– Bylarm er feige når de ikke arrangerer på planlagt dato

Fra bjellesau til etterdilter? Bylarms grunnlegger tar kraftig oppgjør med at den 24. versjonen av bransjefestivalen har bestemt seg for å utsette. Bransjefestivalen forsvarte valget i krass debatt med Erlend Mogård Larsen.

Bylarm annonserte nettopp at de ikke kommer til å avholde sin sedvanlige februar-festival som samler 4000 publikummere, 3000 bransjedelegater, samt rundt 500 internasjonale gjester. Grunnen kan alle gjette; usikkerhet rundt korona, begrensninger på forsamlinger – og krav om at mange av de internasjonale eventuelt må delta virtuelt.

Bylarm ble i sin tid starta av arrangørgründer Erlend Mogård Larsen, som nå er kultursjef på en osloscene. Allerede samme dag som Bylarm utsatte, gikk han ut og kritiserte avgjørelsen i en intern facebookgruppe for musikkbransjen. Også denne uka gjentok han kritikken, i en livesendt paneldebatt om arrangørenes kår i krisetida:

– Feige. Det er skuffende og feigt av Bylarm.

– Bylarm sitt hovedansvar er å løfte opp nytt norsk talent – og så har de fått fokus på det nordiske i tillegg – det ansvaret bør de fortsette å ta. Sjøl om de internasjonale ikke kan komme, finnes det strømming og teknologi og kreativitet der som man kunne brukt til å tenke annerledes. Også for å få inn ny energi, og ikke stivne i sin form. Dét oppfatter jeg at de har gjort. Bylarm er også til for arrangører, med et ansvar for å skape aktivitet på scenene som finnes – er det NOEN som trenger et ekstra skyv og energi nå er livescenene i Oslo, og er det noen som kunne gitt dem det, så er det Bylarm.

– Jeg er glad for engasjementet, og har respekt for Erlends arbeid i 20 år i Bylarm. Men festivalen har tatt en annen form etter ham, og den formen perfeksjonerte vi i 2020. Da bør vi ikke ta en helomvending og lage en helt annen festival i mars 2021, svarer Erik Egenes, pressesjef i Bylarm.

– Summen av innspill fra møter og undersøkelser med bransje, artister og publikum sa at vi måtte møtes. De vil møtes, de vil se ny musikk i en fri ramme, på tvers av hele byen – og da vi så hvilken vei det gikk samtidig som vi slapp nyheten om at vi utsetter…stjernene sto i posisjon for at flytting var rette avgjørelsen.

– Vi har ansvar for å tilby en ordentlig plattform, fortsetter Egenes. – Det ser ikke mulig ut for mars, ikke minst når det handler om økonomi. Vi skal i løpet av tre dager tjene inn 365 dagers arbeid for et ganske stort apparat. Jeg mener det er fremoverlent å utsette, sier han.

– Det er jo ikke sikkert det går an å ha et sånt arrangement i september. Og tenk på alle andre like festivaler i Europa som skal avholdes når det åpnes. Vinduet for oppmerksomhet blir så utrolig lite da, innvender Erlend Mogård Larsen, og mener derfor det hadde vært bedre å justere om. Bylarm annonserer flyttingen av festivalen med en mine av at man tar ansvar, sier han, og mener at Bylarm heller bør ta sikte på å gjennomføre i mars og heller avlyse hvis man ser at det ikke går.

– Nå har vi en kulturminister som er mer framoverlent enn Bylarm. Der kommer Bylarm diltende etter, sier Mogård Larsen.

– Når først ting åpner igjen så skal alle på turné. Jeg tenker også at det er litt bakvendtland å ikke gjøre noe ut av situasjonen. Jeg er sikker på at dere må tenke annerledes uansett, det virker som dere er opptatt av fulle hus til å finansiere festivalen, men ganske mange av konsertene er småkonserter som ikke er like dyre, mente Christer Falck.

Siden Bylarm starta som en omreisende festival, som før løfta andre byer enn Oslo, har det også kommet forslag om regionale varianter av et mer norskfokusert Bylarm – og under paneldebatten kom det også opp som mulighet for et annerledes Bylarm.

– Det er den fysiske møteplassen alle etterspør, inkludert demobandene, kontrer Egenes. Han sier de vil ta med seg gode eksempler på nyskapinger blant arrangører som har snudd seg rundt de siste sju månedene – og at de vil komme opp med noe som skjer i den opprinnelige festivalhelga i mars som kommer til å synes.

