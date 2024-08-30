Posthum platehyllest fra Ackles til Bye

I samarbeid med Stephen Ackles’ venner gir Grappa Musikkforlag ut plata «Høvdingen», et år etter artistens bortgang. – Stephen følte sterkt for å vise en annen side av seg selv som artist, og å spille andre sjangre enn rock’n’roll og country, forteller vennene.

Da det blei kjent at den folkekjære artisten Stephen Ackles (57) var funnet omkommet i sitt hjem etter et hjerteinfarkt i september 2023, var både det nasjonale og internasjonale musikkmiljøet i sorg.

Nå, ett år etter Ackles’ bortgang, gir Grappa Musikkforlag – i samarbeid med Ackles’ gode venner Folke Myrvang, Tommy Jeppsson og Jeroen Kerstjens – ut konsertforestillinga Høvdingen. 1. september kommer utgivelsen, og den kommer i to versjoner – en med forestillinga i sin helhet, og en med kun musikken.

Ackles var kjent som en entertainer som jobbet i både toppen og på grasrota, og feira 40 år som artist i 2020. Blant de mest kjente navnene han samarbeidet med, finner vi Sir Elton John, Tom Jones, Johnny Cash, Little Richard og Jerry Lee Lewis – for å nevne noen.

Foruten å spille egne låter, plassert et sted i triviumet gospel-køntri-blues, var han hjemme i Norge kjent som en av våre fremste tolkere av den amerikanske rockekatalogen fra 50- og 60-tallet. Han deltok i flere av de norske finalene av Melodi Grand Prix, i 1992, 1996 og 1999.

Selv om den amerikanske kanonen er det vi assosierer med Ackles, er det ikke vilkårlig at han nå står bak en hyllest til et av de erkenorske viseikonene, Erik Bye. For da halvt norske og halvt amerikanske Stephen vokste opp i Brevik, Telemark, sleit han fælt med stamming – og Erik Bye blei redningen. Sang er nemlig en måte å «bypasse» stamming.

Grappa Musikkforlag skriver til Ballade at «Sangen ble uttrykksmåten hans. Stephen stod på benker og søppelkasser, sang av full hals om skipsklokker og Anna Lovinda, som den uvanlige fireåringen han var.»

Etter hvert blei Ackles og Bye venner, og gjorde flere konserter sammen. Høvdingen blei opprinnelig utviklet som en konsertserie, tatt opp på Glenghuset i Sarpsborg 7. mars 2020. Den skulle ut på en lang turné rett før pandemiens startskudd – som dessverre blei turneens banesår.

Ackles’ venner forteller at prosjektet var mer enn bare en musikalsk hyllest – det uttrykker også hvordan Ackles lot seg inspirere av Byes måte å tenke på.

– Dette var et av de prosjektene vi snakket veldig mye om. Han snakket om å gi ut denne platen i flere år før vi konsertserien ble satt opp. Stephen følte sterkt for å vise en annen side av seg selv som artist, og spille andre sjangere enn rock´n´roll og country.

Foruten Ackles, utgis plata til minne om Tom Rønningsveen, som spilte piano på Høvdingen. Rønningsveen gikk bort i september 2022.

