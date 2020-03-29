Motkultur i medvind

Festival, plateselskap og magasin. Alle gode ting er tre for Motvind Kulturlag. Men gode ting tar også tid å vokse seg store, mener grunnleggerne.

Ballade vil informere om at intervjuet ble gjort helt i slutten av februar, før koronasituasjonen og -krisen oppstod i Norge.

Da Motvind lanserte sitt første magasin under Bylarm for ett år siden, ble det mye fokus på deres kritikk av Kongsberg Jazzfestivals samarbeid med Kongsberg Gruppen. Ballade rapporterte blant annet fra «Blodpenge-debatten».

– Dette er noe vi har satt fokus på helt siden 2016, og vi syns fortsatt det er en viktig problematikk å sette søkelys på. Det er ikke så mange som driver med musikk som syns det er kult å tjene penger på å selge våpen til diktaturer, sier Andreas Røysum, når vi møtes ett år etter at debatten nådde kokepunktet.

– Vi har fått mye støtte i musikkmiljøet og fra publikum, og føler at vi blir heiet på, legger han til.

Sammen med Haakon Aamlid og Hans P. Kjorstad etablerte han Motvind Kulturlag i 2018. Da hadde de allerede arrangert Motvind-festivalen i et par år. Hensikten, ifølge lagets hjemmeside, er «å presentere et mangfold av kulturelle uttrykk på inkluderende og kompromissløst vis. Overbevist om at god kultur bygges nedenfra ønsker vi å utfordre ineffektive og udemokratiske maktstrukturer i kulturlivet ved å vise at gjør det selv-ånd, samhold og profesjonalitet kan sameksistere».

Medlemmene i kulturlaget får rabatterte konsertbilletter, plater til innkjøpspris og magasin i posten.

– Som medlem får du også et nettverk med masse kompetanse og kunnskap som kan hjelpe deg å realisere egne prosjekter, om du for eksempel vil arrangere en konsert, forteller Røysum.

På lagets label dekkes et bredt spekter av sjangre, fra folkemusikk til improvisasjon. Så langt har Helga Myhr, Hans Kjorstad, Miman, Andreas Røysum Ensemble og Signe Emmeluths Spacemusic Ensemble gitt ut plater på Motvind Records, og fem-seks nye utgivelser er ventet i løpet av 2020.

– Vil forandre folks lyttevaner

Når det kommer til samfunnsengasjement og kulturpolitikk er det ikke bare sammenblanding av kultur og våpeneksport eller oljeindustri som opptar Motvind. Høye billettpriser, klimakrise og utfordringer knyttet til å turnere med ikke-kommersiell musikk kommer opp under samtalen vår.

– Vi må endre innstillingen til at alt skal handle om uhemmet vekst. De største festivalene har dessverre som hovedfokus å selge så mange billetter som mulig. Og billettene er dyre. Det er ikke bra for musikken og kulturen i bredere forstand om den beste musikken blir forbeholdt de som kan betale 1500 kroner for et dagspass. Kanskje den viktigste politiske greia vår er at vi prøver å holde billettprisene så lave som mulig. Motvind vil heller prøve å bidra til å forandre folks lyttevaner. Vi vil skape en tillit, slik at folk vet at de kan dra på festivalen vår, og vite at kvaliteten alltid er høy, selv om de ikke kjenner musikken fra før.

Røysum har også tanker om hvordan det skal bli enklere og mer klimavennlig for Motvind-artistene å turnere.

– Det mest klimavennlige i forhold til arrangørvirksomhet er å legge til rette for at det blir flere steder å spille på her hjemme. Vi vil prøve å koordinere seks-syv forskjellige spillesteder i distriktene slik at vi kan sende band ut på turné. Realistisk sett kan vi få til første runde i 2021, forteller han.

– Lei av sjangerlåste festivaler

Den første Motvind-festivalen ble holdt på Mir i Oslo over to dager. Seks band spilte for rundt 100 publikummere. I fjor ble festivalen holdt på Kafé Hærverk over tre dager, med 16 band på scenen, og rundt 200 mennesker i salen. Til sommeren er det klart for femte utgave av Motvind-festivalen, om koronasituasjonen tillater det.

– Vi vil vise at det går an å lage festival hvor alle artistene får betalt og programmet er i verdensklasse uten at det er masse store «shady» selskaper som bruker festivalen som reklamekanal, sier Røysum.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– På tidligere festivaler har vi hatt folkemusikk, støyrock, frijazz, impro, jazzyjazz, samtidsmusikk, storband og pønk. Vi vil vise at organisk bra musikk har mange flere fellesnevnere enn forskjeller. Jeg er litt lei av hvor sjangerlåste mange festivaler og aktører er. Det er ikke så relevant hvor folk kommer fra, eller å sette dem i bås.

Artistene får betalt, men de som arrangerer festivalen jobber på dugnad.

– Om det hadde vært et overskudd hadde vi med glede tatt ut lønn for arbeidet, men det går også helt fint å arrangere det på ideell basis om man klarer å aktivere en stor gjeng som bidrar.

Røysum estimerer at halvparten av festivalbudsjettet dekkes av billettinntekter. I tillegg har de fått støtte fra Oslo kommune, Norsk jazzforum og Kulturrådet.

– Hvor mange medlemmer har dere i kulturlaget nå?

– Vi har ca 30 stykker.

– Det var ikke mange?

– Gode ting vokser ofte relativt sakte.

Årets Motvind-festival går av stabelen 2.-4. juli på Victoria Nasjonal Jazzscene og Kafé Hærverk i Oslo – dersom koronasituasjonen tillater det. På programmet finner man The Ex, Monk´s Casino, Joshua Abrams Natural Information Society, Jöelle Lèandre, Christian Winther – Urfuglen, Jonas Cambien – Maca Conu, MOSKUS spiller Svein Finnerud Trio, Maja S.K. Ratkje & Lasse Marhaug, Lotte Anker, Tobias Delius, Kjetil Jerve & Mark Sanders, Ingvill Marit & Per Anders Buen Garnås, Elliott Sharp, Frances-Marie Uitti & John Andrew Wilhite, Marianne Svacek og Yiannis Chaldoupis.