er presseansvarlig i Bylarm og har siden nyheten kom i går måttet tåle kritikk fra bransjekollegaer – sjøl om en del i debatten som løper på nett nå også uttrykker forståelse for at det er vanskelig å pusle noe på plass som ikke kræsjer med noe viktig.

«Med vår nye plassering i september, blir by:Larm mer relevant enn noensinne,» skreiv Bylarm i sin lansering av 2022 og kommende år. Erik Egenes sier de velger disse datoene for å ta den bransjen de er til for på ordet – en bransje som i stor grad styres av konsertsesongene:

– Avgjørelsen om å flytte Bylarm til høsten ble fattet for å tilpasse seg bransjens årshjul per i dag, som igjen vil styrke den internasjonale slagkraften til norske og nordiske aktører, noe som hele veien har vært et viktig mål for Bylarm. Det er trangt om plassen internasjonalt, og det ligger en nøye avveining bak valget av helg. Valget er overhodet ikke fundamentert i noe ønske om konflikt med Vill Vill Vest. Tvert imot hadde vi håpet på et samarbeid, og ikke minst forståelse for hvorfor vi fattet denne avgjørelsen. Det var derfor vi ringte dem i forkant av slipp og informerte om hvilke datoer vi hadde landet på for 2022, og ikke minst orientere om bakgrunnen for hvorfor vi valgte disse datoene, for å understreke at vi ikke har noe ønske om fiendskap.

At Bylarm skulle ønske å snakke sammen på forhånd står ikke til troende, mener Korneliussen:

– At de med viten og vilje prøver å skyve oss bort fra denne helgen reagerer vi sterkt på. Vi jobber alltid med vårt mandat i mente, altså å styrke den nasjonale og regionale musikkbransjen, løfte frem nye norske artister og legge til rette for eksport. Dette er også jobben til Bylarm, og vi er derfor veldig skuffet over den manglende evnen til å gå inn i reell og konstruktiv dialog med Vill Vill Vest. Vi ble heller ikke informert om dette før kl 15 dagen før Bylarm sitt datoslipp. Ukollegialt er passende uttrykk å bruke.

Under pandemien, og særlig i da gjenåpning begynte å bli et tema, har norsk musikkbransje begynt å diskutere den ketchup-effekten man uunngåelig vil se når mange skal starte opp igjen samtidig. Kanskje er disse to showcasefestivalenes uenighet det første synlig eksempelet på det som uunngåelig må komme når mange leiter etter den nye normalen i kalenderne sine?

Bylarm og Egenes framholder at plasseringa deres gir norsk musikkbransje bedre eksportmuligheter. Det er i praksis få helger å velge blant på høsten mener Bylarmarrangørene, når de ser på lignende showcasefestivaler og annet de ikke vil kræsje med internasjonalt.