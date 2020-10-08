Konsertsommeren på SALT: – Disse erfaringene vil vi dele

KRONIKK: Kulturarrangøren SALT i Oslo gjennomførte nærmere 300 arrangementer fra juni til september, med alle smittevernsrestriksjoner ivaretatt. Her deler de erfaringene de har gjort seg fra det de kaller sommerens «Dogme-prosjekt».

Av Siril Bull Henstein (daglig leder, SALT) og Erlend Mogård-Larsen (kultursjef, SALT)



Thomas Hylland Eriksen uttalte at Covid-19 er et mulighetsrom som kan endre måten vi lever på og at vi kan leve livene våre på mer bærekraftige måter. Vi er enige i at tiden nå kan være et “mulighetsrom”, men for en bransje som baserer sin økonomi på langtidsplanlegging og billettsalg så er det vanskelig å se inn i mulighetsrommet.

På SALT gjorde vi i forkant av sommeren tilpasninger i lokaler og på arenaen. I tett samarbeid med bransjen lagde vi økonomiske modeller slik at vi kunne gjennomføre arrangementer i sommer. Det har vært utfordrende men også lærerikt. Disse erfaringene vil vi dele.

Da landet stengte ned 12. mars ble det i de påfølgende ukene klart hvilke restriksjoner som ble pålagt arrangører:

– En øvre begrensning på 200 personer på en arena

– Regelen om en meters avstand

– Sittende publikum

– Maks 5 personer sittende per bord og bordservering

– Forbud mot mingling

Ingen kultur- eller konsertarenaer i landet er rigget for å kunne imøtekomme slike pålegg og mer eller mindre alle som ikke hadde uteareal måtte stenge dørene og avlyse det meste i 2020. Eksempel: en-meters regelen innebærer en reduksjon av publikum på en konsertarena med opptil 90% (Langhuset, som er SALTs innendørs lokale, fikk redusert sin kapasitet fra 400 til 110 publikum).

SALT har uteområde, og er blant de heldige. Da restriksjonene ble fremlagt valgte vi å tenke konstruktivt, og startet prosessen med å se om det var mulig å få gjennomført utearrangementer fra 15. juni, dagen da det ble mulig å gjennomføre arrangementer med 200 personer. Vår tilnærming til denne utfordringen ble et «Lars Von Triers dogme-prosjekt».

Etter dialog med offentlige myndigheter, artister og bransjen la vi en plan. Det har på ingen måte vært en enkel øvelse, men vi har lært noe på veien og sitter også igjen med noen gode opplevelser etter avvikling av nærmere 300 arrangementer etter noen hektiske sommermåneder.

Her er noen erfaringer fra sommerens «dogme-prosjekt»:

Dogme 1 – Det er ikke lov å stå

Arrangører ble pålagt å organisere kulturarrangementer med sittende publikum og i grupper på maks fem personer. Kun toalettbesøk var gyldig grunn for å forlate bordet. Et pålegg som innebar eget vertskap til å ta imot og informere publikum og anvise bordplass. Vi opplevde at publikum satte pris på å bli møtt av en hyggelig vert i døra, få en kjapp briefing om regler og bli anvist plass. Forbud mot stående publikum hadde sin fordel, alle fikk sett artisten på scenen og ikke bare «hørt» konserten. Vi erfarte også at publikum var lydhørt og stille når de måtte sitte.

Dogme 2 – Det er ikke lov å «mingle»

Unni Wilhelmsen tok sommeren 2019 et kraftig oppgjør med det norske festivalpublikummet og forstyrrende prating under konserter. «Mingling» handler om å se og bli sett, nikke og hilse på kjente mens en beveger seg sakte rundt på området, småprater og «henger rundt». Forbudet mot mingling var godt nytt for de som elsker musikk. Den forstyrrende pratingen under konsertene forsvant.

Dogme 3 – Det er ikke lov å kjøpe mat og drikke over bardisk

Det ble forbud mot å selge mat og drikke fra disk. Vi byttet ut lange festivalkøer og en konstant strøm av folk på vei til og fra baren med diskrete servitører. Mobilappen fikset mat og drikke direkte til bordet. Bratt læringskurve og litt trøblete start, men resultatet var ingen venting i kø mens favorittlåten ble spilt fra scena. Kjappere servering, økt salg, bedre service og færre rødvinsflekker på skjorta.

Dogme 4 – Det er ikke lov å spille høyere enn 90 db

Myndighetene påla arrangører restriksjoner på lydnivå, som innebar at publikum skulle kunne kommunisere på en meters avstand. Dette var en utfordring. For å gi et eksempel, så gir en typisk romling på en undergrunnsbane fort 100 db. I samarbeid med akustikere og lydteknikere satte vi opp delay-høyttalere på hele arenaen. Ingen hørselsvern ble delt ut i døra. Ingen måtte rope ut en beskjed i øret på sidemannen. Vi hadde jevnt over veldig gode lytteopplevelser med trøkk, selv på 90 db. Når det er sagt så fungerte 90 db godt på de sjangrene vi presenterte i sommer, men det ville ikke fungert like godt på en Dimmu Borgir-konsert.

Dogme 5 – Ingen arrangementer over 200 personer

Myndighetene satte en øvre grense på 200 personer på arrangementer. Dette antallet egner seg best for akustiske og rolige konserter enn for energiske konsertopplevelser. For større produksjoner er ikke dette økonomisk bærekraftig. Men, en del artister var villige til å gjøre flere konserter på samme dag, noe som innebærer litt mer jobb for artisten, men svært liten merkostnad. Publikum fikk flere valg: kl. 15.00-, 18.00- eller 21.00-konserten. Vi erfarte at flere konserter på én dag kan innebære at en treffer en større målgruppe. I fremtiden kan også dette være et konkurransefortrinn for de mindre konsertscenene, med muligheten til å gjøre en ekstrakonsert dersom hovedkonserten selges ut. Bransjen og artistene var skeptiske i utgangspunktet, men positive i etterkant.

Vi gjennomførte nærmere 300 arrangementer i tidsrommet 15. juni til 1. september. Mange artister fikk testet ut et nedstrippet format, og sommeren har gitt publikum en rekke med ganske unike konserter vi ellers ikke hadde fått.