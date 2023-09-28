Stephen Ackles er død

Artisten, låtskriveren og en av våre fremste tolkere av klassisk amerikansk rock ble 57 år.

– Det er med stor sorg vi må meddele at musikeren Stephen Ackles har gått bort. Han ble funnet i sitt hjem på Langhus i dag. Familien ber om ro i sorgen, sier broren Erik Ackles til NTB, gjengitt hos NRK torsdag ettermiddag.

Norsk-amerikanske Ackles var aktiv på den norske musikkscenen fra de første tenårene, og satte hjembyen, lille Brevik i Telemark, tidlig på kartet. Han startet samarbeid med musiker og låtskriver Paal Flaata på 80-tallet, et samarbeid som varte helt til disse dager, spesielt gjennom ulike produksjoner og innslag av Elvis-hyllester.

Ackles var en framifrå tolker av den amerikanske rock-katalogen fra 50- og 60-tallet, i tillegg til å tolke og framføre egne komposisjoner innen country, gospel og blues. Han ga selv ut en lang rekke album, og deltok på svært mange utgivelser i både inn- og utland, og innen ulike sjangre og uttrykk. Ackles spilte også sammen med noen av de aller største navnene fra det engelskspråklige country-, rock- og popfeltet, blant dem Johnny Cash, Elton John, Jerry Lee Lewis, Kris Kristoffersen og Tom Jones.

Stephen Ackles var også skuespiller i teaterproduksjoner og på film, og ga stemme til animasjonskarakterene «Rive-Rolf» og bakesmurfen i Smurfene 2. Mange husker ham også som programleder i TV 2s familieunderholdningsprogrammer Stephen’s Drive-In og Med nebb og klør.

Musikeren, komponisten og entertaineren Ackles fikk i 1989 Wrightegårdens ærespris for «fremragende musikalsk innsats» sammen med bandet sitt, The Memphis News, og i 2002 ble han hedret med kulturorganisasjonen Dissimilis’ gullnål og æresmedlemsskap.

I 2012 ble hans fremføring av låten «Satan» av Paul Wiber på NRK-programmet «Trygdekontoret» av flere kritikere utropt til årets cover. Ackles’ «Satan» ble først gitt ut i begrenset opplag på Freebird Records under daværende platedirektør Julie Forchhammer: – Han covret «Satan» så bra at jeg nesten ble redd. Det var skummelt og fett på samme tid, uttalte hun til NRK P3 om Ackles’ tolkning.

Sangen ble inkludert på albumet For More Than Only Tonight i 2013. VGs musikkanmelder Morten Ståle Nilsen mente at Ackles’ fremføring kan ha vært den til da «mest fjetrende sangprestasjonen noensinne kringkastet av det ellers rockfiendtlige NRK.» Nilsen skrev videre at albumet var Ackles beste til da: «Telemarkingen har for anledningen helt parkert boogie woogie-pianoet sitt. Dette er vokalisten Stephen Ackles’ album.»